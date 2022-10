Di cosa parla il prossimo film Maja Ma di Madhuri Dixit e quando uscirà il film commedia drammatico per lo streaming OTT in tutto il mondo?

È un’altra settimana impegnativa di contenuti indiani con ciascuna delle quattro principali piattaforme di streaming OTT che rilascerà almeno un titolo degno di nota nei prossimi giorni.

Una delle uscite indiane più attese della settimana è l’ultimo film commedia drammatico di Madhuri Dixit, intitolato Maja Ma.

Quindi, di cosa parla Maja Ma, che si unisce a Dixit nella lista del cast e, soprattutto, quando uscirà il film per lo streaming OTT?

Di cosa parla Maja Ma?

Maja Ma è una commedia drammatica per famiglie in uscita da Anand Tiwari e Leo Media Collective.

Il film racconterà la storia di Pallavi Patel, interpretata da Madhuri Dixit, che è descritta come una “casalinga per eccellenza, di mezza età e devota, famosa tanto per la sua danza quanto per la sua cucina”.

Tuttavia, la sua vita sta per essere sconvolta “quando una voce su di lei minaccia di sconvolgere l’etica della sua famiglia della classe media, alla vigilia del fidanzamento di suo figlio Tejas con una ragazza ricca dell’NRI”.

Riuscirà Patel in qualche modo a farsi strada attraverso lo scandalo e ad uscire allo scoperto con la sua famiglia intatta?

A Dixit fanno parte del cast Barkha Singh, Malhar Thakar, Sheeba Chaddha, Ritwik Bhowmik, Simone Singh, Rajit Kapoor e Gajraj Rao.

Maja Ma: Spiegazione del rilascio in streaming OTT

Come confermato nel trailer ufficiale, Maja Ma sarà presentato in anteprima in tutto il mondo tramite il servizio di streaming Amazon Prime Video giovedì 6 ottobre.

Amazon Prime Video non ha confermato un tempo di rilascio specifico; tuttavia, la piattaforma di streaming OTT in genere carica tutti i contenuti originali alle 00:00 GMT, ovvero alle 5:30 IST.

Amazon Prime Video offre diverse opzioni di abbonamento che garantiranno l’accesso a Maja Ma al momento del suo rilascio in streaming OTT:

Mensile – Rs 179

Trimestrale – Rs 459

Annualmente – Rs 1499

“Quando questo ruolo mi è stato narrato, non è stato detto chiaramente che questo personaggio fosse la parte del marito o la parte di un eroe. Si diceva che il mio ruolo fosse un compagno di vita. L’intero sapore del personaggio era quello di un compagno di vita. Qualcuno che affronterebbe tutto ciò che capita al proprio partner, indipendentemente da quanto sia buono o cattivo”. – Gajraj Rao, via Koimoi.

Karan Johar presenta in anteprima il film Maja Ma

La personalità dei media Karan Johar potrebbe non essere la tazza di tè di tutti, ma l’ospite di Koffee With Karan è sicuramente uno dei massimi esperti di intrattenimento indiano.

Di recente ha pubblicato la sua prima recensione di Maja Ma sulla sua pagina Instagram, dove ha descritto il film come “Un coraggioso, toccante e per aggiungere un piacere al pubblico…”

“Questo film drammatico colpisce il punto con la sua narrazione implacabile… che oscilla tra emozione e umorismo… esci con una sensazione di sole… Principalmente per via della luminosa e sbalorditiva @madhuridixitnene che interpreta Pallavi con così tanta integrità ed equilibrio.. è semplicemente un piacere guardarla in ogni fotogramma…”. – Karan Johar, tramite Instagram.

Il regista veterano aggiungeva quindi “Complimenti all’intero cast… Gajraj, Ritwick, Barkha, Shrishti, Simone… tutte le interpretazioni sono perfette e di prim’ordine! Sono ossessionato da @sheeba.chadha e Rajit kapur che interpretano BOB e PAM con puro genio! Sono strepitosi!!”

“Voglio uno spin off per favore!!! Congratulazioni a @anandntiwari per aver diretto una narrativa avvincente con tale facilità e abilità…. A @bindraamritpal per aver sempre alzato l’asticella dei contenuti e alla squadra di @primevideoin per il loro primo fantastico originale! Guarda questo gioiello e ti divertirai a #Majama!!! – Karan Johar, tramite Instagram.

