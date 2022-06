Spiegazione dei poteri supersonici dei ragazzi rispetto ai fumetti

**Attenzione – Spoiler avanti per The Boys**

I ragazzi è tornato su Amazon Prime Video per una terza stagione insieme al debutto del nuovo personaggio Supersonic.

Ti presentiamo Supersonic e confrontiamo i suoi poteri con i fumetti, mettiamo in evidenza l’attore che interpreta il supereroe e forniamo una guida agli episodi della terza stagione.

Sviluppato da Eric Kripke per Amazon Prime Video e basato sull’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, I ragazzi segue un gruppo di supereroi monetizzati che vengono commercializzati al grande pubblico e vede come protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Capone e Karen Fukuhara.

Quali sono i poteri di Supersonic rispetto ai fumetti?

Basato sul Drummer Boy dei fumetti, i poteri di Supersonic includono tutti i soliti sospetti: maggiore velocità, resistenza e forza.

Tuttavia, nello spettacolo, Supersonic non sembra possedere alcun potere al momento, a parte la sua capacità di cantare e ballare nella band Super-Sweet.

È probabile che il personaggio comincerà a mostrare più dei suoi poteri accurati nei fumetti man mano che la stagione avanza e le sue abilità sono necessarie.

Supersonico viene introdotto I ragazzi Stagione 3 come l’ex fidanzato di Starlight quando in precedenza era conosciuto come Drummer Boy.

Oltre ad essere un membro della band, Supersonic è stato chiamato in sostituzione di Stormfront in The Seven, dopo aver vinto il game show, American Hero.

Supersonico. ⭐️ È solleticato fino al suo Super-Big – HEART – per sapere che stai trasmettendo in streaming i primi 3 episodi, di #TheBoys S3, su @PrimeVideo. ADESSO. 😍 Guadare. Etichetta. Tweet.Prendi un cuscino? Tequila? Un amico? (Forse tutto?) E goditi il ​​fottuto giro. 😁👊🏼💥😘 @TheBoysTV pic.twitter.com/MEgNQlWDf5 — miglia | α | (@MilesGastonV) 6 giugno 2022

Incontra Miles Gaston Villanueva

L’attore e produttore Miles Gaston Villanueva ha iniziato la sua carriera come attore nel cortometraggio del 2007 Colpito.

L’attore ha poi avuto una pausa di quattro anni prima di recitare Il mistico e un’altra pausa di tre anni prima di apparire in un episodio di Ossa.

Villanueva iniziò quindi ad apparire più frequentemente negli spettacoli Giorni delle nostre vite, Il residentee Nancy Drew.

L’attore dovrebbe apparire in tutti e otto gli episodi di I ragazzi La stagione 3 e il suo Instagram erano accesi con la promozione per lo spettacolo:

Guida agli episodi della terza stagione di The Boys

I ragazzi La stagione 3 è composta da otto episodi, con ogni puntata della durata di 55-68 minuti.

I primi tre episodi della stagione in corso sono usciti contemporaneamente su Amazon Prime il 3 giugno 2022 e la serie ora andrà in onda un episodio a settimana.

Di seguito, abbiamo evidenziato i titoli degli episodi della Stagione 3 e le loro date di uscita programmate:

Episodio 1: Restituire – Venerdì 3 giugno 2022

– Venerdì 3 giugno 2022 Episodio 2: L’unico uomo nel cielo – Venerdì 3 giugno 2022

– Venerdì 3 giugno 2022 Episodio 3: Costa Barbareschi – Venerdì 3 giugno 2022

– Venerdì 3 giugno 2022 Episodio 4: Glorioso piano quinquennale – Venerdì 10 giugno 2022

– Venerdì 10 giugno 2022 Episodio 5: L’ultima volta per guardare questo mondo di bugie – Venerdì 17 giugno 2022

– Venerdì 17 giugno 2022 Episodio 6: Erogasmo – Venerdì 24 giugno 2022

– Venerdì 24 giugno 2022 Episodio 7: Arriva una candela per accenderti a letto – Venerdì 1 luglio 2022

– Venerdì 1 luglio 2022 Episodio 8: Il selvaggio istantaneo bianco caldo – Venerdì 8 luglio 2022

Di Jo Craig – [email protected]

