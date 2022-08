The Rings of Power al cinema

Il Signore degli Anelli: The Rings of Power sta ricevendo il trattamento del film e una varietà selezionata di fan potrà unirsi a loro!

La serie Prime Video non sarà rilasciata solo sulla piattaforma di streaming per il divertimento dei fan della Terra di Mezzo. Sarà anche nei cinema solo per una notte.

Grazie alla collaborazione tra Cinemark e Amazon, i membri di Cinemark Movie Rewards avranno accesso a una proiezione gratuita dei primi due episodi il 31 agosto.

Presentando in sale selezionate, i fan saranno i primi a vedere gli episodi prima che lo spettacolo venga presentato in anteprima su Prime Video. Tuttavia, non preoccuparti se non ce la fai! Non dovrai aspettare molto prima che la serie venga presentata in anteprima. La serie sarà presentata in anteprima su Prime Video a partire dal 2 settembre.

The Lord of the Rings: The Rings of Power sarà presentato in anteprima nei cinema per una notte

Se vuoi avere la possibilità di vedere gli episodi prima, assicurati di iscriverti per essere un membro di Cinemark Movie Rewards per ottenere posti riservati e un buono snack per soli $ 10.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli of Power seguirà la linea temporale della Seconda Era della Terra di Mezzo, migliaia di anni prima degli eventi che ci hanno portato al viaggio del franchise LOTR. In realtà, si svolge anche anni prima Lo Hobbit anche.

A questo punto nella Terra di Mezzo, le cose sono rimaste pacifiche fino a quando il male ha cominciato a emergere ancora una volta. Alcuni membri del cast della serie includono Cynthia Addai-Robinson, Nazanin Boniadi, Megan Richards e altri.

Quando i fan guardano lo spettacolo, possono aspettarsi di vedere la storia dietro la creazione degli anelli, l’ascesa di Sauron, Númenor’s Epic Tale e l’alleanza tra Elfi e Uomini.

Hai intenzione di guardare la serie? Facci sapere nei commenti qui sotto da cosa non vedi l’ora di vedere Il Signore degli Anelli: Il Anelli di potere.