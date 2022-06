Uscita in streaming OTT fissata per il 3 giugno su Prime Video

Lo streaming OTT di KGF Chapter 2 è stato un argomento controverso di recente, con Amazon Prime Video che ora pubblicherà il film il 3 giugno.

Con immagini, narrazione e recitazione incredibili, KGF Chapter 1 è stato un enorme successo sia con il pubblico nazionale in India che con gli spettatori di tutto il mondo.

Il film d’azione in costume raccontava la storia di Raja Krishnappa Bairya “Rocky”, che ha la sfortuna (o meglio la fortuna) di essere coinvolto nella mafia dell’oro.

Milioni di fan in tutto il mondo hanno atteso pazientemente l’uscita del secondo capitolo, soprattutto considerando che questo è il film più costoso nella storia dell’industria cinematografica Kannada!

Tuttavia, ora che la corsa teatrale per KGF Chapter 2 sta finendo; lo streaming OTT per il film ha sollevato diverse sopracciglia.

KGF Capitolo 2 finalmente arriva nelle sale dopo molteplici ritardi

Dopo innumerevoli ritardi alla premiere di KGF Capitolo 2, il team di produzione ha finalmente confermato che il film sarebbe uscito nelle sale il 14 aprile 2022.

Il capitolo 2 di KGF doveva inizialmente essere presentato in anteprima alla fine di ottobre 2020, ma ha dovuto essere ritardato a causa delle complicazioni associate alla pandemia di coronavirus in corso e ai problemi di salute di Sanjay Dutt.

L’uscita del film era prevista e successivamente è stata ritardata più volte, con una prima al cinema come priorità assoluta per i realizzatori.

“KGF 2 sarebbe uscito il prima possibile perché i produttori sono molto chiari sul fatto che devono aspettare l’apertura dei cinema. Inoltre, è più una versione pan-indiana, con il mercato meridionale (preso in considerazione).” – Ritesh Sidhwani, distributore di Excel Entertainment, tramite Bollywood Life.

Il 6 luglio, una nuova immagine del poster è stata condivisa da Prashanth Neel, che ha commentato: “Testimone che il MAGNUM OPUS prenderà vita presto”. Per fortuna, non abbiamo dovuto aspettare troppo a lungo dopo che l’attore principale Yash ha confermato sulla sua pagina sui social media nell’agosto 2021 che una nuova data era stata fissata per il 14 aprile 2022.

Rilascio del capitolo 2 di KGF per lo streaming OTT tramite Amazon Prime Video sotto esame

Il 31 maggio è stato confermato che il capitolo 2 di KGF sarebbe stato rilasciato per lo streaming OTT tramite la piattaforma Amazon Prime Video India venerdì 3 giugno.

Né i creatori di KGF Chapter 2 né Amazon Prime Video hanno confermato pubblicamente un tempo di uscita per il film di successo; tuttavia, il film sequel dovrebbe essere lanciato alle 12:00 IST del 3 giugno, così come la normale finestra di lancio per i titoli indiani originali.

Pacific Time – 11:30 PDT

Ora orientale – 14:30 EDT

Ora britannica – 19:30 BST

Ora europea – 20:30 CEST

Ora del Pakistan – 23:30 PKT

Ora dell’India – 00:00 IST

Ora delle Filippine – 2:30 PHT

Ora dell’Australia – 04:00 ACST

Amazon Prime Video offre attualmente tre diverse opzioni di pagamento agli abbonati che garantiranno l’accesso a KGF Capitolo 2 quando sarà presentato in anteprima il 3 giugno:

Mensile: Rs 179 Crore

Trimestrale: Rs 459 Crore

Annualmente: Rs 1499 Crore

Altre offerte sono in offerta per i clienti Airtel che includono una prova gratuita di Amazon Prime Video, che non è disponibile per tutti gli utenti direttamente tramite la piattaforma.

KGF Chapter 2 è stato effettivamente reso disponibile per lo streaming online tramite Amazon Prime Video il 16 maggio; tuttavia, il rilascio è stato accolto con critiche significative perché è stato messo dietro un muro PPV (Pay Per View). Il film è attualmente disponibile per l’acquisto per Rs 199 ed è disponibile in kannada, hindi, tamil, telugu e malayalam.

“Mega Blockbuster #KGFChapter2 è ora disponibile per il noleggio con accesso anticipato a ₹ 199 su @PrimeVideoIN… Un modo semplice per i clienti Prime e non Prime di ottenere l’accesso anticipato a #KGF2 prima dell’abbonamento digitale!” – Taran Adarsh, tramite Twitter.

La decisione di pubblicare KGF Chapter 2 come titolo PPV dopo il suo successo globale nelle sale è stata accolta con reazioni estremamente negative da parte dei fan sui social media.

Un utente ha dichiarato: “L’avidità di @PrimeVideo e @ZEE5India con l’introduzione del pay per view di @KGFTheFilm e @RRRMovie sarà dannosa per le loro piattaforme e OTT in generale”.

Hanno aggiunto che “incoraggerà la privacy come con Rs.200/- il pubblico può guardare direttamente i film in sala” – con la pirateria stessa che è un problema crescente all’interno dell’industria cinematografica indiana.

“Ehi Prime che succede!? Spero che stiate tutti bene e volevo solo chiedervi in ​​quale data renderete disponibile il #KGFChapter2.. perché mi sto davvero emozionando e per l’amor di Dio non vedo l’ora.. Per favore, rendilo disponibile molto presto…” – Mickey_209, via Twitter.

I diritti di streaming TV di KGF Chapter 2 sono stati acquisiti da Zee Network

Oltre alla data di rilascio finale condivisa nell’agosto 2021, è stato rivelato che Zee Network ha ufficialmente acquisito i diritti di streaming per le versioni Kannada, Tamil, Telugu e Malayalam di KGF Chapter 2.

Zee Tamil trasmetterà il doppiaggio in lingua tamil, con Zee Telugu che trasmetterà il telugu, Zee Kannada per la versione Kannada e Zee Keralam per i doppiaggi malayalam.

“Sono lieto che i diritti del satellite KGF Chapter 2 siano stati assicurati da ZEE per le lingue meridionali. Apprezzo questa associazione con Zee e credo che con un lavoro in continua espansione saremo in grado di mostrare KGF: Capitolo 2 a un pubblico più ampio”. – Prashanth Neel, tramite The Times of India.

Secondo The Times of India, i diritti sono stati venduti per un incredibile Rs 100 Crore – che è la stessa cifra che ha investito l’intero budget del film!

Una data di uscita non è stata ancora condivisa né da ZEE Network né da Hombale Films, ma il film dovrebbe essere presentato in anteprima circa 8 settimane dopo la sua corsa nelle sale, in linea con la recente tendenza dell’industria cinematografica indiana.

Incontra il cast di KGF Capitolo 2

I seguenti membri del cast del film di successo sono stati confermati:

Yash nel ruolo di Raja Krishnappa “Rocky” Bairya

Sanjay Dutt nel ruolo di Adheera

Raveena Tandon nel ruolo di Ramika Sen, Primo Ministro indiano nel 1981

Srinidhi Shetty nel ruolo di Reena Desai

Balakrishna nel ruolo di Inayaat Khaleel, Don con sede a Dubai

Anant Nag come Anand Ingalagi

Malavika Avinash nel ruolo di Deepa Hegde, caporedattore di 24/News

Saran Shakthi come personaggio sconosciuto

Achyuth Kumar nel ruolo di Guru Pandian

Vasishta N. Simha nel ruolo di Kamal

Archana Jois nel ruolo di Shanthamma, la madre di Rocky

Ramachandra Raju nel ruolo di Garuda

Avinash BS nel ruolo di Andrews

B. Suresha nei panni di Vittal, uno schiavo del KGF

TS Nagabharana come proprietario del canale di notizie televisive

Rao Ramesh nel ruolo di Kanneganti Raghavan

Svelate le lingue di doppiaggio

Il capitolo 2 del KGF sarà doppiato nei cinema in hindi, malayalam, tamil e telugu, secondo The Times of India.

C’erano piani per la versione doppiata in hindi di KGF Chapter 2 da parte dello stesso Yash, che ha detto di voler perfezionare il suo accento per i dialoghi hindi.

Tuttavia, è stato poi rivelato che Yash non avrebbe lavorato al doppiaggio, affermando che l’accento potrebbe essere troppo difficile da capire per gli spettatori sul grande schermo.

Una polemica insolita da superare

KGF Chapter 2 è appena uscito nelle sale, ma il film ha già visto la sua produzione in acqua calda. Nel gennaio 2021, il film ha dovuto superare una controversia piuttosto insolita a seguito di una denuncia della cellula anti-tabacco dello stato del Karnataka.

Il gruppo ha presentato un avviso all’attore Yash, al produttore Vijay Kiragandur e Prashanth Neel a causa della mancanza di messaggi contro il fumo visualizzati quando l’immagine del personaggio principale presenta spesso una sigaretta accesa.

“Sia il teaser che i poster incoraggiano il fumo di sigaretta. Yash, sei un rubacuori e hai un immenso seguito di fan. Le tue azioni non devono trarre in inganno i giovani. Vogliamo che tu ti unisca alla nostra campagna contro il fumo di sigaretta”. – Avviso sulla cellula anti-tabacco dello stato del Karnataka, tramite India Today.

Come condiviso in The Week, il cellulare ha anche aggiunto che “Tali immagini (del fumo) di una star con centinaia di migliaia di seguaci, in particolare i giovani, hanno un impatto sulle giovani menti e le influenzano a fumare, il che le rende vulnerabili a malattie come il cancro. “

