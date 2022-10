Come guardare Shantaram

La vita in fuga è un’avventura da batticuore Shantaraml’ultima serie thriller drammatica con protagonista nientemeno che Charlie Hunnam. Unendosi a Hunnam nella sua ricerca di redenzione c’è un elenco di attori di talento, vale a dire Faysal Bazzi, Antonia Desplat, Rachel Kamath, Vincenzo Perez, Sujaya Dasgupta, Elettra Kilbey, Matteo Giuseppe, Shubham Saraf, Alyy Khane Gabrielle Scharnitzky.

Il frutto di Eric Warren cantantescrittore di Il trambusto americanolo spettacolo è principalmente basato sul romanzo omonimo scritto da Gregorio David Roberts. Oltre a Singer, il resto del team di produzione include sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner Steve Lightfootregisti Justin Kurzel, Bharat Nalluri, Iain B. MacDonalde produttori esecutivi Andrea Barron, Nicole Clementee Steve Golin.

La storia originale segue un rapinatore di banche australiano che fugge dal paese in India nel tentativo di nascondersi dalle autorità. Ispirato dalla vita di Roberts, Shantaram è pieno zeppo di scene d’azione esilaranti con momenti emotivi per farti fare il tifo per il protagonista.

Ecco dove puoi guardare Shantaram.

Shantaram è in streaming online?

Sì. Shantaram andrà in onda esclusivamente su Apple TV+.

Quanti episodi ha Shantaram?

Ci sono un totale di 12 episodi in fila nello spettacolo.

Quando debutta Shantaram?

Shantaram uscirà in tutto il mondo venerdì 14 ottobre 2022. I primi tre episodi della serie saranno presentati in anteprima il giorno di uscita iniziale. Questo è quindi seguito da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì fino al 16 dicembre 2022.

Puoi riprodurre in streaming Shantaram senza Apple TV+?

Sfortunatamente, ciò non sarebbe possibile. Shantaram è disponibile solo su Apple TV+. Un abbonamento a Apple TV+ costa in genere $ 4,99 al mese e include una prova gratuita di sette giorni. Sede di un’impressionante gamma di drammi pluripremiati, documentari perspicaci, commedie da solleticare le ossa e altro, puoi aspettarti una serie di nuovi articoli per la loro selezione di film e TV ogni mese.

Il trailer di Shantaram è stato rilasciato da Apple TV+ il 14 settembre 2022. Ambientato negli anni ’80, il detenuto Lin Ford (Charlie Hunnam) fugge dalle fredde mura salmastre della prigione e fugge immediatamente nelle strade di Bombay, non senza che le autorità abbiano tracciato ogni sua mossa.

Tutto solo nel trambusto della città, Lin naviga nella sua nuova vita a Bombay senza fare troppa scena. Fa amicizia con tutti, da una donna incantevole ma intrigante a una guida turistica locale eccessivamente entusiasta. Pieno di amore, connessione e tensione, Shantaram parla di un uomo in cerca di libertà e redenzione nonostante i suoi difetti passati.

Di cosa parla Shantaram?

Ecco la sinossi ufficiale di Shantaram:

“Basato sul romanzo più venduto a livello internazionale di Gregory David Roberts, Shantaram segue un fuggitivo di nome Lin Ford (Charlie Hunnam) cercando di perdersi nella vivace e caotica Bombay degli anni ’80. Da solo in una città sconosciuta, Lin lotta per evitare i guai da cui sta scappando in questo nuovo posto. Dopo essersi innamorata di una donna enigmatica e intrigante di nome Karla, Lin deve scegliere tra la libertà o l’amore e le complicazioni che ne derivano.

Com’era la produzione per Shantaram?

Piani di adattamento Shantaram per lo schermo risalgono a quasi due decenni fa. Quando il romanzo è stato pubblicato per la prima volta nel 2003, diverse parti hanno mostrato interesse a trasformarlo in un film. A un certo punto, la Warner Bros. ha acquistato i diritti del film e l’ha assunta Eric Roth riscrivere la sceneggiatura sulla base della bozza scritta dall’autore del romanzo. La produzione doveva iniziare nel 2006, ma le cose hanno preso una svolta e i piani hanno iniziato a essere annullati entro il 2008.

Slancio per Shantaram ripreso all’inizio del 2018, quando Paramount Television Studio e Anonymous Content hanno ottenuto i diritti del romanzo, riproponendolo per una serie televisiva invece che per un film. Più tardi, a giugno, Apple Inc. ha annunciato che la serie è prevista per Apple TV+. Il casting ha avuto luogo presto a settembre 2019, con Hunnam, Roxburgh e Apte a bordo del progetto. Shantaram è stato girato principalmente in due località, Victoria, in Australia, e Bhopal, in India. Le riprese sono iniziate immediatamente nell’ottobre 2019 e sono state completate a metà dicembre 2021.

Altri adattamenti da libro a televisione che puoi guardare ora su AppleTV+

Cinque giorni al Memorial: in seguito alle strazianti conseguenze dell’uragano Katrina, i dipendenti del Memorial Medical Center si trovano in un difficile dilemma tra il protocollo medico standard e ciò che è veramente meglio per i pazienti in momenti critici di emergenza. Basato sul romanzo del 2013, Cinque giorni al Memorial è una miniserie drammatica medica che descrive in dettaglio lo staff esausto mentre migliaia di residenti cercano rifugio nel loro ospedale in crisi, alcuni con condizioni allarmanti che richiedono un’attenzione immediata. Senza molta assistenza dall’esterno, i membri del personale devono fare scelte deliberate che potrebbero potenzialmente mettere a rischio la loro carriera e portare gravi conseguenze per le persone che stanno curando.

Uccello nero: ispirato a fatti realmente accaduti, Uccello nero segue l’ex eroe del football del liceo diventato un detenuto in una prigione federale James Keenes (Taron Egerton). Con una lunga lista di crimini alle spalle, le cose non stanno andando troppo bene per Keenes, ma è alla disperata ricerca di un modo per essere liberato dalla sua condanna a 10 anni. Ben presto riceve l’opportunità di poter fare proprio questo, ma invece è riluttante. Il suo compito è semplice: ottenere una confessione da Larry Hall (Paul Walter Hauser), un collega sospettato di omicidio. Non lasciarti ingannare dal suo aspetto pacato: è un detenuto in una prigione di massima sicurezza per pazzi criminali. Keenes si scontra con l’ultimo dilemma: una possibilità di libertà o mettere la propria vita nelle mani di un serial killer.

Cavalli lenti: quando una missione di addestramento va assolutamente storta e viene svergognata sotto gli occhi del pubblico, l’ufficiale britannico dell’MI5 River Cartwright (Jack Lowden) viene immediatamente trasferito a Slough House, un’area amministrativa che riceve una cattiva reputazione per gli scarti dei servizi abitativi. La vita allo Slough House è tutt’altro che divertente: Cartwright e i suoi colleghi si riferivano a “Slow Horses”, schiavi tutto il giorno facendo il lavoro più noioso e più “in fondo al barile” rispetto alle loro controparti intraprendenti a Regent’s Park. Tuttavia, le cose iniziano a cambiare al Slough House e presto tutti si ritrovano coinvolti involontariamente in un piano pericoloso.

