Tempo di rilascio dell’episodio 3 di Rings of Power, lo streaming OTT ha confermato in India

Il tempo di uscita dell’episodio 3 di The Rings of Power è stato confermato, ma come possono i fan in India guardare la nuova serie de Il Signore degli Anelli?

The Rings of Power ha avuto un inizio alquanto controverso per la sua trasmissione OTT globale, essendo stato “Review Bombed” su quasi tutti i siti Web di valutazione basati sugli utenti la scorsa settimana dopo la sua premiere di due episodi.

Tuttavia, con solo due episodi disponibili per lo streaming online, è troppo presto per giudicare come il resto della prima stagione sarà visto dalla comunità de Il Signore degli Anelli.

Quindi, come possono i fan in India guardare The Rings of Power online e a che ora uscirà l’episodio 3 in tutto il mondo per lo streaming OTT?

Come trasmettere in streaming Gli anelli del potere in India

In India e nel resto del mondo, la serie TV Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è trasmessa in streaming esclusivamente tramite la piattaforma Amazon Prime Video OTT.

Oltre a un periodo di prova gratuito di 30 giorni, i nuovi clienti possono usufruire di tre diversi piani di pagamento per un abbonamento Amazon Prime Video che includerà l’accesso ai nuovi episodi di The Rings of Power:

Rs 179 per un solo mese di abbonamento

Rs 459 per tre mesi di abbonamento

Rs 1499 per 12 mesi di abbonamento

Tuttavia, i nuovi clienti dovrebbero anche notare che un abbonamento ad Amazon Prime Video è incluso con varie offerte di terze parti. Secondo MySmartPrice, questi includono i piani prepagati e postpagati Airtel, i piani Jio Fiber Broadband e postpagati, i piani postpagati Vi.

The Rings of Power episodio 3: Data e ora di uscita

L’episodio 3 di The Lord of the Rings: The Rings of Power stagione 1 sarà presentato in anteprima per la stragrande maggioranza dei fan internazionali, compresi quelli con sede in India, venerdì 9 settembre.

Come confermato dalla piattaforma di streaming OTT, il nuovo episodio sarà reso disponibile dalle 12:00 ET negli Stati Uniti, ovvero le 9:30 ora solare dell’India:

Pacific Time – 21:00 (8 settembre)

Ora centrale – 23:00 (8 settembre)

Ora orientale – 00:00

Ora britannica – 5:00

Ora europea – 6:00

Ora del Pakistan – 9:00

Ora dell’India – 9:30

Ora delle Filippine – 12:00

Ora del Giappone – 13:00

Ora centrale dell’Australia – 13:30

Un breve riassunto dell’episodio 2 “Alla deriva”

L’episodio 2 di The Rings of Power “Alla deriva” si è aperto con Nori e Poppy che si prendevano cura di The Stranger, alias il misterioso gigante caduto dal cielo negli ultimi momenti dell’episodio 1.

Lentamente, Nori sta imparando di più su The Stranger, poiché pronuncia ripetutamente la frase “Mana Ure” e disegna simboli su una roccia vicina. Alla fine dell’episodio, The Stranger parla alle lucciole tenute nella lanterna di Poppy mentre volano nella forma di una costellazione prima di morire – Nori presume che la costellazione sia ciò che sta cercando.

Nel frattempo, Elrond non è accolto calorosamente come si aspettava dai Nani di Khazad-dum. Con sua sorpresa, l’unico modo per lui di entrare nella fortezza di montagna è sfidare il principe Durin a una prova di resistenza, che il Nano vince comodamente.

Mentre viene mostrato all’uscita, Durin confessa che il suo fastidio per Elrond deriva dal fatto che sono passati 20 anni dalla sua ultima visita: un battito di ciglia per un Eldo, ma una vita per un Nano. Per fortuna, la moglie di Durin è molto più amichevole con Elrond di suo marito ei due riaccendono il loro amore davanti al buon cibo nella loro casa cavernosa.

Passa a Galadriel, che è saltata fuori dalla nave in mare aperto solo per ritrovarsi nel territorio di un gigantesco verme marino. Sale a bordo del relitto di un’altra nave con alcuni sopravvissuti, solo per essere gettata via quando il verme torna a mangiare i profughi. L’unico altro sopravvissuto è un uomo chiamato Halbrand; i due sono stanchi l’uno dell’altro, ma salvano la vita dell’altro durante una tempesta prima di essere presi alla deriva da un misterioso marinaio.

Taglia a Bronwyn mentre torna a casa per avvertire il suo villaggio del pericolo imminente, solo per scoprire che le sue preoccupazioni cadono nel vuoto. Torna a casa e trova il posto distrutto e Theo nascosto in un armadio: un Orco appare dal buco che si trova sotto la casa.

Bronwyn e Theo riescono ad uccidere l’Orco, il che è sufficiente per convincere il villaggio che dovrebbero mettersi in salvo. Tuttavia, Theo custodisce il suo segreto mentre la popolazione parte per la torre di guardia degli Elfi, la misteriosa spada nera che ha rubato nell’episodio 1… la spada che porta il marchio di Sauron.

