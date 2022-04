Intervallo esterno è stato presentato in anteprima venerdì 15 aprile su Prime Video con i suoi primi due episodi. La serie, con Josh Brolin, è stata annunciata come un Neo-western, ed è all’altezza di quell’etichetta. Tuttavia, questa non è la tua semplice storia di una piccola città in cui il nuovo si scontra con il vecchio.

Sì, gli Abbott sono contrapposti ai Tillerson. Dobbiamo essere affezionati all’insistenza degli Abbott sul metodo collaudato di allevamento. Sono persone senza fronzoli con un nucleo di famiglia e comunità che scorre attraverso il loro sangue.

Al contrario, i Tillerson tendono a combattere all’interno. Sono ricchi, odiosi e abituati a ottenere ciò che vogliono, indipendentemente dai mezzi con cui devono ottenerlo. La faida tra le due famiglie non è più sorprendente dell’erba che soffia quando la brezza passa.

Se Intervallo esterno erano solo gli Abbotts e i Tillerson che litigavano sulla terraferma, probabilmente avresti salutato lo spettacolo e salteresti a guardarlo. Questa è una storia che è stata raccontata più e più volte e, sebbene possa attirare un pubblico, a volte può sembrare che se ne hai visto uno, li hai visti tutti. Stesso scontro di rivali, diversa ambientazione e periodo di tempo. Per fortuna, questa serie è più di questo.

Vale la pena guardare Outer Range?

Senza rovinare l’incidente che sconvolge sia il mondo di Abbotts che quello di Tillerson, possiamo dire che lo spettacolo non è quello che ti aspetteresti.

Innanzitutto, Royal Abbott (Brolin) si imbatte in un vuoto nella sua terra. Si trova nel pascolo occidentale, abbastanza lontano da casa sua da passare inosservato per un po’. Lo strano fenomeno non è come niente che abbia mai visto prima.

Apparentemente senza fondo e coperto solo da ciuffi di ciò che sembra nebbia o fumo, il vuoto si trova proprio sul pezzo di terra che Wayne Tillerson è ansioso di prendere dagli Abbott. Un uomo spietato come il patriarca di Tillerson non ha motivo di impadronirsi di questo vuoto, soprattutto quando il suo mistero deve ancora essere risolto.

Questo punto della trama da solo è sufficiente per attirare l’attenzione del pubblico, ma aggiungilo alla fine della premiere della serie che vede Royal prendere una decisione drastica per proteggere la sua famiglia, e avrai uno spettacolo che ti terrà con il bordo del tuo posto .

Gli Abbott hanno avuto a che fare con molte cose da quando Rebecca, la moglie di Perry, è scomparsa. Con i Tillerson con il fiato sul collo, un misterioso viaggiatore di nome Autumn che continua a premere i bottoni di Royal, e questo vuoto che viene dal nulla, Intervallo esterno ha una trama che cambierà e si contorcerà durante la sua prima stagione. Questo è sicuramente uno spettacolo su cui vorrai sintonizzarti su Prime Video.

