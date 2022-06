The Boys è tornato, ma i fan si chiedono: Kimiko è morta?

ATTENZIONE – SPOILER AVANTI… Non continuare a leggere se non sei aggiornato!

La serie di successo Prime Video I ragazzi è tornato, ma dopo un episodio di cliffhanger, i fan sono stati lasciati a chiedere se Kimiko è morto?

La stagione 3, che riprende un anno dopo il drammatico finale della stagione 2, è stata pubblicata sul sito di streaming il 3 giugno e finora ha quattro episodi in cui i fan possono abbuffarsi della bontà dell’antieroe.

Kimiko è morto?

La situazione di Kimiko è stata lasciata nell’aria alla fine dell’episodio 4. Nell’episodio, Kimiko combatte e sottomette facilmente un’intera squadra di sicurezza prima di imbattersi in Soldier Boy – il primo supereroe – lasciandola gravemente ferita.

The Boys – Episodio 304 – “Glorious Five Year Plan”Credit: Prime Video

Dopo questo viene caricata nel furgone, con i ragazzi, tutti feriti, insanguinati, ma non ancora morti poiché Frenchie e MM stanno facendo tutto il possibile per salvarla.

Kimiko, interpretata da Karen Kukuhara, come il personaggio di Wolverine della Marvel ha poteri curativi, quindi potrebbe significare che potrebbe uscire dai guai. Ma, se la prima stagione è qualcosa su cui basarsi, quando i ragazzi sono effettivamente riusciti a uccidere un supereroe, potrebbe non essere ancora in chiaro.

Inoltre, è stata attaccata da Soldier Boy a piena potenza, il che è un po’ diverso dall’essere ferita in un altro modo.

Tuttavia, con la fine del cliffhanger, i fan sono stati lasciati a chiedere se fosse morta – e alcuni non sono contenti della prospettiva che il loro amato sovrintendente possa essere andato.

Se Kimiko è effettivamente morta ridefinirò il termine crimine di guerra #theboys — Willy (@kombuchatits) 11 giugno 2022

accidenti #TheBoys sta per essere davvero tutti maschi. hanno "ucciso" fuori Stormfront (non credo che sia morta) e ora kimiko si è ferita gravemente e non sta guarendo, quindi potrebbe morire anche lei presto. Starlight, Maeve, Ashley, Mallory e Neuman potrebbero voler stare attenti — Cavolo (@_khvl1l_) 11 giugno 2022

Kimiko è l'unica persona simpatica nella squadra del macellaio, quindi se fosse morta sarebbe così deludente — ϣⲁⲱⲉⲗ (@MagdaIeneboy) 10 giugno 2022

Kimiko è morto? 😭 — yare yare daze (@hurryupdaddy) 10 giugno 2022

Stagione 4 a prova di vita?

Un chiaro indizio che potrebbe confermare che Kimiko ha vissuto per combattere un altro giorno è la conferma della stagione 4 I ragazzi‘ account Twitter ufficiale.

Nel post – intitolato “Stiamo tornando” per la stagione 4. Fino ad allora ecco un piccolo “fourshadowing” – nove personaggi principali possono essere visti alzare quattro dita, una delle quali non è altro che Fukuhara.

Ma a un fan è stato chiesto “dov’è Frenchie” quando Tomer Capone, che interpreta il personaggio, non è stato individuato nella griglia delle foto.

Non vedo Frenchie, PERCHÉ non vedo Frenchie???? — Raquel (@que_eel) 10 giugno 2022

Un fan sottolinea il suo personaggio nell’originale I ragazzi serie di fumetti fa muoiono, ma la serie non è completamente parallela alla trama di OG, quindi una è decisamente in sospeso.