Spiegazione della scena di Boys Termite e del selvaggio riferimento al MCU

ATTENZIONE: The Boys Spoilers avanti insieme a contenuti di natura esplicita.

Lo hanno fatto davvero?

Sì. Si Loro fecero. È una mossa audace e squilibrata? Più probabilmente. È il tipo di spettacolo contorto che ci aspettiamo da The Boys?

Assolutamente.

Sviluppata da Eric Kripke, la serie di supereroi americani è arrivata su Amazon Prime Video nel 2019 e ha impressionato gli spettatori offrendo loro un’alternativa al tipo di intrattenimento di supereroi con cui siamo diventati così familiari; il tutto operando all’interno dello stesso genere.

Il clamore è stato impressionante e non è riuscito a placarsi quando la seconda stagione è caduta l’anno successivo. Ora, i fan sono stati invitati a tornare per un altro giro di follia con lo straordinario ensemble.

Fin qui tutto bene, anche se molti potrebbero obiettare che la scena di The Boys’ Termite ha in qualche modo rubato i riflettori…

Spiegazione della scena della termite dei ragazzi

Immergendosi nella nostra introduzione alla terza stagione di The Boys, troviamo Kimiko e Frenchie che vanno a una festa in casa organizzata nientemeno che da Termite, un supereroe interpretato da Brent Geddes.

Ha essenzialmente la capacità di rimpicciolirsi a qualsiasi dimensione e sta dando il massimo alla festa, per non dire altro. Offrendo ai suoi ospiti uno spettacolo che non possono vedere da nessun’altra parte, si rimpicciolisce per fare sesso con una bambola, con grande divertimento dei partecipanti alla festa.

Tuttavia, sta assumendo abbondanti quantità di cocaina che lo fanno starnutire ogni tanto… e ragazzo, viene fuori subito dopo.

Ora, è qui che le cose si fanno particolarmente inquietanti. Collegandosi con il suo amante, Termite decide di rimpicciolirsi ed entrare… dentro… del suo partner. Si, seriamente. Quando è dentro il pene del suo partner, starnutisce e questo lo fa tornare improvvisamente alla sua taglia normale.

Di conseguenza, esplode dal suo partner, distruggendolo in modo cruento. Un’immagine che nessuno dimenticherà mai.

Fatti da parte Ant-Man

Le sequenze possono essere interpretate come un riferimento a una bizzarra teoria di Thanos e Ant-Man e meme del ciclo dei Vendicatori del Marvel Cinematic Universe.

NME riporta che la teoria implicava che Ant-Man potesse semplicemente rimpicciolirsi ed entrare in Thanos da dietro. Una volta dentro, poteva ingrandirsi e distruggere il Titano Pazzo con facilità.

Eric Kripke dei ragazzi aveva in mente questo e ha spiegato il processo di pensiero a Entertainment Weekly:

“Una volta che ti rendi conto che farai un piccolo personaggio di Ant-Man, devi fare in modo che Ant-Man salti sul sedere di qualcuno e poi lo faccia esplodere. Ma poi ci siamo resi conto che avevamo già fatto saltare in aria qualcuno”.

Ha aggiunto: “Ci sono solo così tanti orifizi in cui una persona può entrare. Quindi, davvero, per processo di eliminazione, tu [have to] correre in un’uretra.

Termite ha fatto a quel ragazzo la stessa cosa che Ant-Man avrebbe dovuto fare a Thanos #TheBoys — αgεηтε ∂εℓ cασs (@jabawack84) 6 giugno 2022

“I ragazzi dovevano chiedermi il consenso prima di mostrarmi quella scena di Termite”

Un certo numero di spettatori è inevitabilmente saltato su Twitter per condividere le loro reazioni allarmate alla scena.

Siamo sicuri che lo vedranno ripetersi nei loro incubi per le settimane a venire. Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Non sarò mai in grado di pensare a Ant Man allo stesso modo dopo aver visto cosa ha appena fatto Termite a #TheBoys — Sam (@sam_scherer99) 3 giugno 2022

Possiamo solo prenderci un momento per applaudire gli sceneggiatori per la scena di Termite che è stata assolutamente incredibile e disgustosa allo stesso tempo? #I ragazzi — Glitch. (@shift_plusone) 5 giugno 2022

#TheBoys doveva chiedermi il consenso prima di mostrarmi quella scena della termite. Sono sfregiato. — josh (@kindapooky) 3 giugno 2022

La terza stagione di The Boys è in streaming esclusivamente su Amazon Prime Video.

