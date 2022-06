The Boys Stagione 3 Episodio 5 data di uscita, ora e trama esplorate

**Attenzione – Spoiler avanti per The Boys**

Fan di I ragazzi su Amazon Prime stanno navigando ad alta velocità per tutta la stagione 3 e non vedono l’ora che arrivi la prossima puntata.

Confermiamo la data e l’ora di uscita dell’Episodio 5 della Stagione 3, discutiamo la trama del prossimo episodio e forniamo una guida alla Stagione 3.

Sviluppato da Eric Kripke per Amazon Prime Video e basato sull’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, I ragazzi segue un gruppo di supereroi monetizzati che vengono commercializzati al grande pubblico e vede come protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Capone e Karen Fukuhara.

I ragazzi | Trailer ufficiale del teaser della terza stagione di Redband | Primo video BridTV 8936 I ragazzi | Trailer ufficiale del teaser della terza stagione di Redband | Primo video https://i.ytimg.com/vi/elTgqUW-NYE/hqdefault.jpg 972111 972111 centro 13872

Data e ora di uscita dell’episodio 5 di The Boys Stagione 3

I ragazzi Stagione 3 Episodio 5, intitolato L’ultima volta per guardare questo mondo di bugiel’uscita è prevista per venerdì 17 giugno 2022 su Amazon Prime.

Come altri spettacoli di Amazon Prime, le nuove puntate vanno in onda a Midnight PST nella data di uscita programmata, che si traduce in quanto segue per il resto del mondo:

Ora del Pacifico: 12:00 PST

Ora orientale: 3 AM EST

Ora britannica: 8:00 GMT

Ora europea: 9:00 CET

Ora dell’India: 12:30 IST

Ora dell’Australia: 16:30 ACDT

Immagine da Amazon.

Anteprima della trama dell’episodio 5

L’episodio 5 seguirà il cliffhanger dell’episodio 4 quando Soldier Boy attaccò Kimiko e rivelerà se i suoi poteri torneranno.

Vedremo anche i ragazzi rintracciare Soldier Boy, che è dotato di nuovi poteri, e il personaggio di Jensen Ackles potrebbe persino tornare in America.

L’episodio 5 rivelerà anche le intenzioni di Butcher e Hughie dopo aver preso il Composto V e se questo rappresenterà un problema per Homelander.