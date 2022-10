The Rings of Power rende omaggio al dottor John Dundee Payne nel finale

La serie de Il Signore degli Anelli di Amazon, Gli anelli del potere, si è guadagnata molta attenzione da quando è apparsa sui nostri schermi, sia per il suo budget strabiliante che per le trame misteriose che hanno intrigato e frustrato gli spettatori in egual misura.

L’episodio finale della prima stagione è ricco di ritmi narrativi emotivi poiché molti di questi misteri sono stati finalmente risolti.

Ma nonostante i colpi di scena dell’episodio culminante, il finale di The Rings of Power ha mantenuto un tocco personale mentre si fermava per rendere omaggio al dottor John Dundee Payne poco prima che i titoli di coda finissero.

The Rings of Power rende omaggio al dottor John Dundee Payne

L’episodio finale della prima stagione di The Rings of Power ha svelato i segreti dietro molti dei misteri che sono stati propagandati durante la stagione, prendendo in giro anche alcuni dei pericoli che arriveranno nella seconda stagione.

Ma prima di augurare l’addio agli spettatori, la serie si è presa un momento per fare una pausa mentre rendeva omaggio al dottor John Dundee Payne con un sincero intertitolo.

L’intertitolo, che è apparso poco prima che i crediti rotolassero, diceva:

“Dedicato al dottor John Dundee Payne 1946 – 2021. “Ora nel lontano paese verde, sotto una rapida alba.”

Chi è il dottor John Dundee Payne?

Il dottor John Dundee Payne è il padre del co-showrunner di The Rings of Power, JD Payne.

Nato il 16 gennaio 1946, il dottor Payne è cresciuto a Chicago, Illinois, ed è diventato uno psichiatra dopo aver studiato alla Northwestern Medical School.

Mentre studiava alla Northwestern, secondo il suo necrologio, John incontrò e sposò l’amore della sua vita, la dottoressa Lillian Marlene Jones con la quale avrebbe messo su famiglia, con tre figli, Jennifer, JD (chiamato anche John) e Heather. .

Durante la guerra del Vietnam, John si trasferì a Washington DC dove prestò servizio all’ospedale psichiatrico di St. Elizabeth e in seguito completò la sua specializzazione in psichiatria al Georgetown University Hospital.

Dopo aver completato la sua formazione, il dottor Payne ha aperto uno studio privato di psichiatria dove ha aiutato a curare i pazienti nei successivi 42 anni.

John è morto pacificamente il 6 novembre 2021, circondato dalla sua famiglia. Aveva 75 anni.

La dedica contiene una citazione di Tolkien

Per rendere il tributo al dottor Payne ancora più appropriato, l’intertitolo fa riferimento anche a una frase dei libri de Il Signore degli Anelli, che compare sia in La compagnia dell’anello che in Il ritorno del re.

La frase in questione dai romanzi fa riferimento a un sogno che Frodo ha di Valinor mentre naviga verso le Terre Immortali.

In The Return of the King, mentre Frodo compie il fatidico viaggio, la frase recita: “Il grigio sipario per la pioggia si trasformò tutto in vetro argentato e fu tirato indietro, e vide coste bianche e al di là di esse un paese molto verde sotto una rapida alba .”

Nell’adattamento cinematografico de Il ritorno del re, Gandalf usa la frase per rassicurare Pippin sul fatto che ciò che viene dopo la morte “non è poi così male” in un momento toccante che è sottolineato dal brano musicale di Howard Shore, A Far Green Country.

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è disponibile per lo streaming completo Video Amazon Prime dopo che la stagione 1 si è conclusa il 14 ottobre 2022.

