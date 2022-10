Tutto ciò che sappiamo come va in onda il finale della prima stagione

The Rings Of Power ha appena pubblicato la sua epica conclusione su Amazon Prime Video. Dopo otto episodi lo spettacolo è giunto al termine, ma la stagione 2 è già in fase di sviluppo.

Il viaggio di Amazon Prime Video con The Rings Of Power è stato lungo quanto un viaggio a Mordor e ritorno, con lo sviluppo iniziato anni fa.

Dopo ritardi, battute d’arresto, cambiamenti nella stanza degli sceneggiatori e un miliardo di dollari spesi, la prima stagione è stata presentata in anteprima sulla piattaforma a settembre 2022. Otto episodi dopo e il finale di stagione è già andato in onda, portando a termine uno dei più grandi progetti TV del storia del mezzo.

Amazon non mostra segni di rallentamento, tuttavia, con lo sviluppo della seconda stagione a buon punto. La storia continuerà con alcuni cambiamenti dietro le quinte.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione di The Rings Of Power.

Gli anelli del potere © Prime Video | Matt Grazia

Quando la stagione 2 di The Rings Of Power potrebbe essere presentata in anteprima

Al momento in cui scrivo, Amazon Prime deve ancora confermare la data di uscita della seconda stagione di The Rings Of Power. Tuttavia, è possibile fare un’ipotesi plausibile, poiché la produzione è già in corso appena fuori Londra.

Sì, la seconda stagione è stata girata nel Regno Unito, non in Nuova Zelanda, poiché i ritardi causati dalla pandemia di coronavirus hanno portato la maggior parte del cast e della troupe a rimanere bloccati dall’altra parte del mondo per mesi.

La prima stagione ha richiesto 18 mesi per concludere la produzione e, poiché molti membri del team dietro le quinte provengono dal Regno Unito, Amazon ha deciso di riportare lo sviluppo in Gran Bretagna.

Come riportato da The Hollywood Reporter, Amazon Prime sta “creando un hub multi-show”, uno che porterà più lavoro all’industria televisiva del Regno Unito.

La seconda stagione subirà probabilmente un’inversione di tendenza molto più rapida rispetto alla prima poiché i ritardi dovuti al blocco sembrano improbabili in questa fase. Dita incrociate.

Aspettatevi una finestra per la prima simile l’anno prossimo, o al massimo all’inizio del 2024.

Gli anelli del potere © Prime Video | Ben Rothstein

Chi è nel cast della seconda stagione di The Rings Of Power?

L’intero cast principale di The Rings Of Power stagione 1 dovrebbe tornare per il secondo capitolo.

Morfydd Clark guiderà nuovamente la squadra nei panni di Galadriel, con Arondir di Ismael Cruz Cordova, Nori di Markella Kavenagh ed Elrond di Robert Aramayo che si uniranno a lei, tra gli altri.

Poco si sa dei nuovi membri del cast che si uniranno alla troupe, anche se gli showrunner JD Payne e Patrick McKay hanno già confermato una figura: Cirdan the Shipwright.

Gli irriducibili di Tolkien sapranno che Cirdan è l’elfo vivente più anziano, con un’età così epica è l’unico elfo a sfoggiare la barba. Tuttavia, non sono stati fatti annunci di casting per il personaggio.

Sauron sarà Breaking Bad nella trama della seconda stagione

Non si sa quasi nulla della trama della seconda stagione di The Rings Of Power, a parte gli showrunner che affermano che sarà “più grande e migliore” a “ogni livello… di un ordine di grandezza”.

Stranamente, gli sceneggiatori hanno anche scherzato sul fatto che il grande cattivo dello show, Sauron, sarà simile a Walter White di Breaking Bad nella seconda stagione.

Patrick McKay ha detto a The Hollywood Reporter che, ora che le basi della storia sono state gettate, i fan possono aspettarsi di vedere Sauron fare ciò che sa fare meglio: abbracciare il male.

“Sauron ora può essere solo Sauron”, ha dichiarato Patrick, aggiungendo: “Come Tony Soprano o Walter White. È malvagio, ma complessamente malvagio.

“Ci sentivamo come se lo avessimo fatto nella prima stagione, avrebbe oscurato tutto il resto. Quindi la prima stagione è come Batman Begins e Il cavaliere oscuro è il prossimo film, con Sauron che si muove all’aperto. Siamo davvero eccitati.

“La stagione 2 ha una storia canonica. Potrebbero esserci spettatori che dicono “Questa è la storia che speravamo di ottenere nella prima stagione!” Nella stagione 2, glielo diamo”.

