Tutto quello che sappiamo sul sequel di “The Rule”.

Pushpa tornerà con la seconda parte, ma di cosa parlerà “The Rule” e in quale data uscirà il film sequel in tutto il mondo?

Questa settimana, mentre ci sono stati numerosi fantastici programmi televisivi indiani e film in uscita per lo streaming online, c’è stato un solo titolo sulla bocca di tutti… Pushpa.

L’attesissimo film d’azione con protagonista Allu Arjun è stato finalmente presentato in anteprima ieri, 7 gennaio, sul servizio di streaming Amazon Prime Video con una favolosa accoglienza globale.

Tuttavia, i fan guardano già al futuro e, in particolare, al film sequel Pushpa: The Rule!

Pushpa continuerà con la seconda parte…

Nel maggio 2021, i produttori di Pushpa hanno confermato che l’intera storia sarebbe stata distribuita in due film separati.

Secondo una dichiarazione del team di produzione, condivisa da The Hindustan Times, “La trama e i personaggi hanno preso vita da soli e sono cresciuti fino a raggiungere un arco di tempo che ha richiesto l’uscita del film in due parti”.

“L’entusiasmo a cui abbiamo assistito per ‘Introduction To Pushpa Raj’ è stato fenomenale e siamo determinati a portare tutto al livello successivo pubblicando il film come una duologia”. – Team di produzione Pushpa, tramite The Hindustan Times.

È interessante notare che Pushpa era stato originariamente progettato per essere una serie web, dice il regista Sukumar, prima che fosse presa la decisione di trasformare la storia in un film e, successivamente, in un sequel.

Finalmente ho catturato #Pushpa su Amazon Prime. È un film commerciale realizzato ad arte e anche un film artistico realizzato in modo commerciale. Sukumar e Allu Arjun hanno corso un rischio audace che sembra essere stato ampiamente ripagato. Sono al top del loro gioco. Il cielo è il limite ora per la parte 2. — Kartik Dayanand (@KartikDayanand) 8 gennaio 2022

Di cosa parlerà Pushpa parte seconda?

La seconda puntata della serie di film si intitolerà “The Rule” e sarà una continuazione diretta della prima parte, incentrata sul dare al pubblico “chiusura alla vita di Pushpa”.

“Pushpa: La regola consiste principalmente nel dare una conclusione, una chiusura alla vita di Pushpa. Riguarda il conflitto tra Pushpa e Shekhawat. Quando ho completato l’intera sceneggiatura, ho sentito che Pushpa 2 ha un dramma molto interessante. Lo prometto, non deluderò e spero che anche il pubblico apprezzi il sequel”. – Sukumar, via Pinkvilla.

Come riportato da Koimoi, l’attore protagonista Allu Arjun sta già sentendo il caldo per il sequel, spiegando come “Sinceramente, sono molto carico”.

“Sono molto entusiasta di girarlo perché credo che possiamo dare molto di più nella parte 2. Ora hanno stabilito la base con la parte 1 e abbiamo un’incredibile opportunità di esplorare il meglio nella parte 2, siamo tutti in un mentalità per dare il massimo”. – Allu Arjun, via Koimoi.

I dettagli sulla trama specifica di Pushpa: The Rule non sono stati condivisi, ma per fortuna è stata confermata una data di uscita mirata – vedi sotto.

Ho appena finito di guardare #Pushpa wow semplicemente eccezionale @alluarjun che esibizione 🙏🧿❤️ kya swag hai bhai 🙏 totalmente mind bowling Pushpa js non è un fiore è un fuoco nella giungla 🙌 e @iamRashmika #FahadhFaasil non vedo l’ora per la parte 2 🙏 — Mukesh Chhabra CSA (@CastingChhabra) 7 gennaio 2022

In quale data uscirà Pushpa Part Two?

Nel maggio 2021, quando è stato rivelato che Pushpa avrebbe ricevuto due film individuali, il team di produzione ha confermato che la seconda parte sarebbe stata presentata in anteprima nel 2022.

Quindi, nel dicembre 2021, il regista Sukumar avrebbe condiviso con i media che una data di uscita mirata era stata fissata per il 16 dicembre 2022.

“Intendiamo distribuire il film il 16 dicembre del prossimo anno, proprio come abbiamo rilasciato ‘Pushpa: The Rise’ il 17 dicembre di quest’anno”. – Sukumar, tramite The Times of India.

La sceneggiatura è già stata bloccata e le riprese di Pushpa: The Rule dovrebbero iniziare a febbraio 2022, con Sukumar che spiega come mentre alcune scene sono già state girate, vuole girare di nuovo l’intero film.

“Abbiamo girato due scene di Pushpa: The Rule, ma ora voglio girarle di nuovo. Quindi vediamo, non abbiamo girato nulla sul sequel. Il copione è bloccato e iniziamo le riprese da fine febbraio”. – Sukumar, via Pinkvilla.

Al momento in cui scrivo, il cast di Pushpa: The Rule dovrebbe riprendere i ruoli del primo film, ma questo non è stato ancora confermato.

Se il film verrà presentato in anteprima a dicembre 2022 come programmato, i fan possono aspettarsi che Amazon Prim Video lanci il film a gennaio 2023.

Esibizione incantata da te @alluarjun !! Non riuscivo a staccare gli occhi nemmeno un secondo. Hai vissuto ogni secondo a Pushpa. Aspetto con impazienza la parte 2! Congratulazioni !!Sei un attore personificato!!#PushpaTheRise – Ranjith Reddy (@ Ranjith51593750) 8 gennaio 2022

Questo articolo verrà aggiornato non appena ulteriori informazioni sul film sequel di Pushpa “The Rule” saranno condivise da fonti ufficiali, quindi continua a controllare per le ultime notizie!

Di Tom Llewellyn

