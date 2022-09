I remake tendono ad essere piuttosto divisivi, ma ci sono molti film là fuori che il pubblico potrebbe non essere nemmeno consapevole che siano remake. Un esempio recente è Goodnight Mommy.

Diretto da Matt Sobel, l’horror psicologico americano è in realtà un remake dell’omonimo film austriaco del 2014.

Questa volta abbiamo Naomi Watts, Cameron e Nicholas Crovetti nei ruoli centrali, che raccontano la storia di fratelli gemelli che credono che la loro madre sia stata scambiata con uno sconosciuto quando torna a casa dall’intervento chirurgico.

È stato rilasciato su Amazon Prime Video venerdì 16 settembre 2022 e sicuramente susciterà alcune sopracciglia, quindi spieghiamo il finale di Goodnight Mommy.

Spiegazione del finale di Goodnight Mommy

Elias e Lucas temono che la loro madre sia un’impostrice bendata. Ha difficoltà a ricordare le cose che sentono che dovrebbe sapere ed è fermamente convinta che non si avventurino nel fienile, chiaramente la fonte di un sinistro segreto.

Il suo colore degli occhi è cambiato e diventa facilmente aggressiva poiché i ragazzi credono che la loro vera madre sia tenuta in ostaggio nella stalla.

Con le cose che diventano più tese, decidono di legarla. Le sono state tolte le bende e assomiglia alla loro madre, ma non sono convinte.

Tuttavia, Elias la scioglie e sente che Lukas potrebbe avere una forte presa su di lui e la scoperta delle lenti a contatto colorate lo porta a sentire che Lukas ha nascosto la verità.

La grande rivelazione arriva quando apprendiamo che Lukas non è stato effettivamente al fianco di Elias per tutto questo tempo. La madre porta suo figlio nella stalla e viene rivelato che in realtà ha ucciso suo fratello, dopo avergli sparato con una pistola.

Una conclusione straziante

Immaginare Lukas era semplicemente un meccanismo per far fronte, mentre lottava per elaborare ciò che aveva fatto. Il comportamento insolito di sua madre può essere spiegato dal dolore e dalla perdita. Il suo cambiamento inizia improvvisamente ad avere un senso totale.

D’altra parte, Elias è riluttante ad affrontare la realtà di quello che è successo e spinge sua madre da una piattaforma nel fienile e fugge dalla scena dopo che è stata data alle fiamme.

Guardandolo da lontano, Elias è accolto dalle allucinazioni di sua madre e suo fratello che lo confortano e lo rassicurano. Si sente in colpa per la morte di entrambi i membri della famiglia, ma essenzialmente si ritira nella fantasia come un modo per mascherare la sua colpevolezza.

‘Una fantasia oscura e contorta’

Il regista ha recentemente parlato delle differenze tra l’originale e il remake durante una conversazione con Slash Film:

“Il nostro film parla molto di più di un ragazzo e della sua percezione del mondo, ed è girato in modo da poter vedere il mondo attraverso i suoi occhi. E tutto è nato dalla stessa idea di voler vedere il film nella mente di Elias per il primo 80% del film. E sta immaginando che questa situazione sia una fantasia oscura e contorta”.

Ha aggiunto: “Poi solo quando viene spinto fuori da quella storia vede che la realtà è potenzialmente ancora più orribile di così”.

Goodnight Mommy è in streaming esclusivamente su Amazon Prime Video.

