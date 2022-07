Black Bird tornerà per la seconda stagione su Apple TV+?

**Attenzione – Spoiler avanti per Black Bird**

Apple TV+ ha distribuito solo i primi due episodi di Uccello nero e il discorso sulla stagione 2 è già iniziato nonostante la sua corsa sulla piattaforma che si protrae fino ad agosto.

Confermiamo se Uccello nero riceverà una seconda stagione, fornirà un’anteprima per l’episodio 3 e metterà in evidenza un’intervista con Taron Egerton che parla del suo ruolo di produttore nel progetto.

Sviluppato da Dennis Lehane per Apple TV+ e basato sul romanzo autobiografico del 2010 In with the Devil: un eroe caduto, un serial killer e un pericoloso affare per la redenzione di James Keene con Hillel Levin, Uccello nero Il protagonista Taron Egerton, Paul Walter Hauser, Ray Liotta e altri seguono il detenuto Jimmy Keene la cui condanna a 10 anni di reclusione viene annullata in cambio della confessione del serial killer Larry Hall.

Black Bird tornerà per la stagione 2?

No, Uccello nero non tornerà per la stagione 2 poiché Apple TV + ha annunciato lo spettacolo come una miniserie.

Nella maggior parte dei casi, le miniserie o le serie limitate concludono la narrazione entro una stagione, soprattutto se si basa su eventi veri, quali Uccello nero è – poiché il materiale di partenza è limitato.

Ci sono state eccezioni a questa regola, tuttavia, come nel caso di HBO Piccole grandi bugie originariamente annunciata come una serie limitata e poi continuata per un’altra stagione.

Uccello nero non dovrebbe seguire questa eccezione, poiché lo spettacolo è un adattamento del vero romanzo autobiografico di James Keene.

Taron Egerton sull’essere un produttore di Black Bird

In un’intervista con ScreenRant, l’attore protagonista Taron Egerton ha parlato del suo ruolo di produttore nella serie e di cosa lo ha spinto a prendere quella decisione:

“È stata una lettura così straordinaria quando l’ho inviato per la prima volta e ho pensato: ‘Wow, questo potrebbe essere qualcosa di davvero speciale. Penso che questo sia qualcosa che vorrei davvero guardare’. Quando è arrivato questo, sapevo di essere interessato alle conversazioni sul cinema oltre che alla recitazione. Quindi, ho chiesto loro se potevo essere un produttore e se avrebbero accolto con favore il mio contributo in quel modo. E loro, molto sorprendentemente e gentilmente, hanno detto di sì. È così che è successo a me”.

Nella stessa intervista, Egerton ha anche accennato al lavoro con il compianto Ray Liotta e alla relazione padre-figlio che hanno avuto sullo schermo:

“Dal primo giorno in cui l’ho incontrato, siamo entrati in questa modalità insieme ed è stato così naturale e caldo. E non appena le telecamere sono scattate, è stato come se fosse mio padre. Siamo stati fortunati perché la scrittura è così brillante e così ben fatta che si sente davvero la storia condivisa di questi personaggi; senti davvero l’amore.

Anteprima dell’episodio 3 di Black Bird e programma di rilascio della serie

Uccello nero Episodio 3, intitolato Mano alla boccal’uscita è prevista per venerdì 15 luglio 2022 su Apple TV+.

La sinossi ufficiale della trama è la seguente:

“Dibattendo con il suo passaggio al carcere di massima sicurezza, Jimmy inizia un’amicizia con Larry. Nuovi buchi nelle storie di Larry vengono scoperti”.

Lo spettacolo è composto da sei episodi su Apple TV+ e le prime due puntate sono uscite contemporaneamente sulla piattaforma venerdì 8 luglio 2022.

Di seguito, abbiamo incluso una breve guida agli episodi completa di date di uscita per aiutarti a navigare nel tuo binge-watch:

Episodio 1: Pilota – Venerdì 8 luglio 2022

– Venerdì 8 luglio 2022 Episodio 2: Stiamo arrivando, padre Abramo – Venerdì 8 luglio 2022

– Venerdì 8 luglio 2022 Episodio 3: Mano alla bocca – Venerdì 15 luglio 2022

– Venerdì 15 luglio 2022 Episodio 4: Come si chiama – Venerdì 22 luglio 2022

– Venerdì 22 luglio 2022 Episodio 5: Il posto in cui giaccio – Venerdì 29 luglio 2022

– Venerdì 29 luglio 2022 Episodio 6: Hai promesso – Venerdì 5 agosto 2022