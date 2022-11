The English è tratto da una storia vera? Esplorazione dell’ispirazione occidentale

Quando viene chiesto di pensare ai western, molti saranno immediatamente attratti dai film di Clint Eastwood in cui i cacciatori di taglie danno la caccia a spietati fuorilegge ma, come dimostra il nuovo arrivato The English, c’è molto di più nel genere.

The English è l’ultimo arrivato su BBC e Prime Video e racconta la storia di un’aristocratica inglese che viene aiutata in un pericoloso viaggio attraverso il selvaggio West da un ex esploratore di cavalleria Pawnee.

Con Emily Blunt e Chaske Spencer, la serie promette di essere una delle voci più affascinanti del 2022 e poiché la serie è ambientata in un periodo storico, molti si sono chiesti se The English sia basato su una storia vera o se sia semplicemente un’opera di finzione.

L’inglese ha galoppato sulla BBC nel Regno Unito giovedì 10 novembre 2022, seguito l’11 novembre su Prime Video in altre parti del mondo.

Nel 1890, la serie segue l’aristocratica Lady Cornelia Locke mentre tenta di attraversare il selvaggio West nella speranza di vendicare la morte di suo figlio.

Ad aiutarla ad attraversare i pericoli dell’aperta campagna c’è Eli Whipp, un ex esploratore di cavalleria di Pawnee che sta cercando di rivendicare la terra che gli è dovuta dal suo tempo prestato servizio nell’esercito.

Sia Cornelia che Eli sono sicuri del proprio destino, ma poco si rendono conto che i loro destini sono radicati in un passato condiviso.

Gli inglesi © Drama Republic | BBC | Studios Amazon

The English è tratto da una storia vera?

No, The English non è basato su una specifica storia vera e la storia di Cornelia ed Eli è puramente fittizia.

Tuttavia, ci sono elementi di The English ispirati a eventi storici reali che i creatori della serie hanno ricercato durante la creazione della narrazione.

Una delle aree di ricerca più importanti per la serie era la tribù Pawnee e il modo in cui i membri furono impiegati come scout nell’esercito degli Stati Uniti tra il 1864 e il 1877 mentre i coloni combattevano con altre tribù di nativi americani come Sioux e Cheyenne.

L’attore Chaske Spencer assume il ruolo di uno di questi scout, Eli Whipp, e parlando prima dell’arrivo della serie, ha dettagliato alcune delle ispirazioni dietro il suo personaggio.

“Ciò che mi ha sorpreso di ciò che ho trovato nelle sceneggiature sono gli scout Pawnee e quanto fossero orgogliosi”, ha spiegato. “Questo è un argomento di cui non ero troppo consapevole e di cui non ho mai letto nella storia dei nativi americani”.

“Stavo esplorando quell’aspetto del personaggio e cercando di trovare una correlazione in cui posso relazionarmi con quello”, ha continuato. “Hanno avuto una lunga storia di essere molto orgogliosi del loro paese e volevo assicurarmi di onorarlo nel personaggio e per la tribù Pawnee”.

Gli inglesi © Drama Republic | BBC | Studios Amazon

Scrittore e regista è stato ispirato dal proprio passato

The English è scritto e diretto da Hugo Blick e in realtà è stato ispirato a creare The English grazie alla sua esperienza passata di vivere e lavorare nel Montana.

“Sono stato mandato nel Montana a 18 anni come influenza stabilizzante”, ha spiegato. “Ho vissuto con un amico di famiglia, un capitano dell’USAF in pensione, medaglia d’oro olimpica e appassionato all’aria aperta. Mi ha insegnato a cacciare, sparare, far girare un cavallo – una sorta di Will Geer per il mio Jeremiah Johnson!”

“Tagliamo anche il legno commercialmente. I nostri contratti venivano dal governo per rifornire i più bisognosi. A volte questo ha coinvolto le comunità dei nativi”, ha continuato. “Abbiamo fatto un compagno di caccia che ho chiamato Capo. Non era un capo. Mi ha chiamato inglese. Eravamo facili con questo razzismo occasionale, ma ben presto ho capito che era una strada a senso unico, con tutto il traffico intenso che si dirigeva verso di lui.

“Allora la riserva sembrava dura e isolata, soprattutto in inverno. Non avevo mai visto tali difficoltà. Poi un giorno se ne andò, lasciandoci un paio di borse per quando sarebbe tornato. Non l’ha fatto. Niente per cui tornare. Non ho mai saputo il suo vero nome, né lui il mio. Me ne sono pentito. Questo era un kernel per The English.

Gli inglesi © Drama Republic | BBC | Studios Amazon

L’inglese è in onda su BBC Two e iPlayer nel Regno Unito, mentre gli spettatori internazionali possono guardare la serie su Prime Video.

