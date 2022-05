Tutte le canzoni che suonano nella prima stagione

Intervallo esternouna delle serie più strane di Prime Video, ha portato gli spettatori in una città del Wyoming proprio mentre le cose iniziavano a farsi strane.

Tutto inizia con un buco che Royal Abbott trova sulla sua terra. È nel pascolo occidentale, lontano da chiunque possa inciampare in esso. La presenza ultraterrena del buco, tuttavia, non è qualcosa che può rimanere nascosto a lungo.

La situazione è peggiorata da uno scontro per la terra tra gli Abbott ei Tillerson dopo che Wayne Tillerson ha giocato per lo stesso tratto di proprietà che contiene la buca. Aggiungilo in aggiunta a un alterco tra Trevor e Perry che va terribilmente storto e hai uno spettacolo in cui la posta in gioco è piuttosto alta.

Tuttavia, non possiamo sottolineare abbastanza che questo Neo-western è così strano come vengono, ma ha una bella colonna sonora. La musica vive dentro e intorno alla stragrande maggioranza delle scene, creando un’atmosfera che può essere calda come la cucina degli Abbott al mattino o bizzarra come quando “Angel of the Morning” suonava durante una visita del vice sceriffo Hawk al ranch di Tillerson .

Ecco l’elenco completo dei brani presenti Intervallo esterno.

Colonna sonora Outer Range

Episodio 1: “Il vuoto”

“Mule Skinner Blues (Blue Yodel # 8)” – Dolly Parton

“Sedile posteriore” – Kailey Swanson

“Il diavolo indossa giacca e cravatta” – Colter Wall

“Valanga” – Leonard Cohen

“Non puoi mai dirlo (C’est La Vie)” – Emmylou Harris

“Strada oscura” – Christopher

“Non biasimarmi” – Jacob McCoy

“Piangi, piangi, piangi” – Johnny Cash

Vento idiota” – Bob Dylan

Episodio 2: “La terra”

“Addio Straniero” – Supertramp

“Questa è la fine” – Johnny Randell

“Farò finta” – Glenn Morris

“La mia preghiera” – I piatti

“Dipingilo di nero” – I Rolling Stones

Episodio 3: “Il tempo”

“Indian Love Call” – Slim Whitman

“DNA”. – Kendrick Lamar

“Non mi vorresti ora” – George Kent

“Fiori morti” – Townes Van Zandt

“Mama’s Got the Blues” – Denney e The Jets

“Bad Ju-Ju” – I fratelli Owsley

“L’uomo delle colline” – The Heavy Heavy

“The Man” – Le marmotte di Lee Hazlewood

“Torn Sarong” – Le marmotte di Lee Hazlewood

“La morte non ha pietà” – Il cieco Gary Davis

Episodio 4: “La perdita”

“Deve essere lui” – Vikki Carr

“Big Rock Candy Mountain” – Burl Ives

“L’angelo del mattino” – Juice Newton

“Fai meglio a prenderlo” – Rick Johnson

“State Trooper” – Bruce Springsteen

“Mathilde” – Scott Walker

Episodio 5: “Il suolo”

“2020” – Suun

“Il tuo dolce amore” – Lee Hazlewood

“Portati dietro di me Satana” – Ella Fitzgerald

“Ogni rosa ha le sue spine” – Veleno

“Sporco” – Anestesia

“Go Down River” – The Heavy Heavy

“L’ultimo giro di Casey” – Kris Kristofferson

Episodio 6: “La famiglia”

“La sorella Rosetta ci precede” – Robert Plant e Alison Krauss

“Bussa tre volte” – Tony Orlando e Dawn

“Richiamo del bestiame” – Eddy Arnold

“Alto su una sporgenza rocciosa” – Moondog

Episodio 7: “L’ignoto”

“Tossico” – Britney Spears

“Eccola che arriva” – Rosa Maria

“Sky High” – Casa che canticchia

“Ho occhi solo per te” – The Flamigos

“Grande Messe des Morts, op. 5, “Requiem:” Agnus Dei” – Michael Schade

Episodio 8: “L’Occidente”

“Grande Messe des Morts, op. 5, “Requiem:” Agnus Dei” – Michael Schade

“Salva il meglio per ultimo” – Vanessa Williams

“Cerca e distruggi” – Metallica

“Maestro dei burattini” – Metallica

“Gesù era un creatore di croci” – Cass Elliott

Resta sintonizzato su Hidden Remote per ulteriori notizie e copertura su Prime Video!