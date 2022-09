Quando uscirà Viruman in tutto il mondo per lo streaming OTT e come si è comportato il film al botteghino globale?

L’impatto della pandemia di coronavirus si fa sentire sempre meno nell’industria cinematografica mentre i cinema di tutto il mondo tornano a pieno regime.

Tuttavia, non tutti i fan entusiasti avranno l’opportunità o potrebbero sentirsi abbastanza a proprio agio da recarsi al cinema locale, scegliendo invece di aspettare il rilascio dei media domestici.

Dopo una corsa teatrale di successo il mese scorso, i fan di tutto il mondo sono ora curiosi di sapere quando Viruman uscirà per lo streaming OTT e dove sarà disponibile per la visione online del film.

Viruman: confermata la data di uscita dello streaming OTT

Viruman sarà presentato in anteprima per lo streaming OTT tramite la piattaforma Amazon Prime Video domenica 11 settembre.

Al momento in cui scrivo, né i realizzatori né Amazon Prime Video hanno confermato un tempo di uscita specifico per il film; tuttavia, il gigante dello streaming in genere carica contenuti originali (a parte The Rings of Power in particolare) alle 4:30 IST.

“Un figlio intrepido e di buon cuore lotta per far pagare il prezzo dei suoi peccati al padre arrogante, che include la morte di sua madre, e salvare i suoi fratelli dalla presa dell’uomo”. – IMDB.

Prime Video offre una prova gratuita di 30 giorni dei suoi servizi, con tre diverse opzioni di abbonamento disponibili per i nuovi clienti:

Rs 179 per un mese

Rs 459 per tre mesi

Rs 1499 per 12 mesi

I diritti del satellite per Viruman sono stati acquisiti da Star Vijay, ma una data di uscita non è stata ancora condivisa.

“Era un territorio sconosciuto in cui sono felice di aver noleggiato con artisti così laboriosi e talentuosi come Karthi e Aditi. Spero che con la prima mondiale di questo film, il pubblico si diverta a guardare il film.2 – Prakash Raj, tramite CinemaExpress.

Chi è stato scelto per il film?

I seguenti membri del cast sono presenti nel film Viruman.

Karthi nei panni di Viruman

Aditi Shankar nel ruolo di Thaenmozhi

Raj Kiran nel ruolo di Niraipandiyan Thevar

Prakash Rajas Muniyandi

Saranya Ponvannan nel ruolo di Muthulakshmi

Soori come Kuthukkal

Karunas come Balu

Vadivukkarasi nel ruolo della madre di Muniyandi

RK Suresh nel ruolo di Soonapona

Manoj Bharathiraja nel ruolo di Muthukutty

GM Sundar come MLA Pathinettaampadiyan

Singampuli come Thalaiyaari

Ilavarasu come Sangaiya

Rajkumar come Ilango

OAK Sundar come Kuthalam Thevar

Parlando con India News TV, Karthi ha spiegato che “È stata un’esperienza così contrastante da quando Prakash, signore e io, abbiamo un rapporto molto gioviale e felice, ma quello che interpretiamo sullo schermo è totalmente diverso poiché padre e figlio sono ai ferri corti. Siamo rivali!”

“Questo film darà al pubblico uno sguardo su una chimica mai vista prima tra noi due. Attento a noi mentre ti portiamo su un giro sulle montagne russe dell’intrattenimento con la prima digitale mondiale di Viruman. – Karthi, tramite India News TV.

Il co-protagonista Shankar aggiungeva come “Con la guida di Muthaiah, signore, e l’onore di lavorare su una sceneggiatura così bella sotto le ali di artisti così stimati, ogni giorno è stata un’esperienza di apprendimento. Ho fatto del mio meglio per rendere giustizia a un’opportunità così grande”.

Come hanno valutato i critici Viruman?

Secondo quanto riferito, Viruman è stato realizzato con un budget di circa Rs 30 Crore e, secondo MTWikiBlog, ha guadagnato Rs 53 Crore dalla sua raccolta al botteghino globale.

Sfortunatamente, l’accoglienza della critica è stata decisamente mista, con il film che ha ottenuto un deludente 5,3/10 su IMDB e solo 1,8/5 su The Times of India.

“Apparentemente, la storia di Viruman possiede la tensione necessaria per un dramma emotivo, ma la scrittura generica di Muthaiya non lascia mai che il film sia qualcosa di più di qualcosa che è a malapena guardabile. La sceneggiatura non è solo stereotipata, ma anche scritta in modo pigro; è così tanto una sceneggiatura di convenienza che siamo in grado di prevedere gli sviluppi della trama anche quando sono a un miglio di distanza. – I tempi dell’India.

Pinkvilla ha assegnato al film un punteggio di 2,5/5, sottolineando allo stesso modo come “Viruman è un film che ti intrattiene a pezzetti ma ha una trama prevedibile anche a un miglio di distanza”.

“Invece di diventare un snoozefest, la prevedibilità della storia di Muthaiya rende facile la visione. Non solo le vecchie idee, il film punta anche sulla formula superata del cinema tamil, dove tutto finisce con una nota felice. Le esibizioni senza interruzioni di Prakash Raj, Karthi e Aditi, i fotogrammi vibranti del direttore della fotografia Selvakumar SK e la musica di Yuvan Shankar Raja sono altri fattori che aiutano a vendere questa impresa generica. – Espresso indiano.

