Tempo di rilascio per lo streaming OTT confermato per i fan internazionali

A che ora uscirà il nuovo film d’azione “Pushpa: The Rise – Part One” in tutto il mondo per lo streaming OTT e come possono i fan guardare il film online?

Nonostante i vari ritardi e rinvii associati alla pandemia di coronavirus in corso, il 2021 è stato un anno incredibile per le serie televisive e i film indiani.

Per fortuna, il 2021 è andato alla grande grazie a diversi titoli finali in anteprima nelle sale e sulle piattaforme di streaming digitale a dicembre.

In particolare, i fan di tutto il mondo hanno finalmente potuto vedere l’attesissimo film ‘Pushpa: The Rise – Part One’ nei cinema dal 17 dicembre.

Tuttavia, non tutti i fan sono stati in grado di recarsi in un teatro in questi tempi incerti, quindi in quale data e ora uscirà Pushpa: The Rise – Part One per lo streaming digitale?

Tra tutti i film, #Pushpa sembra prendersi abbastanza sul serio, essendo un forte contendente contro #RRR. Tempi interessanti a venire. — Kartik Dayanand (@KartikDayanand) 2 agosto 2021

Di cosa parla Pushpa?

Pushpa: The Rise Part 1 è incentrato sul contrabbando di Red Sanders, un tipo di albero originario delle colline di Seshachalam a Rayalaseema, in India.

Il contrabbando di Red Sanders, noto anche come Red Sandalwood, è stato per decenni un grosso problema in tutto il sud dell’India, in particolare nella regione dell’Andhra Pradesh, dove si trova Pushpa.

Red Sanders è molto apprezzato per il colore intenso del legno, ma il suo elenco di specie minacciate di estinzione da parte dell’IUCN ha fatto sì che il contrabbando illegale possa essere piuttosto redditizio.

“Nel momento in cui ho letto la sceneggiatura, mi è sembrata subito perfetta. La storia di un perdente che sale di rango può sembrare banale, ma il modo in cui il suo viaggio è stato reso nel film, i molteplici strati e le sfumature aggiunte a questo personaggio sono così unici e diversi da qualsiasi altro che ho fatto finora nella mia carriera.” – Allu Arjun, tramite Outlook India.

Pushpa debutta nelle sale…

Pushpa: The Rise – Part One è stato finalmente presentato in anteprima in tutto il mondo nelle sale il 17 dicembre 2021.

Il film doveva originariamente uscire nei cinema nell’agosto 2021, in coincidenza con le celebrazioni del fine settimana del Giorno dell’Indipendenza, ma è stato riprogrammato a causa della pandemia di coronavirus in corso.

La pagina Twitter ufficiale di Pushpa ha quindi caricato diversi poster promozionali, con la didascalia “Questo Natale sarà ICONIC”.

Tuttavia, il team di produzione ha rivelato in questo momento che il film sarebbe stato diviso in due film separati.

In una dichiarazione, tramite The Hindustan Times, i produttori hanno affermato che “La trama e i personaggi hanno preso vita da soli e sono cresciuti fino a un intervallo che ha richiesto che il film fosse distribuito in due parti”.

“L’eccitazione a cui abbiamo assistito per ‘Introduction To Pushpa Raj’ è stata fenomenale e siamo determinati a portare tutto al livello successivo pubblicando il film come duo. Abbiamo a bordo le migliori star, artisti e tecnici e speriamo di regalare al pubblico un’esperienza memorabile nei cinema attraverso questa storia”. – Dichiarazione Pushpa, tramite The Hindustan Times.

Al momento della stesura, il film ha incassato circa ₹ 300 crore ($ 40 milioni) in tutto il mondo nel suo terzo fine settimana.

Dove vedere in streaming Pushpa online…

Il 17 dicembre è stato anche rivelato che i diritti di streaming digitale OTT per Pushpa: The Rise – Part One erano stati acquisiti da Amazon Prime Video.

Come riportato da Mirchi9, il gigante dello streaming è apparso come Exclusive Streaming Partner per il film nei titoli di testa durante la sua corsa nelle sale.

Sfortunatamente, Amazon Prime Video ha recentemente rivelato che il prezzo per i loro pacchetti di abbonamento stava ricevendo un aumento sostanziale. L’accesso ai servizi Prime ora costerà agli utenti Rs 179 mensili, Rs 459 trimestrali e Rs 1499 annuali, puoi trovare maggiori informazioni qui.

I diritti satellitari per il film sono stati acquisiti da Star India Network in tutte e cinque le lingue disponibili.

Secondo India.com, i diritti di streaming digitale per Pushpa sono stati acquisiti per soli Rs 22 Crore (circa $ 3 milioni).

Pushpa: data di uscita e tempo confermato per lo streaming OTT…

Pushpa: The Rise – Part One uscirà per lo streaming OTT tramite Amazon Prime Video venerdì 7 gennaio.

Il film sarà disponibile su Amazon Prime Video dalle 20:00 IST e nei seguenti orari internazionali, come confermato dalla piattaforma di streaming su Twitter.

Ora del Pacifico – 06:30 PST

Ora orientale – 9:30 EST

Ora britannica – 14:30 GMT

Orario Europeo – 15:30 CET

Ora dell’India – 20:00

Ora delle Filippine – 22:30 PHT

Ora dell’Australia – 1 AM ACDT (*8 gennaio)

L’uscita digitale di Pushpa: The Rise – Part One sta seguendo la recente tendenza nell’industria cinematografica indiana di uscire per lo streaming OTT tra le quattro e le sei settimane dopo il debutto nelle sale.

Questo articolo verrà aggiornato se una fonte ufficiale condivide un tempo di rilascio alternativo per Pushpa.

Elenco del cast per Pushpa: The Rise – Parte prima…

I seguenti membri del cast sono stati confermati per la prima parte di Pushpa:

Allu Arjun come Pushpa Raj

Fahadh Faasil come Bhanwar Singh Shekhawat

Rashmika Mandanna come Srivalli

Dhananjaya come Jolly Reddy

Sunil come Mangalam Srinu

Ajay Ghosh come Konda Reddy

Rao Ramesh come Bhumireddy Siddappa Naidu

Jagadeesh Prathap Bandari come Kesava

DSP Govindappa come Shatru

Anasuya Bharadwaj come Dakshayan

Lingue di doppiaggio…

Al momento in cui scriviamo, Pushpa: The Rise – Part One sarà disponibile nei cinema nei dialetti hindi, malayalam, tamil, telugu e kannada.

Il film dovrebbe essere distribuito su Amazon Prime Video in tutte le lingue regionali disponibili, tra cui Tamil, Telugu, Malayalam, Hindi e Kannada.

Al momento non è chiaro quali opzioni audio saranno disponibili su Star India Network, che ha acquisito i diritti di trasmissione satellitare per Pushpa.

