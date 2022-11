Come guardare Causeway con Jennifer Lawrence e Brian Tyree Henry

Nel 2010, Jennifer Lawrence è esplosa sullo schermo con la sua interpretazione potente e inquietante nell’oscuro dramma indie Osso d’inverno. Da allora, è diventata una delle donne più giovani per cui ha vinto l’Oscar come migliore attrice Playbook Silver Liningspur essendo il volto non di uno ma di due franchise con X-Men e I giochi della fame. Per alcuni anni, tuttavia, le sue interpretazioni sono volate in gran parte sotto il radar, ma il cambiamento sembra imminente con l’arrivo del suo nuovo film, Strada rialzata. Iniziando una nuova fase della sua carriera sia come attrice che come produttrice con la sua società di produzione Excellent Cadaver, Lawrence sta entrando nella conversazione sui premi in grande stile. Raccontando la storia del ritorno a casa di una veterana e del trauma che ha subito, Strada rialzata sembra che potrebbe essere una storia potente che conquisterà il pubblico di tutto il mondo.

Protagonista al fianco di Lawrence è Brian Tyree Henry come Giacomo. Il più grande segno di Henry nella cultura pop finora è il suo acclamato ruolo di Paper Boi Donald Guantolo spettacolo di successo Atlanta ma si è anche fatto un nome nel cinema con film come Burlone, Se Beale Street potesse parlaree Spider-Man: Nel verso del ragno anche. Altri membri del cast includono Linda Emond come Gloria e Stephen McKinley Henderson come il dottor Lucas. Strada rialzata è diretto da Lilla Neugebauer. Sebbene questo sia il debutto cinematografico di Neugebauer, è tutt’altro che una principiante. Gli appassionati di teatro la riconosceranno come uno dei registi teatrali più prolifici della sua generazione, avendo diretto diversi spettacoli off-Broadway e fatto il suo debutto a Broadway con il spesso sottovalutato Kenneth Lonergan giocare a La Galleria Waverly. La produzione ha vinto il Tony Award per il miglior revival e la migliore attrice per la comica veterana Elaine May. Da allora, Neugebauer è passato alla televisione, dirigendo episodi di serie TV acclamate dalla critica come Domestica e La vita sessuale delle ragazze del college.

Ecco la sinossi ufficiale di Strada rialzata:

Jennifer Lawrence interpreta Lynsey, un soldato che lotta per adattarsi a casa a New Orleans a seguito di un infortunio traumatico. Quando incontra il meccanico locale James, i due iniziano a stringere un legame inaspettato.

Per tutti coloro che non vedono l’ora di vedere questo dramma intimo, ecco tutto ciò che sappiamo su come, quando e dove puoi guardare questo nuovo contendente ai premi.

Causeway arriverà al cinema?

Strada rialzata precedentemente presentato in anteprima al Toronto International Film Festival il 7 settembre 2022 e sarà distribuito nelle sale statunitensi da A24 il 4 novembre 2022.

Causeway sarà disponibile in streaming lo stesso giorno dei cinema?

Da Strada rialzata è una coproduzione tra A24 e Apple TV+, il film uscirà su Apple TV+ lo stesso giorno in cui uscirà nelle sale. Il film è un originale Apple, quindi non potrai riprodurlo in streaming da nessun’altra parte. Nel caso in cui non disponi di un abbonamento ad Apple TV+, il servizio prevede piani a partire da $ 6,99 al mese, con un periodo di prova gratuito di 7 giorni.

Un trailer a figura intera per Strada rialzata è stato rilasciato il 6 ottobre 2022. Il trailer si apre con Lawrence nervoso e apparentemente solo su una panchina. La telecamera taglia su James (Brian Tyree Henry), che taglia la tensione con due semplici parole: “Sei bravo?” Il trailer interrompe diverse immagini di Lawrence nei panni di Lynsey da sola nella sua casa, nella sua macchina e in città. Le persone nella sua vita sembrano essere alla fine del loro ingegno perché ha infinite visite mediche. James sembra essere l’unico che può confortarla dalla solitudine che prova nella sua stessa città natale. Tuttavia, la guerra di Lynsey non è ancora finita mentre combatte la propria solitudine e la sua mente. L’ultima immagine mostra Lynsey che salta ed emerge da sott’acqua nella sua piscina e ansimando. Può liberarsi dai suoi problemi allo stesso modo?

Altri film come Causeway che puoi guardare ora

Mentre aspetti che il tuo teatro locale proietti questo pezzo di dramma indipendente contemporaneo, dai un’occhiata a questi altri tre film che esplorano le difficoltà e le turbolenze personali che derivano dal ritorno a casa dalla guerra.

Il cacciatore di cervi: Questo classico vincitore del miglior film degli anni ’70 ha portato alla ribalta gli orrori della guerra del Vietnam. Michele Cimino‘S Il cacciatore di cervi inizia in una comunità di operai siderurgici nella Pennsylvania occidentale. Gli amici Mike, Steven e Nick sono felicissimi dell’imminente matrimonio di Steven, così come del loro arruolamento nella guerra del Vietnam. Tuttavia, gli orrori che trovano una volta fatti prigionieri di guerra li renderanno uomini completamente diversi quando e se torneranno a casa. Protagonista Roberto De Niro, Cristoforo Walkene Meryl Streep in uno dei suoi primi ruoli cinematografici, Il cacciatore di cervi non aggira la questione in punta di piedi e ha cambiato la percezione americana della guerra e della tortura.

Fango: Un film più recente che è stato purtroppo snobbato nelle categorie maggiori agli Oscar, Fango esplora le implicazioni razziali del ritorno di un soldato. Ambientato nella campagna del Mississippi dopo la seconda guerra mondiale, il film segue l’amicizia tra Jamie McAllan (Garrett Hedlund), un soldato bianco, e Ronsell Jackson (Jason Mitchell), un soldato nero, mentre tornano nella loro città natale e si confidano l’uno con l’altro le loro lotte contro il Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD) e le pericolose conseguenze della loro stessa vicinanza. Con un’esibizione eccezionale del cantante decorato Mary J. Blige come madre di Ronsell, questo è un film comprensivo e storicamente avvincente come puoi vedere.

Fratelli: Basato sull’omonimo film danese di Susanna Birraregista irlandese Jim Sheridan mette insieme una rete di bugie e desideri abbastanza potenti da fare a pezzi una famiglia Fratelli. Il film segue il Capitano Sam Cahill (Tobey Maguire), un presunto prigioniero di guerra morto che torna a casa e trova suo fratello Tommy (Jake Gyllenhaal) ha preso il posto di padre dei suoi figli e partner di sua moglie Grace (Natalie Portman). Prendendo spunto dal classico racconto greco antico, L’odissea, Fratelli è un intimo dramma familiare che contiene una tragedia di proporzioni epiche.

