This Is Us stagione 6 episodio 18 data di uscita, ora e anteprima finale

*AVVERTENZA: spoiler in vista per This Is Us stagione 6, episodio 17*

This Is Us ha regalato ai fan dei momenti davvero strazianti da quando è andato in onda sulla NBC nel 2016 e gli ultimi episodi dello show sono stati alcuni dei capitoli più strappalacrime di sempre.

L’episodio più recente si è concluso con gli ultimi momenti di Rebecca quando la sua magnifica vita è giunta al termine quando i Pearson hanno detto addio alla matriarca della loro famiglia.

Ora, rimane solo un episodio, ma quando andrà in onda esattamente l’episodio 18 della sesta stagione di This Is Us e cosa possono aspettarsi i fan dal capitolo finale?

This Is Us stagione 6, episodio 17 riassunto

L’episodio 17 della sesta stagione di This Is Us è andato in onda sulla NBC alle 9/8c il 17 maggio 2022.

Intitolato Il trenol’episodio ha esplorato gli ultimi momenti di Rebecca nella serie.

La famiglia Pearson si è riunita al capezzale di Rebecca mentre una Rebecca priva di sensi sognava i suoi ultimi momenti su un treno, riunendosi con alcuni personaggi chiave di tutta la sua vita.

Altrove, l’episodio è anche interrotto da scene con una nuova famiglia, i Brooks, che nella scena iniziale hanno avuto un brutto incidente d’auto mentre le scene successive seguono il loro figlio più giovane, Marcus, che cresce fino a diventare un aspirante scienziato.

L’episodio ha rivelato che Marcus era stato operato nello stesso momento in cui Jack Pearson ha avuto il suo infarto fatale – in altre parole, se Marcus non fosse stato in ospedale, il chirurgo traumatologico avrebbe potuto salvare Jack.

Tuttavia, alla tragica rivelazione viene dato un altro livello quando Marcus adulto continua a creare un farmaco per aiutare a combattere l’Alzheimer.

Alla fine, l’episodio e la magnifica vita di Rebecca finiscono con Rebecca che si riunisce con Jack sul suo treno mistico mentre muore. Segnala l’acquedotto.

Anteprima dell’episodio 18 della sesta stagione di This Is Us

L’episodio 18 della sesta stagione di This Is Us andrà in onda su NBC negli Stati Uniti alle 9/8c martedì 24 maggio e sarà seguito nel Regno Unito su Amazon Prime Video e Disney+ giovedì 26 maggio.

Il prossimo episodio sarà semplicemente intitolato Noi in quanto pone fine alla tanto amata serie.

Prima del finale, la NBC ha pubblicato una sinossi a riga singola per l’episodio 18: “I tre grandi arrivano a nuove comprensioni sulla vita”.

Dopo gli eventi dell’episodio 17, il finale promette di rimodellare la dinamica della famiglia Pearson mentre continuano le loro vite senza la matriarca di famiglia, Rebecca, e devono mettere a frutto tutte le lezioni che i loro genitori hanno insegnato loro.

Il cast e la troupe di This Is Us anticipano il finale

Prima del penultimo episodio, l’attrice di Rebecca Mandy Moore è apparsa al The Tonight Show insieme a Jimmy Fallon e ha svelato alcuni dei dettagli che circondano gli episodi finali di This Is Us.

Dopo aver rivelato che il penultimo episodio le ha fatto vomitare, l’attrice ha anche accennato: “Il finale è un po’ più un abbraccio, un po’ più di leggerezza”.

Altrove sui social media, diversi membri del cast e della troupe dello show hanno offerto suggerimenti su cosa accadrà nel finale.

Il creatore Dan Fogelman ha pubblicato un’immagine del montaggio dell’editore dell’episodio 18:

Mentre Sterling K. Brown ha ricordato ai fan che dovremo dire addio a This Is Us il 24 maggio.

L’attrice di Kate Chrissy Metz ha riflettuto su cosa faranno i fan di This Is Us con i loro martedì dopo la messa in onda del finale.

E infine, Justin Hartley ha scherzato sul fatto che il finale sarà “difficile per me”.

L’ep di stasera è difficile per Kevin; la prossima settimana è dura per me. È la fine di un’era, o tante nel caso dei Pearson! #ThisIsUs pic.twitter.com/4inhWenReT — Justin Hartley (@justinhartley) 17 maggio 2022

La sesta stagione di This Is Us si conclude su NBC negli Stati Uniti il ​​24 maggio 2022, mentre gli spettatori nel Regno Unito possono guardare su Amazon Prime Video e Disney+ giovedì 26 maggio.

