Chi è chi nella miniserie

Il Memorial Medical Center di Uptown New Orleans doveva essere un riparo dalla tempesta, ma dopo che l’uragano Katrina ha colpito nell’agosto 2005, il Memorial Hospital è stato coinvolto in una tempesta di polemiche quando sono stati trovati 45 cadaveri dopo l’evacuazione, alcuni dei quali presumibilmente vittime di un medico stimato e due rispettate infermiere accusate di aver accelerato la morte di alcuni pazienti iniettando loro dosi letali di farmaci. Cinque giorni al Memorial racconta i primi cinque giorni empi all’interno del Memorial Medical Center dopo che le acque alluvionali dell’uragano Katrina hanno abbandonato l’ospedale, spento l’elettricità e l’acqua corrente e fatto salire le temperature all’interno oltre i 100 gradi, costringendo il personale a rompere le finestre per ventilare l’edificio.

Il Apple TV+ serie originale, basata su Sheri Finkl’omonimo libro di saggistica, espone le decisioni strazianti prese da medici e infermieri che hanno dovuto decidere quali pazienti dovrebbero essere evacuati per primi e quali dovrebbero andare per ultimi e, in modo atroce, quali pazienti sono fuori cura e dovrebbero semplicemente essere eliminati dalla loro sofferenza. In un momento che ha visto ospedali, medici e infermieri sopraffatti da enormi emergenze mediche come la pandemia di COVID-19, Cinque giorni al Memorial pone la domanda ancora rilevante: dov’è il confine tra un’appropriata cura di conforto e l’uccisione della misericordia? È una discussione sulla vita o sulla morte che richiede l’autentica rievocazione di quei cinque frenetici giorni al Memorial ed è animata da un cast di attori noti per interpretare personaggi complessi intrappolati in situazioni fisicamente e moralmente difficili. Diamo un’occhiata ai personaggi chiave e agli attori che li interpretano Cinque giorni al Memorial.​​​​​

“Non c’è nient’altro da fare per loro se non metterli a proprio agio”, dice Dott.ssa Anna Pou come giocato da Vera Farmiga nel trailer per Cinque giorni al Memorial. Il dottor Pou era il rispettato chirurgo testa-collo accusato di aver iniettato letalmente pazienti ritenuti troppo deboli per sopravvivere all’evacuazione e alla mancanza di un trattamento continuo e specializzato. Lavorando per giorni con appena un’ora di sonno nella penombra alimentata da un generatore portatile, il dottor Pou ha organizzato un triage che ha determinato quali pazienti dovevano essere evacuati per primi e per ultimi. All’indomani di Katrina, i testimoni hanno testimoniato di aver visto Pou iniettare morfina e midazolam ai pazienti, un atto visto da alcuni come eutanasia, o peggio, omicidio. “Tutto quello che ho fatto è stato cercare di aiutare le persone. Questo è tutto quello che ho fatto”, dice il personaggio nel trailer.

Vera Farmiga è un’attrice nominata all’Oscar e un’icona dell’horror, acclamata per aver apportato sfumature e profondità al suo ritratto dell’investigatrice del paranormale Lorraine Warren in L’Evocazione film e la madre dell’adolescente Norman Bates Bates Motelil prequel modernizzato di di Alfred Hitchcock Psicopatico. Abile nell’interpretare personaggi complessi e in conflitto, Farmiga ritratto a psichiatra innamorato un giovane poliziotto (Leonardo Dicaprio) in Martin Scorsesevincitore dell’Oscar per il miglior film La partenza e l’ex assistente procuratore distrettuale di New York che ha guidato l’accusa nel caso Central Park Five di Netflix Quando ci vedono.

“Dopo essere sopravvissuti all’uragano Katrina, pensavamo di poter sopravvivere a qualsiasi cosa, ma ci sbagliavamo”, Susan Mulderick (come rappresentato da Cherry Jones) dice nel trailer. Mulderick era il direttore infermieristico e il “comandante di emergenza” incaricato di dirigere le operazioni ospedaliere durante Katrina. In qualità di presidente del comitato di preparazione alle emergenze dell’ospedale, Mulderick aveva contribuito a redigere il piano di emergenza di 246 pagine del Memorial, che sfortunatamente non copriva la completa interruzione di corrente o come evacuare l’ospedale se le strade fossero state allagate. Secondo il libro di Fink, Mulderick all’inizio ha parlato con Pou dell’eutanasia degli animali domestici perché i soccorritori si sono rifiutati di salvarli. Mulderick ha quindi suggerito a Pou di prendere in considerazione la somministrazione di una combinazione di morfina e benzodiazepine ai pazienti che stavano morendo.

La vincitrice di un Emmy e di un Tony Cherry Jones interpreta l’altamente capace Susan Mulderick. Memorabile per i suoi numerosi ruoli di donne formidabili in mondi dominati dagli uomini, Jones è stata nominata per un Emmy per la sua apparizione come ospite del magnate dei media Nan Pierce sul serie HBO Successione. Ha già vinto due Emmy per la sua esibizione 24 come presidente Allison Taylor e la sua esibizione su Il racconto dell’ancella come la madre di Offred. Ha ottenuto il suo primo Tony Award per la sua interpretazione nel revival di Broadway del 1995 L’ereditiera e il suo secondo Tony per la sua interpretazione nella produzione originale del 2005 di Dubbio.

Cornelius Smith Jr. nel ruolo di Bryant King

Cornelio Smith Jr. gioca Il dottor Bryant King, lo specialista in medicina interna che, secondo il libro di Fink, si oppose fortemente quando un collega gli chiese cosa pensasse di porre fine alla sofferenza dei pazienti. “Non sono d’accordo al 100%”, ha detto, credendo che affrettare la morte non fosse un lavoro da dottore. Mentre King ha affermato di non aver assistito ad alcun atto di eutanasia, ha detto alla CNN che crede che “ci siano state cose fatte che non avrebbero dovuto essere fatte”.

L’attore Cornelius Smith Jr. ha detto: “Ovviamente, l’argomento di cui abbiamo a che fare è molto pesante e abbiamo fatto del nostro meglio per apportarvi un po’ di autenticità e verità”. Non è estraneo a interpretare personaggi in dilemmi morali e situazioni di crisi. È meglio conosciuto per il suo ruolo regolare in serie come Marcus Walker di ABC Scandalo. Nel musical interpreta anche l’abolizionista Frederick Douglass profeta americano.

Robert Pine nel ruolo di Horace Baltz

Roberto Pino gioca Il dottor Horace Baltz, uno dei membri del personale medico più anziani e più longevi del Memorial. Secondo il libro di Fink, Baltz era fermamente contrario all’eutanasia ed era sconvolto nel vedere il dottor Bryant King alla CNN parlare delle morti sospette al Memorial finché non ha ricordato i medici che parlavano di alcuni pazienti che non potevano farcela da soli e avrebbero avuto bisogno essere “aiutato”.

Roberto Pino è famoso soprattutto per aver interpretato il personaggio popolare del sergente. Joseph Getraer nel Programma televisivo poliziesco della NBC Patatine fritte e i suoi ruoli nei film Punta di pistola, I giovani guerrieri, Viaggio a Shilohe Il giorno della locusta. Pine è apparso di recente nel film indipendente Quarto Grado, che parla del trambusto che ne deriva quando un mattone d’erba viene trovato in un’aula di quarta elementare.

Adepero Oduye nel ruolo di Karen Wynn

Karen Wynn era il manager dell’infermiera in terapia intensiva del Memorial e il capo del suo comitato etico ed è interpretato da Adepero Oduye. Eroico nel salvare i pazienti, Wynn non era turbato dalle voci secondo cui i pazienti venivano soppressi. Il ritiro del supporto vitale faceva parte del lavoro in terapia intensiva e i pazienti prima di lei ora soffrivano visibilmente.

Adepero Oduye brilla nei drammi sociali e storici. Ha interpretato una delle interpretazioni più discusse del 2011 nel film acclamato dalla critica Pariaquale Meryl Streep evidenziata come una delle sue esibizioni preferite dell’anno. Oduye ha recitato insieme Chiwetel Ejiofor in Il vincitore del premio per il miglior film di Steve McQueen 12 anni schiavo e ha interpretato l’attivista Nomsa Brath in Ava Du Vernay‘S miniserie Quando ci vedono.

Julie Ann Emery nel ruolo di Diane Robichaux

Diana Robichaux era l’assistente amministratore che coordinava freneticamente l’evacuazione dei pazienti più critici quando ha appreso: “Non verranno evacuati. Non se ne andranno”. Un testimone cruciale per le forze dell’ordine, Robichaux ha ricordato che Mulderick aveva detto loro: “Il piano è di non lasciare indietro nessun paziente vivo”. Robichaux era particolarmente preoccupato per come evacuare il paziente di 61 anni Emmett Everett, che era cosciente ma pesava 380 libbre ed era paralizzato. Sarebbe tra quelli trovati morti per un’iniezione letale di morfina.

Julie Ann Emery è meglio conosciuta per il suo ruolo da protagonista come Betsy Kettleman in Meglio chiamare Saulo. Era una serie regolare in Predicatore e ha interpretato Ida Thurman nella premiata miniserie Fargo.

Michael Gaston nel ruolo di Arthur “Butch” Schafer

Michele Gaston gioca Arthur “Butch” Schafer, il procuratore generale aggiunto e procuratore capo nel caso Memorial. Come parte dell’Unità di controllo antifrode Medicaid dello stato, era compito di Schafer indagare sull’abuso, l’abbandono e lo sfruttamento dei più vulnerabili della Louisiana.

Michael Gaston è apparso in più di venti film tra cui di Steven Spielberg Ponte delle Spie, di Paul Schrader Primo Riformatoe Oliver Stone‘S w. Ha anche avuto ruoli in prestigiose fiction televisive tra cui I Soprano, L’ala ovest, Evasionee Gli avanzi.

Molly Hager nel ruolo di Virginia Rider

Agente speciale Virginia Cavaliere servito come tenace investigatore principale nel caso Memorial. Aveva provato indignazione morale nei confronti dei medici del Memorial che credeva avessero soppresso i pazienti senza il loro consenso e avrebbero continuato a indagare ostinatamente su Pou fino al suo arresto.

Molly Hager è un’attrice e scrittrice nota per i suoi ruoli in Angeli Botox, Ragazzi al coperto, Felicee è una specie di storiella divertente. Hager era un membro del cast originale di Broadway Cameriera e il cult Off-Broadway Heathers: il musical.