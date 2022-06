Susannah muore in The Summer I Turned Pretty? Il destino del libro spiegato

*ATTENZIONE: Spoiler in vista per The Summer I Turned Pretty*

L’attesissimo adattamento televisivo di Amazon Prime Video della serie di romanzi The Summer I Turned Pretty di Jenny Han è finalmente arrivato sui nostri schermi.

La serie racconta la storia di Isabel “Belly” Conklin mentre lei e la sua famiglia tornano nell’idilliaca casa sulla spiaggia dove hanno trascorso ogni estate da prima della sua nascita.

Uno dei personaggi chiave della serie è Susannah Fisher, la madre degli amici e degli interessi amorosi di Belly, Conrad e Jeremiah, mentre condivide uno stretto legame con la stessa Belly.

Tuttavia, una rivelazione nell’episodio finale di The Summer I Turned Pretty ha lasciato i fan a chiedersi se Susannah fosse morta nella tanto amata serie.

La rivelazione di Susannah in The Summer I Turned Pretty

Nell’episodio 7 di The Summer I Turned Pretty, viene rivelato che Susannah è gravemente malata.

Durante il ballo delle debuttanti, Jeremiah arriva in ritardo dicendo che ha bisogno di parlare con suo fratello Conrad della loro madre, ma si rende subito conto che Conrad sa già cosa sta per dire.

La coppia ha un acceso scambio di battute, interrotto da Susannah che poi rivela tutto ai ragazzi e a Belly, che in precedenza non era a conoscenza della sua malattia.

Come sapranno i fan della serie di libri, prima degli eventi della serie Susannah aveva sofferto di cancro al seno ma era andata in remissione per un certo periodo.

Tuttavia, quella primavera la malattia ritorna con una vendetta e, invece di passare mesi dentro e fuori dall’ospedale per cure, Susannah decide di mantenere segreta la sua diagnosi in modo che lei, i suoi ragazzi e Belly possano godersi la loro estate in pace.

Susannah prevede di non sottoporsi a ulteriori cure per la sua malattia ma, dopo che i suoi ragazzi le hanno chiesto di riconsiderare, accetta di portare a termine una sperimentazione farmacologica.

Susannah muore nei libri The Summer I Turned Pretty?

Sì, Susannah muore nella serie di romanzi The Summer I Turned Pretty.

Dopo la rivelazione della sua malattia, muore tragicamente tra i libri uno e due, con il secondo romanzo che inizia con una nota cupa mentre vari personaggi lottano per far fronte all’enorme perdita.

Anche se Susannah potrebbe non essere morta entro la fine della prima stagione dell’adattamento televisivo di Amazon, il suo destino nei libri significa che il personaggio di Rachel Blanchard sarà probabilmente morto prima dell’inizio della seconda stagione, a condizione che la serie rimanga fedele ai romanzi.

Purtroppo, questo significa che anche se Susannah ha riconsiderato il trattamento, probabilmente non sarà sufficiente per salvarla.

Nonostante la morte, Susannah rimane una parte importante della serie di romanzi mentre i suoi figli e Belly ripercorrono i loro ricordi con lei per trovare ispirazione e guida.

Nel terzo e ultimo romanzo, è stato rivelato che Susannah ha lasciato lettere di addio a ciascuno dei personaggi principali, dando loro alcune parole di saggezza strappalacrime finali.

I fan reagiscono agli ultimi momenti dell’episodio 7

La notizia che Susannah è malata non solo colpisce duramente i personaggi dello show, ma anche i fan sono rimasti emotivi dalla rivelazione.

Un fan su Twitter ha scritto: “Non riesco a smettere di piangere per la scena in cui Jeremiah scopre il cancro di Susannah”.

Un altro ha aggiunto: “Sto guardando la scena in cui tutti scoprono del cancro di Susannah, oh mio dio sto piangendo così tanto”.

Questo fan ha notato la musica suonata durante la scena: “Come osano mettere su Funeral di Phoebe Bridgers quando viene fuori che il cancro di Susannah è tornato”.

Come ha detto questo fan: “Oh, hanno davvero iniziato a suonare Funeral dopo che tutti hanno scoperto il cancro di Susannah, urlerò”.

E, infine, questo fan ha scritto: “Smettila, sono le 4 del mattino e piango per aver scoperto che tutti loro hanno scoperto il cancro di Susannah, aiutami”.

The Summer I Turned Pretty è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo l’arrivo il 17 giugno 2022.

