Spiegazione del rilascio in streaming OTT per la nuova serie di Juhi Chawla

Quando uscirà la nuova serie in lingua hindi Hush Hush e come possono i fan trasmettere in streaming l’affascinante nuovo web show di Juhi Chawla?

Un’altra settimana, un’altra serie di nuovi programmi TV e film arriva sulle piattaforme di streaming OTT in tutto il mondo.

Condition Apply, Good Morning, Babli Bouncer e Jamtara 2 stagione sono tutti programmati per essere presentati in anteprima questa settimana, ma la nostra attenzione si concentra innanzitutto sulla nuova attesissima serie di Juhi Chawla, Hush Hush.

Quindi, di cosa parla Hush Hush, quando uscirà per lo streaming OTT in India e chi si unirà a Chawla nel cast?

Hush Hush: Spiegazione del rilascio in streaming OTT

Hush Hush uscirà in tutto il mondo per lo streaming OTT giovedì 22 settembre tramite la piattaforma Amazon Prime Video.

Purtroppo, un tempo di rilascio specifico non è stato ancora confermato dagli showrunner o dai canali dei social media di Prime Video India.

Tuttavia, tutti e sette gli episodi dovrebbero essere resi disponibili dalle 00:00 IST del 22 settembre.

Questo non è solo in accordo con la tipica finestra di aggiornamento per i contenuti indiani originali sulla piattaforma, ma è stato anche segnalato da punti vendita tra cui SheThePeople.

Amazon Prime Video India è disponibile tramite un abbonamento, che attualmente costa:

Rs 179 per un mese

Rs 459 per tre mesi

Rs 1499 per 12 mesi

Di cosa parla Hush Hush?

Hush Hush è una nuova serie drammatica in lingua hindi, creata da Tanuja Chandra (Sur e Qarib Qarib Single) e prodotta da Abundantia Entertainment (Jasla e Raama Setu).

La serie racconterà la storia de “Le vite di cinque donne [who] si intersecano in modi inaspettati quando un evento imprevisto svela la facciata delle loro vite”.

“Dopo un pericoloso incontro a una festa, quattro amici si ritrovano a scagliarsi nella tana del coniglio di bugie, inganni e segreti. Mentre il loro mondo sicuro e privilegiato diventa oscuro e pericoloso, i segreti che custodiscono diventano il legame per la loro sopravvivenza. Un poliziotto intelligente è all’inseguimento, mentre i quattro amici cercano di mantenere questo inganno”. – Sinossi di Hush Hush, tramite Prime Video India YouTube.

Aparna Purohit, Head of India Originals presso Amazon Prime Video, ha osservato come “Le donne sono il 50% della popolazione, ma le storie raccontate da loro e dal loro punto di vista sono lontane e poche nel mezzo”.

“In Prime Video, ci impegniamo a fornire una piattaforma globale a storie femminili diverse, autentiche e facilmente riconoscibili. Con Hush Hush, stiamo portando il nostro impegno per le narrazioni femminili in avanti un ulteriore passo avanti. Hush Hush è una storia emozionante e intrigante con donne ricche di sfumature, imperfette e complesse che illuminano lo schermo”. – Aparna Purohit, tramite DT Next.

Purohit aggiungerebbe come “Siamo entusiasti di unire le mani con Abundantia Entertainment per creare una storia che amplifichi le voci femminili sia nella bobina che nella vita reale!”

Incontra il cast

Il cast confermato per Hush Hush include:

Juhi Chawla nel ruolo di Ishi

Soha Ali Khan nel ruolo di Saiba

Kritika Kamra nel ruolo di Dolly

Chaitannya Choudhry nel ruolo di Ranveer

Shahana Goswami nel ruolo di Zaira

Karishma Tanna come Geeta

Kavya Trehan nel ruolo di Meher

Nisha Jindal nel ruolo di Rekha

Bharti Sharma nel ruolo di Manjit Dalal

Abhijeet Singh nel ruolo del sottoispettore Karan Singh

Vedant Chibber come Zayn

Nitish Kapoor come Aditya

Soha Ali Khan ha spiegato, tramite Women’s Era, “Hush Hush è grintoso e reale”, aggiungendo come “Spesso, indossiamo gli stessi costumi per giorni e non ci truccavamo. Abbiamo dovuto mostrare le nostre emozioni crude. Quindi, è stata una ripresa estenuante ed emotivamente drenante. Come attore, mi ha fatto svuotare in un modo che non facevo da molto tempo”.

“Questa è stata la mia prima collaborazione con Juhi, ma non ho molte scene con lei. La storia ruota principalmente attorno a Kritika, Shahana e al mio personaggio. Dato che siamo buoni amici fuori dallo schermo, ha aiutato le dinamiche. – Soha Ali Khan, tramite Women’s Era

Puoi trovare un elenco completo del cast qui.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

Mostra tutto

In altre notizie, dove è stato girato Andor? Luoghi delle riprese del mondo reale esplorati