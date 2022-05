This Is Us stagione 6 episodio 17 data di uscita, ora e anteprima della trama

This Is Us ha regalato ai fan dei momenti davvero strazianti da quando è andato in onda sulla NBC nel 2016 e ora, mentre ci muoviamo in punta di piedi attraverso gli episodi finali dello show, i fan si aspettano uno dei capitoli più strappalacrime di sempre.

L’episodio più recente si è concluso con Kevin che ha dovuto fare una dura telefonata a Randall, impostando gli eventi del penultimo episodio di This Is Us.

Ma proprio quando andrà in onda l’episodio 17 della sesta stagione di This Is Us e cosa possono aspettarsi i fan dal prossimo capitolo?

Questo siamo noi | Stagione 6: Il trailer ufficiale del capitolo finale | NBC

Riepilogo dell’episodio 16 della sesta stagione di This Is Us

L’episodio 16 della sesta stagione di This Is Us è arrivato su NBC negli Stati Uniti martedì 10 maggio 2022.

Intitolato Riunione di famiglial’episodio ha seguito gli eventi strappalacrime del capitolo precedente dopo che Rebecca era rimasta vedova per la seconda volta dopo la morte di Miguel.

Nell’episodio 16, i Tre Grandi sono rimasti a discutere su come prendersi cura della loro madre in deterioramento con Kate che suggerisce a Rebecca di trasferirsi a Los Angeles in modo che lei e Philip possano prendersi cura di lei.

Kevin offre un’alternativa, che lui e Sophie si trasferiscono con Rebecca sulla costa orientale, mentre Madison, Elijah, Nicky ed Edie formeranno anche un gruppo di supporto più ampio vivendo localmente.

I Pearson sono d’accordo su quest’ultimo e guardiamo mentre gli anni passano e Rebecca diventa sempre più fragile con l’episodio che termina con Kevin che chiama Randall per informarlo che il tempo di Rebecca è quasi scaduto.

Anteprima dell’episodio 17 della sesta stagione di This Is Us

L’episodio 17 della sesta stagione di This Is Us andrà in onda su NBC negli Stati Uniti alle 9/8c martedì 17 maggio e sarà seguito nel Regno Unito su Amazon Prime Video e Disney+ giovedì 19 maggio.

Il prossimo episodio si intitola Il treno e sembra destinato a essere uno degli episodi più strazianti dell’intero spettacolo, quindi prepara i fazzoletti.

La sinossi ufficiale dell’episodio della NBC è breve e recita semplicemente: “I Pearson si riuniscono intorno al capezzale di Rebecca”.

Il teaser promozionale pubblicato alla fine dell’episodio 16 ha anche favorito questo messaggio poiché l’infermiera di Rebecca può essere vista informare Kevin e Randall che “Penso che sia ora di iniziare a dire addio”.

Mandy Moore anticipa gli episodi finali

Apparendo al The Tonight Show insieme a Jimmy Fallon, l’attrice di Rebecca Mandy Moore ha discusso dei capitoli finali di This Is Us e ha anticipato alcuni dettagli strappalacrime.

“Ti dirò che il penultimo episodio, che va in onda tra una settimana, ho vomitato dopo averlo letto”, ha detto nel talk show.

“E forse è solo perché è davvero vicino all’osso per me”, ha aggiunto. “Questa è stata la mia vita negli ultimi sei anni ed è come se dovessi contemporaneamente dire addio al personaggio, alla mia famiglia e ai miei amici sul set, e anche questo personaggio, casualmente, dice addio. Quindi c’è molto avvolto in esso”.

“Penso ancora che potresti aver bisogno di un giorno libero dal lavoro, sì”, ha scherzato Mandy. “Il finale è un po’ più un abbraccio, un po’ più di leggerezza.”

La sesta stagione di This Is Us è attualmente in onda martedì alle 9/8c su NBC negli Stati Uniti fino al finale il 24 maggio 2022, mentre gli spettatori nel Regno Unito possono guardare su Amazon Prime Video e Disney+ il giovedì.

In altre notizie, cosa è successo a Miguel in This Is Us e come è morto?