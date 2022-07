Black Bird di Apple TV+ è basato su una storia vera?

**Attenzione – Spoiler avanti per Black Bird**

Apple TV+ è stata relativamente tranquilla ultimamente quando si tratta di serie nuove di zecca, motivo per cui il dramma poliziesco Uccello nero ha veri amanti del crimine che corrono sulla piattaforma questo fine settimana.

Da Uccello nero incentrato sul genere poliziesco, gli spettatori sono naturalmente curiosi di sapere se la narrazione è basata su una storia vera o meno e noi confermiamo se lo è.

Sviluppato da Dennis Lehane per Apple TV+ e interpretato da Taron Egerton, Paul Walter Hauser, il compianto Ray Liotta e altri, Uccello nero segue il detenuto Jimmy Keene la cui condanna a 10 anni di reclusione viene agitata in cambio della confessione del serial killer Larry Hall.

Black Bird è basato su una storia vera?

Sì, Uccello nero è basato su una storia vera.

La serie Apple TV+ è in realtà un adattamento del romanzo autobiografico del 2010 In with the Devil: un eroe caduto, un serial killer e un pericoloso affare per la redenzione di James Keene con Hillel Levin, che a sua volta si basa sui veri eventi che circondano Keene.

Egerton interpreta Jimmy Keene nella serie e l’intera premessa della trama è così scoraggiante che è difficile credere che sia successo davvero nella vita reale.