Una lega a sé stantela nuova serie Prime Video basata sull’omonimo film del 1992 con Geena Davis e Tom Hanks, è un dramma sportivo d’epoca ispirato alla All-American Girls Professional Baseball League della vita reale.

Nello spettacolo è il 1943 e, mentre gli uomini americani vengono arruolati e inviati a combattere nella seconda guerra mondiale, le donne americane stanno entrando in ruoli tradizionalmente ricoperti dagli uomini, nelle fabbriche e sul campo.

Il campionato, che mira a intrattenere le masse con il passatempo preferito d’America, è un’opportunità per le giovani donne (sposate o single) di diventare giocatrici professioniste e fare la loro parte nello sforzo bellico portando gioia ed eccitazione al pubblico.

Devono ancora sostenere i ruoli di genere tradizionali (almeno pubblicamente) e dovrebbero essere un fulgido esempio di femminilità nello sport. Ciò significa niente parolacce, niente oscenità, niente manifestazioni di mascolinità (incluso indossare i pantaloni) e altro ancora. Fondamentalmente, dovrebbero fare bella figura nel baseball e sopportare le molestie con un sorriso sulle labbra e nient’altro.

Certo, non è del tutto possibile, ma questi giocatori di palla faranno il possibile per realizzare il loro sogno di giocare a livello professionistico. Tuttavia, Una lega a sé stante è più di quanto descritto sopra.

Sì, i personaggi affrontano il sessismo e la misoginia nel baseball proprio come le loro controparti del film originale, ma la serie rompe gli schemi del suo predecessore per espandere la storia raccontata nei suoi otto episodi.

Vale la pena guardare A League of Their Own?

Una lega a sé stante mette identità emarginate al posto di guida della serie. È una narrazione divisa che segue le vicende di Carson Shaw (Abbi Jacobson, star e co-creatrice dello show con Will Graham), il cacciatore dei Rockford Peaches, e Max Chapman (Chanté Adams), un lanciatore la cui razza e sesso stanno ostacolando la sua capacità di anche unisciti a una squadra per non parlare di giocare professionalmente.

Carson, incline ad andare avanti con ciò che ci si aspetta da lei, prova per i Peaches senza far sapere a suo marito, Charlie, che lo farà. Sta combattendo in guerra e lei coglie l’occasione per occupare spazio in un modo che non aveva mai fatto prima. Fare questo atto di fede la mette sulla stessa strada di Greta Gill (D’Arcy Carden), una collega Peach che spinge Carson a entrare pienamente in se stessa e nelle sue capacità.

Man mano che la loro connessione si approfondisce, anche la loro attrazione e i loro sentimenti reciproci si approfondiscono. Greta apre gli occhi di Carson a possibilità che non sapeva fossero disponibili per lei e, nel processo, inizia a imparare che è più di quanto non si sia mai data la possibilità di essere.

Ma, mentre i sogni di Carson si stanno avverando, Max sta semplicemente cercando di ottenere il suo colpo. Ha un braccio malvagio, ma è nera, il che significa che non “conta” come una ragazza tutta americana. Il team della fabbrica locale non la prenderà perché non è un uomo, e se Max non riesce a convincere nessuno a vedere il suo potenziale, potrebbe finire per gestire il parrucchiere di sua madre.

Diventare una rispettata imprenditrice non sarebbe una vita terribile, ma non è quella che Max vuole. Non è disposta a rinunciare al sogno di diventare una giocatrice di baseball professionista. E, con l’aiuto del suo secchione dei fumetti e artista di talento malvagio di un migliore amico, Clance Morgan (Gbemisola Ikumelo), Max lotta per mantenere un obiettivo che sembra sfuggirle di mano.

Come Carson, Max è una donna omosessuale che naviga in un mondo che vuole incastrarla e dettare fin dove può andare nella vita, ma ha più ostacoli sulla sua strada e più da superare.

Una lega a sé stante è essenzialmente la storia dell’America dal punto di vista di coloro che non vedono spesso le loro storie realizzate sul grande o piccolo schermo. È una fetta intima della storia americana che è onesta sui limiti imposti a coloro che non sono bianchi, cis, uomini eterosessuali ambientati entro i confini degli anni ’40 durante la guerra.

Ma la serie non è affatto secca. Né attraversa il trauma con l’obiettivo di un voyeur che cerca di ritagliarsi l’orrore di ciò che il governo e il pubblico americano hanno fatto ai suoi cittadini meno protetti per metterlo in mostra ed essere consumato.

Questo è un pezzo d’epoca sulle persone comuni, prevalentemente donne, che fanno la storia. Si svolge in un momento straordinario in cui le norme sociali sono state costrette a rilassarsi e il cambiamento è stato introdotto a causa di un disperato bisogno di corpi nella forza lavoro e del desiderio di un senso di una sorta di normalità.

Ciò che questo spettacolo fa bene è lasciare che i suoi personaggi siano sia imperfetti che caldi. Si incoraggiano a vicenda ea volte si abbattono a vicenda. Sono egoisti e altruisti. Apre la porta ad altre storie da raccontare, a riferimenti ad altri punti della storia americana: revival, Negro League, club gay clandestini, donne che lavorano nelle fabbriche, fumetti, trans mascolinità e, naturalmente, donne sul campo da baseball .

Una lega a sé stante è anche divertente. Carson è uno dei personaggi più goffamente accattivanti del piccolo schermo. Le pesche sono una delizia insieme. Le battute tra Max e Clance non hanno eguali. Lo spettacolo è romantico, non solo nei suoi ideali ma anche nelle sue relazioni. C’è un nucleo necessario di amicizia, famiglia e sorellanza che supporta la gamma di storie che si svolgono nella serie.

Ad essere onesti, questo è uno dei migliori spettacoli in streaming in questo momento e uno dei migliori drammi sportivi mai impegnati in un film. Una lega a sé stante non ha ufficialmente avuto il via libera per una stagione 2, ma è la mia sincera speranza che questa prima uscita non sia l’ultima che vediamo di questo cast di personaggi. Ciò che rende o distrugge un dramma sportivo è il suo cuore e questo spettacolo, che in parte è una commedia, ha il cuore nella manica.

Resta sintonizzato su Hidden Remote per ulteriori notizie e copertura in streaming! Tutti gli otto episodi di Una lega a sé stante sono ora disponibili per lo streaming su Prime Video.