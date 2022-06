Spiegazione del tempo di uscita della terza stagione di The Boys in India e dello streaming

A che ora uscirà in India l’attesissima stagione 3 di The Boys e in che modo i fan possono trasmettere in streaming la serie di supereroi per adulti di successo online?

Le industrie cinematografiche e televisive sono sature di contenuti di supereroi e lo sono da diversi anni. Nonostante questa pletora di contenuti disponibili, la richiesta dei fan di più super-contenuti non è diminuita, specialmente per la famigerata serie di commedie d’azione per adulti anti-supereroi, The Boys.

Lo spettacolo guidato da Karl Urban ha fatto un’impressione significativa quando è stato presentato per la prima volta nel 2019 e la seconda stagione è servita solo a consolidare la serie come un “classico di culto” tra molti altri nerd che si stavano annoiando con i tropi dei supereroi della Marvel e della DC . Quindi, mentre i fan di tutto il mondo iniziano il conto alla rovescia, analizziamo la data di uscita, l’ora e le opzioni di streaming per gli spettatori in India.

Dov’è la stagione 3 di The Boys in streaming in India?

Come con entrambe le puntate precedenti della serie di supereroi per adulti, la stagione 3 di The Boys sarà resa disponibile per lo streaming in India tramite la piattaforma Amazon Prime Video.

Il gigante dello streaming offre attualmente tre diversi modelli di abbonamento che garantiranno l’accesso alla stagione 3 di The Boys in India:

Mensile: Rs 179 Crore

Trimestrale: Rs 459 Crore

Annualmente: Rs 1499 Crore

Una prova gratuita è disponibile per i nuovi clienti, ma è limitata agli utenti Airtel, che attualmente offre più opzioni di bundle che includono l’accesso ad Amazon Prime Video e quindi, la stagione 3 di The Boys in India.

Dal suo lancio cinque anni fa, Amazon Prime Video India ha aumentato più volte il suo prezzo di abbonamento. Secondo la pagina dell’assistenza clienti, ciò è dovuto al fatto che “Prime ha continuato ad aumentare il valore che offre ai membri.

“Prime offre una combinazione senza precedenti di vantaggi per lo shopping, il risparmio e l’intrattenimento per rendere la vita più comoda e divertente ogni singolo giorno, e continuiamo a investire per rendere Prime ancora più prezioso per i clienti”. – Amazon Prime Video India.

The Boys stagione 3: data e ora di uscita in India

Come confermato nel teaser trailer ufficiale della terza stagione di The Boys, la serie di successo dovrebbe presentare in anteprima la sua ultima avventura venerdì 3 giugno.

La stagione 3 uscirà per i fan in India tramite la piattaforma di streaming Amazon Prime Video alle 5:30 IST del 3 giugno e dai seguenti orari in tutta l’Asia:

Ora del Pakistan: 5:00

Ora dell’India: 5:30

Thailandia Ora: 7:00

Ora delle Filippine: 8:00

Ora dell’Australia: 9:30

Ora della Nuova Zelanda: 12:00

“È stato un anno di calma. Homelander è sottomesso. Butcher lavora per il governo, supervisionato da Hughie tra tutte le persone. Ma entrambi gli uomini non vedono l’ora di trasformare questa pace e tranquillità in sangue e ossa. Quindi, quando i ragazzi vengono a conoscenza di una misteriosa arma anti-Supe, li fa schiantare contro i Sette, dando inizio a una guerra e inseguendo la leggenda del primo Supereroe: Soldier Boy. – Anteprima della stagione 3 di The Boys, tramite Prime Video YouTube.

Tuttavia, non tutti gli episodi della terza stagione di The Boys usciranno il 3 giugno, vedi sotto.

Quanti episodi ci sono nella stagione 3?

La stagione 3 di The Boys sarà composta da otto episodi in totale, lo stesso numero di entrambe le stagioni 1 e 2. Sfortunatamente, solo tre di questi episodi verranno lanciati su Amazon Prime Video India il 3 giugno, con episodi futuri che usciranno ogni venerdì:

Payback (episodio 1) – 3 giugno

L’unico uomo nel cielo (episodio 2) – 3 giugno

Barbary Coast (episodio 3) – 3 giugno

Glorioso piano quinquennale (episodio 4) – 10 giugno

L’ultima volta per guardare questo mondo di bugie (episodio 5) – 17 giugno

Erogasmo (episodio 6) – 24 giugno

Arriva una candela per accenderti a letto (episodio 7) – 1 luglio

The Instant White-Hot Wild (episodio 8) – 8 luglio

Resta aggiornato sulla serie animata di The Boys

Dopo aver finito di guardare tutti e tre gli episodi della stagione 3 il 3 giugno e non puoi aspettare fino al 10 giugno per l’episodio 4, perché non dai un’occhiata alla serie animata di successo, The Boys Presents: Diabolical.

La serie animata di otto episodi è animata da Sony Pictures, Amazon Studios e Titmouse, con ogni puntata con uno stile di animazione unico.

Diabolical è stato lanciato il 4 marzo 2022 ed è attualmente disponibile per lo streaming online per i fan in India tramite Amazon Prime Video.

La serie ha ricevuto una fantastica accoglienza iniziale sia da parte di fan che di critica, ottenendo attualmente un punteggio del 97% su Tomatometer medio di Rotten Tomatoes, sebbene questi punteggi siano scesi al 71% sulla valutazione del pubblico, 70% su MetaCritic e solo 6,9/10 su IMDB.

