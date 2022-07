La lunga attesa si stabilizza ancora una volta.

Sviluppato da Eric Kripke, The Boys è vagamente basato sull’omonima serie di fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson ed è stato presentato in anteprima su Amazon Prime Video nel 2019.

È diventato uno dei titoli di supereroi più amati sul piccolo schermo.

Come sicuramente saprai, la stagione 3 potrebbe essere solo la serie di puntate più sfrenata di sempre; non sarai mai in grado di eliminare alcune delle immagini dalla tua testa. Certamente.

Tuttavia, tutto è di nuovo giunto al termine, con il finale di stagione – intitolato The Instant White-Hot Wild – che concluderà le cose venerdì 8 luglio 2022. Con quella fine, alcuni sono preoccupati per Ben. Soldier Boy è morto nel finale della terza stagione di The Boys?

***ATTENZIONE: I PRINCIPALI SPOILER DEI RAGAZZI AVANTI***

Soldier Boy è morto nel finale della terza stagione di The Boys?

No, Soldier Boy non muore nella terza stagione di The Boys.

È stato presentato all’inizio della stagione ed è stato rivelato che in realtà è il padre di Homelander.

Si credeva che fosse stato assassinato durante la Guerra Fredda, ma ovviamente non era così. Fu tradito da Black Noir e Crimson Countess, con i russi che lo tennero in cattività per decenni.

Immergendosi negli eventi del finale, Soldier Boy viene infine lasciato impotente dopo essere stato colpito da un gas nervino che è stato sviluppato presso i Vought Labs. Il gas lo mette fuori combattimento appena prima che sia in grado di scatenare un’esplosione nemica sui suoi assalitori.

La stagione si conclude con lui che viene tenuto in una camera criogenica, dove rimane in semi-stasi.

‘Mi ha fatto perdere i sensi’

Il pubblico sarà stato molto sorpreso di apprendere che Soldier Boy era il padre biologico di Homelander.

Si scopre che anche lo stesso Jensen Ackles è rimasto sorpreso.

“Come fan dello show, non l’avevo previsto”, ha ammesso mentre discuteva della serie con Variety.

“Pensavo solo che l’unico collegamento fosse il fatto che fossero contestualizzati allo stesso modo, che Soldier Boy fosse l’originale Homelander e si fosse messo in mezzo e lo hanno sostituito con una versione più nuova e brillante della stessa cosa. Ma in nessun modo, forma o forma pensavo che ci fosse una vera connessione di stirpe”.

Ha aggiunto: “Quindi mi ha lasciato perplesso”.