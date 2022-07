Chris Pratt recita nell’ultima serie ricca di azione su Amazon Prime Video, The Terminal List.

La serie racconta la storia di Navy SEAL James Reece mentre cerca risposte dopo che il suo intero plotone è stato ucciso in circostanze sospette durante una missione segreta.

Gran parte della serie è fatta per sembrare il più autentica possibile, ma The Terminal List è basato su una storia vera o la serie è semplicemente un’opera di finzione?

L’elenco dei terminali è esploso su Amazon Prime Video venerdì 1 luglio 2022.

Interpretato da Chris Pratt, la serie segue il tenente comandante James Reece dopo che è tornato a casa dopo una missione segreta dei Navy SEALs che ha visto il suo intero plotone caduto in un’imboscata e ucciso.

Il ritorno a casa di Reece è accolto con ricordi contrastanti degli eventi e domande persistenti sulla sua parte nella missione fallita.

Tuttavia, quando emergono nuove prove, Reece scopre di essere al centro di un’oscura cospirazione e un nemico sconosciuto sta lavorando contro di lui, mettendo in pericolo non solo la sua vita, ma anche quella della sua famiglia e dei suoi amici.

The Terminal List è basato su una storia vera?

No, The Terminal List non è basato su una storia vera.

Invece, la serie Prime Video è basata su una serie di romanzi di fantasia di Jack Carr.

Pubblicato nel 2018, The Terminal List è il primo di cinque romanzi della serie di James Reece, con voci successive nel franchise True Believer, Savage Son, The Devil’s Hand e, più recentemente, In the Blood, uscito solo a maggio 2022.

Tuttavia, mentre la storia di James Reece e la sua ricerca di vendetta possono essere un’opera di fantasia, l’autore Jack Carr una volta era lui stesso un Navy SEAL, il che significa che poteva usare le proprie esperienze per ispirare gli eventi e i personaggi della sua serie di romanzi.

Secondo il sito web ufficiale di Jack Carr, l’autore ha servito nella Marina degli Stati Uniti per più di 20 anni, iniziando come cecchino per i Navy SEALs prima di diventare un caposquadra, comandante di plotone, comandante di truppa e comandante di unità operativa.

Durante la sua carriera militare, Carr ha prestato servizio in Iraq, Afghanistan e nelle Filippine meridionali prima di partire nel 2016, quando ha rivolto la sua attenzione alla scrittura e ha trascorso più tempo con sua moglie e i suoi figli nella loro casa di Park City, nello Utah.

L’elenco dei terminali potrebbe tornare per la stagione 2 e oltre

Poiché la serie di romanzi di Jack Carr contiene ben cinque voci, c’è molto spazio per la serie Amazon per funzionare e funzionare se si rivela popolare.

Se Amazon dovesse adattare un romanzo per stagione, la serie potrebbe in teoria durare cinque stagioni e potenzialmente anche più a lungo se Jack Carr continua a scrivere libri nel franchise.

E, secondo il creatore della serie Dave DiGilio e il regista Antoine Fuqua, questo è esattamente il piano.

Parlando con Screen Rant, Fuqua ha rivelato: “Ci siamo sicuramente impegnati con quel quadro generale di volerlo fare. Quindi, se veniamo benedetti e [are] successo, Amazon lo farà di nuovo.

DiGilio ha chiarito ulteriormente, dicendo: “Sì, abbiamo una tabella di marcia per ogni stagione davanti a noi. L’unico problema è quest’uomo [Carr] scrive un libro all’anno e ci vuole molto più tempo per fare uno spettacolo”.

L’elenco dei terminali è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo il rilascio venerdì 1 luglio 2022.

