Bottino Stagione 2 Rinnovato su Apple TV+

Apple TV+ lo ha annunciato Bottinola commedia sul posto di lavoro interpretata e prodotta da e interpretata dal vincitore dell’Emmy Award Maya Rodolfo, è stato rinnovato per una seconda stagione. Con la prima stagione in onda il 24 giugno, questo annuncio arriva a metà della prima stagione della serie, dopo aver appena mandato in onda il quinto episodio della sua stagione di 10 episodi. La serie trasmette nuovi episodi settimanalmente, ogni venerdì.

Sin dalla sua prima, la serie ha ottenuto recensioni favorevoli da pubblico e critica, essendo stata descritta come “esilarante e commovente”. di Collider Rebecca Landman ha detto nella sua recensione che “Bottino è un sentito Ted Lasso incontra L’ufficio-commedia in stile completa con vari strati di dinamiche di coppia dispari che di certo non deludono.”

Le stelle che si uniscono a Rudolph nel cast della serie includono Michaela Jaé Rodriguez, Joel Kim Booster, Nat Faxon, Ron Funche Stili di Stefania. La serie segue Molly Novak, interpretata da Rudolph, un miliardario la cui vita viene sconvolta quando suo marito da 20 anni la tradisce, mandandola in una spirale autodistruttiva. Quando tocca il fondo, una fondazione di beneficenza che possiede la raggiunge. È attraverso le sue interazioni e il viaggio con questa fondazione che “si imbarca in un viaggio alla scoperta di sé. Restituire agli altri potrebbe essere ciò di cui ha bisogno per tornare a se stessa”.

Bottino è stato creato, scritto e prodotto da creatori vincitori di un Emmy Award Alan Yang e Matt Hubbardrendendo questa la seconda volta che Yang e Apple TV+ hanno collaborato, avendo precedentemente lavorato insieme alla serie antologica pluripremiata, Piccola America. Natascia Lione e Danielle Renfrew Behrens unisciti a Rudolph come produttori esecutivi tramite il banner di Rudolph’s Animal Pictures. Oltre a loro, Dave Becky di 3 Arts è anche produttore esecutivo.

“Grazie a Maya, Alan, Matt e tutto il talento incredibile Bottino cast e team creativo che hanno creato uno spettacolo pieno di personaggi accattivanti e accattivanti e momenti esilaranti e commoventi durante ogni episodio”, ha affermato Matt Cherniss, responsabile della programmazione per Apple TV+. “Questo spettacolo ha catturato il cuore del pubblico globale e non vediamo l’ora che arrivi la seconda stagione”. Bottino è prodotto per Apple da Universal Television, una divisione di Universal Studio Group.

Nuovi episodi della prima stagione di Bottino continua a essere presentato in anteprima settimanale su Apple TV+ ogni venerdì. Non si sa quando la seconda stagione sarà presentata in anteprima, ma restate sintonizzati su Collider per gli aggiornamenti.

