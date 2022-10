“Un altro paio d’anni” dice lo showrunner dell’uscita della seconda stagione di The Rings of Power

Lo showrunner di Rings of Power ha ammesso che la stagione 2 ha bisogno di “altri due anni” prima di poter fissare una data di uscita.

Solo poche ore fa, The Rings of Power ha raggiunto la sua drammatica conclusione e quasi immediatamente dopo l’inizio dei titoli di coda, i fan di tutto il mondo hanno iniziato a rivolgere la loro attenzione al futuro.

La buona notizia è che un’altra stagione è in lavorazione, ma al 14 ottobre né gli showrunner né gli stessi Amazon Prime Studios hanno confermato una data di uscita o addirittura una finestra mirata per la stagione 2 di The Rings of Power.

Tuttavia, uno dei co-sviluppatori della serie fantasy ha lasciato intendere che il lavoro sulla seconda stagione richiederà probabilmente qualche anno in più: ecco tutto ciò che sappiamo finora sulla potenziale data di uscita della seconda stagione di The Rings of Power.

La stagione 2 di Rings of Power ha bisogno di “Un altro paio d’anni”

Il 5 ottobre 2022, lo showrunner e co-sviluppatore di The Rings of Power Patrick McKay si è seduto con The Hollywood Reporter per un’intervista esclusiva.

Durante la conversazione, McKay ha confermato che il team si aspetta di lavorare sulla seconda stagione di The Rings of Power per “altri due anni”.

Poiché la stagione 1 ha appena raggiunto la sua conclusione OTT mondiale su Amazon Prime Video, questo pone una finestra di rilascio provvisoria per la seconda stagione nel 2024.

Ciò è stato da allora ribadito da Jennifer Salke, il capo di Amazon Studios, che ha confermato che una versione del 2023 non era il piano attuale. Parlando con Variety, ha spiegato come “Il team di produzione sta lavorando alla stagione 2 ora” e che “Lo porteremo nel mondo il prima possibile”.

“Vogliamo il minor tempo possibile tra le stagioni, ma vogliamo mantenere l’asticella altrettanto alta. Quindi ci vorrà quello che serve. Ma c’è stata una certa urgenza nel muoversi rapidamente, motivo per cui questi ragazzi hanno scritto durante tutta la loro pausa. Ci muoviamo velocemente”. – Responsabile degli Amazon Studios Jennifer Salke, tramite Variety.

La buona notizia è che la produzione della stagione 2 di The Rings of Power è appena iniziata e, insieme all’allentamento delle restrizioni legate al covid, c’è una reale speranza che le riprese possano essere completate in tempi più rapidi rispetto alla prima stagione.

Secondo The Hollywood Reporter, la stagione 2 è iniziata lunedì 3 ottobre ai Bray Studios di Londra, in seguito alla decisione di spostare la produzione nel Regno Unito dalla Nuova Zelanda.

“Stiamo costruendo infrastrutture per cinque stagioni. Stiamo costruendo una piccola città. Avremmo sempre speso ciò di cui avevamo bisogno per farlo bene. Sono fortunato a lavorare in questa azienda in cui vogliamo essere disciplinati finanziariamente, ma nessuno ha voluto scendere a compromessi su come sarebbe visivamente. Penso che siano stati tutti soldi davvero ben spesi. Se guardi a come le persone stanno reagendo all’esperienza visiva dello spettacolo, è stato estremamente positivo”. – Responsabile degli Amazon Studios Jennifer Salke, tramite Variety.

Anche la seconda stagione avrà otto episodi, come confermato da The Hollywood Reporter.

Sauron sale sul piatto nella stagione 2

La scena finale della prima stagione di The Rings of Power ha visto Halbrand, che ora ha confessato di essere Sauron, fare un viaggio inaspettato verso le Southlands e le fiamme del Monte Fato.

Ora, McKay ha appena condiviso come Sauron sarà come un personaggio di Tony Soprano o Walter White nella stagione 2, che sarà per i fan “la storia che speravamo di ottenere nella prima stagione!”

“Sauron ora può essere solo Sauron. Come Tony Soprano o Walter White. È malvagio, ma complessamente malvagio. Ci siamo sentiti come se lo avessimo fatto nella prima stagione, avrebbe oscurato tutto il resto. Quindi la prima stagione è come Batman Begins e Il cavaliere oscuro è il film successivo, con Sauron che si muove all’aperto. Siamo davvero eccitati. La seconda stagione ha una storia canonica. Potrebbero esserci spettatori che dicono “Questa è la storia che speravamo di ottenere nella prima stagione!” Nella seconda stagione, glielo diamo”. – Patrick McKay, tramite The Hollywood Reporter.

È interessante notare che l’introduzione di Sauron è stata sempre pianificata come parte del finale di stagione, piuttosto che utilizzata come base per i suoi episodi di apertura.

Parlando con The Hollywood Reporter, McKay ha spiegato come “Sarebbe molto allettante rendere la prima stagione di questo show The Sauron Show, molto incentrata sui cattivi”. McKay ha continuato: “Ma volevamo che quel livello di male e la complessità del male emergessero da un mondo in cui sei coinvolto, non perché il male lo stia minacciando immediatamente”.

“Volevamo che ti innamorassi di nuovo della Terra di Mezzo. Volevamo che capissi e ti relazionassi alle difficoltà che ciascuno di questi personaggi sta affrontando prima di metterli alla prova in un modo che non è mai stato testato prima. È un’altra cosa di Tolkien in cui quando un’ombra si diffonde – che fa parte di ciò che sta accadendo nel nostro spettacolo – colpisce le relazioni di tutti”. – Patrick McKay, tramite The Hollywood Reporter.

Salke ha anche aggiunto nella sua intervista a Variety come il team volesse appoggiarsi alla luce, piuttosto che abbracciare l’oscurità.

“C’è così tanta oscurità nel mondo. Appoggiarsi alla luce è stata l’altra cosa che è stata davvero interessante per tutti: portare qualcosa alla nostra base di clienti globale che è fiducioso, ha luce e che una famiglia può guardare. Così tante persone sono cresciute con questa letteratura e volevamo che questa serie la pagasse in avanti per le nuove generazioni di amanti di Tolkien.

La frase che abbiamo usato è “Se sei abbastanza grande per leggere i libri, sei abbastanza grande per guardare lo spettacolo”. Sapevamo fin dall’inizio che questo non era il nostro “Game of Thrones”. In effetti, i fan hanno parlato dal momento in cui l’accordo è stato concluso, dicendo: “Per favore, non provare a inserire sesso e un livello di violenza provocatoria”, cose che non sembrano fedeli alle storie che Tolkien voleva raccontare. ” – Responsabile degli Amazon Studios Jennifer Salke, tramite Variety.

