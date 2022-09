Secondo contro terzo in Gli anelli del potere

The Rings of Power si svolge nella Seconda Era della Terra di Mezzo, un periodo di tempo completamente diverso dalla trilogia del film Il Signore degli Anelli.

Il franchise de Il Signore degli Anelli è senza dubbio una delle serie fantasy più popolari, amate e ricche di tutto il mondo.

Uno dei motivi per cui così tanti fan rimangono coinvolti nella storia della Terra di Mezzo è la tradizione incredibilmente dettagliata che JRR Tolkien e suo figlio Christopher hanno prodotto per il franchise.

Mentre Amazon Prime Video ci riporta alla Terra di Mezzo con The Rings of Power, alcuni fan sono leggermente confusi sul motivo per cui non stiamo vedendo artisti del calibro di Frodo, Aragon, Gimli, Legolas o persino Gollum nella serie.

Questo perché la serie TV The Rings of Power si svolge in un periodo di tempo completamente diverso rispetto ai film originali, quindi esaminiamo brevemente le diverse età della Terra di Mezzo.

La seconda era della Terra di Mezzo

La Seconda Era della Terra di Mezzo è il periodo in cui si svolge la nuova serie TV Amazon Prime Video, Gli anelli del potere.

La Seconda Era fu il periodo che seguì immediatamente la sconfitta di Morgoth nel Vuoto da parte dei Signori dell’Ovest e terminò con la sconfitta di Sauron da parte dell’Ultima Alleanza di Elfi e Uomini.

Secondo la pagina di LOTR Fandom, questo periodo è durato per un totale di 3441 anni ed è stato caratterizzato dall’ascesa di Sauron, dall’emergere degli Spettri dell’Anello, dalla forgiatura degli Anelli del Potere e dall’alleanza tra Elfi e Uomini.

A partire dal 2 settembre e dal secondo episodio di The Rings of Power, non è stato rivelato quale sia l’anno esatto in cui si svolge lo spettacolo.

Tuttavia, una mappa interattiva che è stata rilasciata come parte della campagna promozionale dello spettacolo suggerisce che la serie si sia svolta tra SA 1500 e SA 1700 (SA significa Seconda Era), quindi all’incirca a metà dell’era.

La terza età della Terra di Mezzo

La Terza Era della Terra di Mezzo è il periodo in cui si svolgono sia le trame de Lo Hobbit che de Il Signore degli Anelli.

Il periodo iniziò con la prima sconfitta di Sauron, quando Isildur tagliò l’Unico Anello dal dito del Signore Oscuro nella Battaglia di Dagorlad, e si concluse con la partenza di Elrond, Galadriel Bilbo, Frodo e Gandalf nelle scene finali de Il ritorno del King – della durata di un totale di 3021 anni.

Questa era è nota per la sua grande pace durante i suoi primi millenni, con la maggior parte dei gruppi e delle razze che non hanno grandi guerre o minacce di Orchi da affrontare. Durante questo periodo, il governo degli Uomini ebbe la precedenza sugli Elfi che iniziarono a ritirarsi nei loro territori poiché Gondor e Rohan accumularono entrambi grandi quantità di risorse in loro assenza.

Tuttavia, l’ombra crebbe a Mordor fino a raggiungere il punto di ebollizione, iniziando con La battaglia dei cinque eserciti alle pendici della Montagna Solitaria (Lo Hobbit) e continuando a imperversare attraverso la Terra di Mezzo (La Compagnia dell’Anello).

La prima e la quarta età

Dobbiamo ancora visitare la Prima o la Quarta Età della Terra di Mezzo sul grande schermo o sul piccolo schermo, essendo stato il periodo successivo al Risveglio, l’inizio di una Terra di Mezzo popolata e senziente.

Tuttavia, in realtà non erano né la prima né l’ultima Età della Terra di Mezzo, nonostante i loro nomi.

Il pianeta de Il Signore degli Anelli si chiama Arda e iniziò con un periodo di tempo noto come Ainulindale, seguito da due ere degli Anni Valian chiamati Anni dei Valar e Anni degli Alberi.

Abbiamo poi avuto gli Anni del Sole, prima dell’inizio della Prima Era della Terra di Mezzo, seguiti dalla Seconda, Terza e Quarta Età – infine dal periodo di Dagor Dagorath, che includeva l’evento della fine dei tempi in stile Ragnarök che pose fine a Arda.

