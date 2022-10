“Segui sempre il tuo naso” spiegavano i riferimenti LOTR di Gandalf

Nel finale di The Rings of Power, “In caso di dubbio, segui sempre il tuo naso” è fatto in riferimento a Gandalf in The Fellowship of the Ring.

The Rings of Power ha appena presentato in anteprima il suo ottavo e ultimo episodio di quella che è stata una straordinaria stagione di apertura. Nonostante un inizio controverso, la serie Amazon Prime si è trasformata non solo in una storia avvincente per i nuovi arrivati ​​di LOTR, ma anche in un’aggiunta sorprendentemente onesta per i fan di lunga data.

Quei fan di lunga data della storia de Il Signore degli Anelli saranno deliziati dal numero di riferimenti presenti nel finale di The Rings of Power, inclusa la menzione che “In caso di dubbio, segui sempre il tuo naso”.