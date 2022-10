The Legend of Vox Machina stagione 2 in uscita a gennaio 2023, S3 ha confermato

Le stagioni 2 e 3 di The Legend of Vox Machina sono ora in produzione, con la serie animata di successo Critical Role che uscirà a gennaio 2023.

La maledizione del videogioco/gioco da tavolo – adattamento televisivo è ufficialmente spezzata? Per prima cosa è arrivato Castlevania, prima che artisti del calibro di Arcane e DOTA: Dragon’s Blood portassero gli adattamenti TV di gioco a un nuovo livello.

Ora dobbiamo ringraziare Critical Role e Amazon Studios per la fantastica serie animata ispirata a Dungeons & Dragons, The Legend of Vox Machina.

La serie è andata in onda dal 28 gennaio al 18 febbraio all’inizio di quest’anno e dopo aver atteso pazientemente ulteriori notizie, i fan sono stati premiati con la conferma che la stagione 2 di The Legend of Vox Machina uscirà a gennaio 2023.

La seconda stagione di The Legend of Vox Machina è stata confermata per gennaio 2023

Oggi, 7 ottobre, Critical Role ha tenuto un panel speciale al New York Comic Con del 2022, dove hanno confermato che la stagione 2 di The Legend of Vox Machina sarebbe uscita a gennaio 2023.

Una data più specifica non è stata ancora condivisa; tuttavia, l’annuncio è stato fatto insieme al rilascio di un nuovissimo trailer per la stagione 2, vedi sotto.

Sebbene i fan siano felici di questo annuncio, molti erano ben consapevoli che The Legend of Vox Machina sarebbe tornato per un’altra avventura.

Questo perché la seconda stagione della serie animata di successo è stata ordinata nel novembre 2019, quando è stato annunciato per la prima volta The Legend of Vox Machina.

Come dettagliato da Variety, una campagna Kickstarter inizialmente ha contribuito a finanziare i primi 10 episodi dello spettacolo Dungeons & Dragons. Tuttavia, Amazon Prime Video ha ovviamente visto il potenziale fin dall’inizio, ordinando altri 14 episodi, portando il totale a 24 episodi in due stagioni.

“Critical Role ha aperto una nuova strada per i contenuti digitali originali, con nuove voci fresche e umorismo che hanno guadagnato fan devoti in tutto il mondo, come dimostra la loro campagna Kickstarter di grande successo. Siamo entusiasti di lavorare con l’intero team per portare “The Legend of Vox Machina” e la nuova serie Critical Role ai nostri clienti Prime Video”. – Jennifer Salke, capo degli Amazon Studios, tramite Variety.

I leader di Critical Role Sam Riegel e Travis Willingham avrebbero poi approfondito il lavoro con un partner di streaming così importante.

“Siamo rimasti assolutamente sbalorditi dal livello di entusiasmo che abbiamo ricevuto per la campagna Kickstarter, e ora possiamo offrire esattamente ciò che i fan volevano e altro ancora. Collaborare con Prime Video per offrire la serie ai fan di tutto il mondo è eccitante e surreale e siamo entusiasti di poter raccontare ancora più storie non solo con una, ma con due stagioni di 12 episodi! – Sam Riegel e Travis Willingham, tramite Variety.

Il presidente di Titmouse (la società di animazione di The Legend of Vox Machina) Chris Prynoski ha aggiunto di essere “felicissimo che Titmouse si unisca al gruppo di avventurieri di Critical Role per uccidere questa bestia insieme al potente esercito delle Amazzoni!”

Quello che è certo è che la serie è stata abbastanza popolare da meritare una seconda stagione. L’accoglienza della critica a The Legend of Vox Machina è stata generalmente positiva, con la maggior parte delle recensioni stellari provenienti direttamente dai fan della serie.

La prima stagione di The Legend of Vox Machina ha ottenuto un impressionante 8,4/10 su IMDB, 8,6/10 su RatinGraph e una valutazione media del pubblico del 93% su Rotten Tomatoes.

“Ho sempre pensato che D&D sarebbe stato fantastico da guardare, ma fino ad ora non ho visto nulla che catturi la magia del gioco di ruolo. Questo spettacolo è la migliore versione di quello disponibile ed è decisamente meno dungeoning e dragoning, cattura bene la complessità della narrazione e del personaggio. In realtà penso che gli episodi siano troppo brevi”. – Revisione utente, tramite IMDB.

Confermata anche la stagione 3 di The Legend of Vox Machina

Oltre alla conferma dell’uscita di gennaio 2023 per la stagione 2, è stato anche rivelato che una terza stagione era ora in fase di sviluppo.

“Non vediamo l’ora di presentarvi la seconda stagione di #TheLegendOfVoxMachina nel gennaio 2023. MA – ci vorranno più di due stagioni per raccontare la storia di queste leggende… SIAMO UFFICIALMENTE GREENLIT PER LA STAGIONE 3!” – Ruolo critico, tramite Twitter.

Ancora una volta, questa non è necessariamente una sorpresa per i fan accaniti poiché i primi 10 episodi sono stati finanziati attraverso una campagna Kickstarter di incredibile successo nel 2019 prima che Amazon Prime Studios entrasse a bordo per ordinare due stagioni televisive di 12 episodi dello spettacolo animato.

Tuttavia, la serie potrebbe non essere solo una storia in tre trasmissioni, con l’idea che c’è potenzialmente un numero illimitato di direzioni che la serie potrebbe prendere quando si tratta di stagioni future perché ognuna è basata sulle campagne del ruolo critico.

Purtroppo una finestra di rilascio mirata non è stata condivisa per la stagione 3, ma la serie sta attualmente operando su un ciclo di produzione di un anno.

Quattro, cinque o sei stagioni potrebbero essere facilmente prodotte con diversi personaggi, trame e linee temporali: vogliamo solo più Vox Machina al più presto!

