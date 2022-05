Tutti i dettagli sulla prossima seconda stagione

Raggiungere Gli aggiornamenti della stagione 2 sono emersi da Deadline che anticipano il ritorno di un volto familiare, oltre ad altri dettagli. Ecco tutto da sapere Raggiungere stagione 2 finora.

La serie Prime Video, Raggiungere, ha rapidamente attirato un forte seguito di fan, sia i fan della serie di libri che i nuovi fan che non hanno mai letto i libri. Conoscevi i libri prima della serie Raggiungere presentato in anteprima su Prime Video? In caso contrario, non è un problema. Raggiungere fa un lavoro straordinario introducendo un nuovo pubblico alla storia e ai personaggi.

Tutti i dettagli sulla stagione 2 di Reacher finora

La prima stagione della serie è già in streaming su Prime Video, quindi se non l’hai vista, ti stai perdendo! La serie segue Jack Reacher, un ex investigatore della polizia militare che cerca di dare una possibilità a una vita normale. Quando arriva in una nuova città, Margrave, in Georgia, mentre è in viaggio, viene accusato di un omicidio che non ha commesso. E diciamo solo che hanno scelto la persona sbagliata da incastrare. Mentre Reacher cerca di dimostrare la sua innocenza, inizia anche a scoprire una cospirazione più grande di quanto avrebbe potuto immaginare.

Di cosa parla la seconda stagione di Reacher?

La seconda stagione del dramma criminale vedrà i membri dell’ex unità militare di Reacher morire, uno per uno. Reacher è determinato ad andare fino in fondo e ha in mente la vendetta. Mentre la prima stagione era basata sul libro “Killing Floor” di Lee Child, Raggiungere la seconda stagione seguirà “Bad Luck and Trouble” di Child, l’undicesimo libro della serie.

Reacher stagione 2 cast

La prossima stagione include Alan Ritchson (Reacher), Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald, Chris Webster, Hugh Thompson, Harvey Guillen, Kristin Kreuk, Maxwell Jenkins e altri.

Data di uscita della seconda stagione di Reacher

Nessuna data di uscita per la stagione è stata ancora annunciata, è ancora troppo presto. Secondo la fonte, le riprese della stagione non inizieranno fino all’autunno 2022. La prima stagione è caduta il 2 febbraio 2022, quindi potremmo non arrivare alla seconda stagione fino all’inizio del 2023. Potrebbe essere febbraio o marzo. Non appena ne sapremo di più, aggiorneremo questo post!