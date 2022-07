Chi è Larry Hall di Black Bird e dov’è adesso?

Tutto ciò che serve è un buon cast per catturare l’attenzione del pubblico.

Taron Egerton, Paul Walter Hauser, Sepideh Moafi, Greg Kinnear, Ray Liotta – questo è un talento serio. Fortunatamente, sono tutti a bordo di Black Bird.

Sviluppato da Dennis Lehane, il dramma poliziesco americano è basato sul romanzo autobiografico del 2010 In With The Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer e A Dangerous Bargain For Redemption. È stato scritto da James Keene e Hillel Levin.

Da quando si è tuffato nella miniserie di sei episodi che è iniziata in anteprima a luglio su Apple TV+, alcuni sono diventati curiosi delle persone nella vita reale che hanno ispirato il materiale originale.

Quindi, prendiamoci il tempo per immergerci dietro le quinte. Chi è Larry Hall in Black Bird?

Chi è Larry Hall in Black Bird?

Nome completo Larry Dewayne Hall, è nato l’11 dicembre 1962 come gemello. Avanti veloce nella vita e il News-Democrat di Belleville riferisce che ha vissuto in un cimitero dell’Indiana.

The Cinemaholic sottolinea che ha scavato tombe lì sin dalla giovane età per aiutare suo padre ed era un bambino piuttosto strano. Tuttavia, le cose iniziarono a migliorare socialmente quando partecipò alle rievocazioni della Guerra Civile e della Guerra Rivoluzionaria dopo il liceo.

Ha continuato a viaggiare attraverso il Midwest in un furgone e i suoi viaggi hanno portato le autorità a identificarlo come sospettato della scomparsa e del potenziale omicidio di un massimo di 40 giovani donne.

The Cinemaholic riporta che questi casi hanno attraversato numerosi stati tra il 1980 e il 1994. Lavorando come custode, alla fine è stato sospettato perché c’erano segnalazioni di un uomo che tentava di rimorchiare ragazze in un furgone che si riferiva a un caso.

Questo è stato il caso dell’adolescente Jessica Roach ma, quando a Hall è stata mostrata la sua foto, ha affermato di non averla mai vista prima. È scomparsa nel 1993.

Dov’è Larry Hall adesso?

Larry Hall ha confessato di aver violentato e ucciso Jessica Roach solo per ritrattare la sua dichiarazione il giorno successivo, riporta The Cinemaholic. La sua confessione si era estesa anche a lui sostenendo di aver ferito altre donne.

Nonostante i suoi tentativi di ritrattare, le prove trovate nel suo furgone alla fine hanno portato al suo arresto e in seguito è stato ritenuto colpevole di aver rapito Roach perché la sua conoscenza del crimine suggeriva un coinvolgimento.

Consegnato all’ergastolo senza condizionale, non ha presentato ricorso fino al 1996 circa. Hall ora ha 59 anni e rimane incarcerato presso il Federal Correctional Institution Butner Medium II, tutto maschile, nella Carolina del Nord.

The Cinemaholic riferisce che, durante la sua permanenza lì, ha confessato più omicidi solo per ritrattarli ancora una volta.

Chi interpreta Larry Hall nella serie?

Il ruolo è affrontato da Paul Walter Hauser.

Guardando indietro, l’attore americano di 35 anni ha impressionato in film come I, Tonya, Richard Jewell, Da 5 Bloods e Crudelia.

D’altra parte, alcuni spettatori potrebbero conoscerlo meglio come Stingray nella serie Netflix Cobra Kai.

Black Bird è in streaming esclusivamente su Apple TV+.

