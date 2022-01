Uno sguardo affascinante alla regalità della commedia

L’attrice americana Lucille Ball (1911 – 1989) con il marito Desi Arnaz (1917 – 1986), intorno al 1953. (Foto di FPG/Getty Images)

La nostra copertura del Sundance Film Festival 2022 continua oggi con la recensione del prossimo documentario Prime Video, Lucia e Desi.

Chi mi conosce sa che Lucy e Desi sono due persone che hanno avuto un impatto significativo sulla mia infanzia. Da bambino guardavo le repliche di Nick at Night e ridevo così tanto. Quindi ero eccitato quando ho scoperto che ci sarebbe stato un film sulla coppia (Essere i Ricardo) e bene, sappiamo come è andata a finire. Tuttavia, Amy Poehler ha deciso che doveva ricordarci quanto fossero incredibili queste due persone con questo sguardo incredibile su due delle più grandi star della TV.

I registi che girano documentari su personaggi famosi a volte dimenticano di chi parla il film e mettono in evidenza le persone che parlano delle stelle più delle stelle stesse. Poehler lascia saggiamente che le stelle del film (Lucy e Desi) siano le stelle del film lasciando che i filmati trovati raccontino la storia con le loro parole mentre si cospargono di commenti dagli altri.

Lucy e Desi è una storia di avversità, lotta e vittoria trionfante

Lucille Ball era MOLTO prima del suo tempo. Era il volto di uno show televisivo molto prima che andasse bene per una donna essere il volto di uno show televisivo. Ball ha dovuto lavorare il doppio di chiunque altro per assicurarsi di non perdere mai il posto che si era guadagnato. Mi sono innamorato ancora di più del suo viaggio e della sua storia durante il film.

Una cosa che mi ha sconvolto è stato scoprire che Desi era il creatore della replica. Dopo che Lucille ha avuto il loro bambino, si sono presi una pausa e hanno eseguito le repliche dello spettacolo, che da allora è stato modellato. Come Ball, Desi Arnaz aveva una mente brillante che ha combattuto e combattuto così tanto per diventare la star che ha finito per essere.

Lucia e Desi è tutto ciò che ogni fan del duo comico vorrebbe, una storia di avversità, lotta e vittoria trionfante. Ho amato così tanto questo documentario carico di emozioni e ringrazio Amy Poehler per il suo straordinario lavoro nel lasciare che questi due diventino le star del film.

Lucia e Desi sarà disponibile su Amazon Prime Video il 4 marzo 2022.