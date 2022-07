Varsity ha scelto lo spin-off con il figlio dell’icona di Hollywood

The Boys: Varsity, uno spin-off della serie di successo Prime Video, lancerà alcuni volti noti mentre gli X-Men diventeranno la loro ultima parodia. Ecco cosa sappiamo finora del cast.

*ATTENZIONE: anticipazioni sulla terza stagione di The Boys*

Dopo lo sbalorditivo finale della terza stagione, siamo alla disperata ricerca di risposte. Cosa accadrà a Homelander adesso? La stagione 4 sarà l’ultimo evviva di Billy Butcher? Sfortunatamente, non ci saranno risposte fino alla prossima estate, poiché la stagione 4 sarà confermata in anteprima a giugno 2022.

La buona notizia è che è stato annunciato uno spin-off intitolato Varsity. Gli attori originali non saranno i protagonisti, quindi Amazon ha arruolato un nuovo gruppo di attori per diventare i loro prossimi supereroi. Si spera che non si rivelino essere Homelander 2.0, ma Vought è ancora dietro a tutto, quindi non c’è alcuna garanzia.

Qual è la storia di The Boys: Varsity che il cast dovrà affrontare?

The Boys – Karl Urban come Billy Butcher – Per gentile concessione di Prime Video Copyright: Amazon Studios

Vought sta riportando gli spettatori a scuola con la loro Godolkin University School of Crimefighting, l’unica scuola esclusivamente super ammessa negli Stati Uniti.

Mentre Homelander è un Superman egocentrico e Soldier Boy è un Capitan America maniacale, i prossimi eroi vittime della presa in giro di Amazon sono gli X-Men.

Saranno soprannominati i G-Men, che diventeranno la prossima generazione di sovrintendenti americani. Secondo quanto riferito, lo spettacolo sarà “una serie irriverente, classificata come R che esplora le vite dei Supes ormonali e competitivi mentre mettono alla prova i loro confini fisici, sessuali e morali, gareggiando per i migliori contratti nelle migliori città”.

The Boys è già molto sessuale (nota: Herogasm), ma lanciare un gruppo di studenti universitari farà salire di parecchi gradi.

Harley Quinn | Trailer ufficiale della stagione 3 | DC BridTV 10852 Harley Quinn | Trailer ufficiale della stagione 3 | DC https://i.ytimg.com/vi/cbsuJjVm2jg/hqdefault.jpg 1051383 1051383 centro 13872

Quello che sappiamo del cast di The Boys: Varsity finora

Chance Perdomo, Maddie Phillips, London Thor e Derek Luh reciteranno in ruoli sconosciuti. Ecco i volti famosi con personaggi confermati.

Patrick Schwarzenegger – Ragazzo d’oro

Foto di Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Potrebbe essere il figlio di Arnold Schwarzenegger, ma il 28enne ha costruito la sua carriera cinematografica e di modello di successo.

Il suo primo ruolo è arrivato nel 2006 da ragazzo atleta ed è apparso in Grown Ups 2 e Scream Queens, tra gli altri. Il suo ultimo concerto è stato in The Staircase della HBO, nel ruolo del figlio del personaggio principale di Colin Firth.

Si diceva che Schwarzenegger avesse frequentato Miley Cyrus nel 2014-2015.

Lizze Broadway – Emma Shaw

Foto di gotpap/Bauer-Griffin/GC Images

La 24enne è nel mondo della recitazione dal 2010 e The Boys sarà uno dei suoi più grandi concerti.

Ha recitato nel ruolo di Stephanie Stifler in American Pie Presents: Girls’ Rules, quindi è già abituata a fare battute sessuali sullo schermo.

Altri crediti includono ruoli minori in Shameless, The Rookie e Bones.

Jaz Sinclair – Marie Moreau

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro

Meglio conosciuto come Roz da Le terrificanti avventure di Sabrina di Netflix, Sinclair è già apparso in un episodio di The Boys.

Nell’episodio 2 della terza stagione, un profilo di Marie può essere visto nel database durante la missione di Hughie e Starlight al Red River Institute.

Altri crediti includono Città di carta e Slender Man.

Sean Patrick Thomas – Polarità

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro

Thomas ha doppiato il personaggio precedentemente senza nome in Diabolical e finalmente vedremo la sua faccia in Varsity.

È noto come Derek Reynolds in Save the Last Dance del 2001, anche se potresti ricordarlo da For All Mankind di Apple TV.

Shelley Conn

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro

Il ruolo di Conn è attualmente sconosciuto, ma siamo piuttosto eccitati perché ha interpretato Lady Mary Sheffield Sharma, la madre di Kate ed Edwina nel fenomeno Netflix Bridgerton.

La carriera professionale dell’attrice è iniziata più di due decenni fa ed è apparsa nel classico film per bambini Charlie And The Chocolate Factory.

Come principessa Pondicherry, era la moglie del principe Pondicherry, il reale indiano che si rifiutò di mangiare il suo palazzo di cioccolato e quindi lo vide sciogliersi intorno a lui.

In altre notizie, Maggie è ufficialmente rinnovata per la stagione 2 su Hulu?