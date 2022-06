The Boys’ Robert Singer è un uovo di Pasqua soprannaturale

Impossibile caricare questo contenuto

Vedi altro

Non ho notato prima che il nome del personaggio di Jim Beaver in The Boys fosse di nuovo solo Robert Singer. Eric Kripke è proprio come il nome di quest’uomo è Bobby e questo è tutto quello che c’è da fare. pic.twitter.com/zeiAHXNtZ4

— Adamo come in me o Adamo come in lui? (@buffalocorndogs) 5 giugno 2022