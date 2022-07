Tutto ciò che sappiamo finora

**Attenzione – Spoiler avanti per Invincible**

Il programma animato di supereroi per adulti preferito da tutti Invincibile è in onda da oltre un anno in preparazione per la seconda stagione, ma i fan dell’eroe titolare di Steven Yeun stanno diventando impazienti.

Con le teorie sulla data di uscita della seconda stagione che circolano e i possibili punti della trama che vengono presi in giro, riveliamo tutto ciò che sappiamo Invincibile Stagione 2.

Creata da Robert Kirkman per Amazon Prime Video e basata sull’omonima serie Image Comics di Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, la serie animata di supereroi per adulti Invincibile segue l’adolescente Mark Grayson e vede come protagonisti Steven Yeun, Sandra Oh, JK Simmons e altri.

I fan di Invincible diventano impazienti per la seconda stagione

Un fan ha usato l’iperbole per enfatizzare la lunga attesa che i fan hanno dovuto sopportare per la seconda stagione della serie:

Dove diavolo è la seconda stagione di Invincible?! Sono passati tipo 5 anni! — Iris West-Allen (@model_type_bre) 4 luglio 2022

Un altro fan si è scusato in anticipo per la persona che diventerà una volta che la stagione 2 andrà in onda, insieme alla stagione 2 di Arcano e Fermacuori:

Mi dispiace per la persona che sarò quando uscirà la seconda stagione di Invincible, Arcane e Heartstopper — Mad Kyle dell'ascia di classe 🍂 📨 (@springlocke) 3 luglio 2022

Finestra di rilascio di Invincible Stagione 2

Invincibile ha ricevuto solo una stagione di otto episodi che ha debuttato a marzo 2021.

L’account Twitter ufficiale dello show ha confermato dopo la messa in onda della prima stagione che l’animazione era stata rinnovata per una seconda e una terza stagione.

Poiché il lavoro vocale sulla stagione 2 è iniziato solo nell’aprile 2022, molti giornalisti, incluso Tech Radar, credono che la stagione 2 non andrà in onda fino al 2023.

Inoltre, Invincibile L’account Twitter ufficiale ha recentemente condiviso un’immagine del personaggio di Malese Jow, Kate Cha, e alcuni fan ritengono che la didascalia abbia rivelato che la data di uscita della seconda stagione sarà il 14 luglio 2023.