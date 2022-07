The Boys su Prime Video è stato rinnovato per la stagione 4?

I ragazzi è stata una serie unica da quando è stata lanciata per la prima volta su Prime Video. Con grandi franchise di supereroi come Marvel e DC, sono sempre visti come i bravi ragazzi. Ma la serie su Prime Video ha fatto qualcosa che è l’esatto opposto.

In I ragazzi, i supereroi sono popolari come le celebrità, influenti come i politici e venerati come dei. Tutta questa attenzione li induce ad abusare dei loro poteri piuttosto che usarli per il bene. E una società multimiliardaria è felice di nascondere i loro sporchi segreti. Questo è ciò che porta un gruppo di vigilantes, The Boys, alla ricerca della verità.

La storia dello show ha fatto molta strada da allora e il finale della terza stagione è stato appena pubblicato su Prime Video. Con uno spettacolo così popolare per lo streamer, lo spettacolo tornerà per una quarta stagione?

The Boys è stato rinnovato per la stagione 4?

Abbiamo grandi notizie per te, I ragazzi fan! La serie televisiva sui supereroi è stata rinnovata per una quarta stagione! Prime Video ha annunciato la notizia a metà della stagione 3. Sulla base di un comunicato stampa, nei primi tre giorni della sua terza stagione, il pubblico mondiale di The Boys è cresciuto del +17% dalla stagione 2 e del +234% dalla stagione 1.

Al momento non c’è una data di uscita per la prossima stagione. È difficile dire quando potrebbe uscire la stagione 4. La prima e la terza stagione sono state rilasciate in estate, ma la stagione 2 è caduta a settembre. Assumiamo anche che la stagione 4 sarà composta da un totale di otto episodi, come i suoi predecessori. Tuttavia, ciò non è stato ancora confermato, quindi dovremo aspettare e vedere.

Il franchise ora include anche una serie animata antologica di otto episodi, The Boys Presents: Diabolico, in streaming su Prime Video. È in lavorazione anche una serie spin-off senza titolo, ambientata nell’unico college americano esclusivamente per supereroi giovani adulti.

Cosa ne pensi della stagione 3? Sei eccitato per un'altra stagione di The Boys?

I ragazzi La terza stagione è ora in streaming su Prime Video.