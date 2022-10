Chi è finalmente confermato essere Sauron nel finale dell’episodio 8 di The Rings of Power stagione 1, The Stranger o Halbrand?

The Rings of Power è stato un’eccellente aggiunta al franchise de Il Signore degli Anelli e ora ha fornito una fantastica conclusione alla sua prima stagione.

Tuttavia, i vari colpi di scena dell’episodio 8 hanno lasciato alcuni fan con più domande che risposte, specialmente quelli che potrebbero non avere familiarità con la più ampia tradizione di LOTR.

La domanda più grande dell’episodio finale è stata finalmente risolta con l’identità di Sauron, ma quale personaggio è stato confermato essere il Signore Oscuro nell’episodio 8 di The Rings of Power?

Avviso spoiler: questo articolo conterrà spoiler per l’episodio 8 di The Rings of Power, il finale di stagione, quindi continua a leggere a tua discrezione.

The Stranger è confermato essere Sauron nell’episodio 8?

Nei momenti di apertura dell’episodio 8 di The Rings of Power, le tre donne in bianco (chiamate The Dweller, The Nomad e The Ascetic) trovano The Stranger ingannandolo facendogli credere che Nori le stesse seguendo.

I tre si presentano dicendo “Siamo venuti a servirti, Signore Sauron”.

“Non aver paura maestro. Più i tuoi poteri si risvegliano, più il velo si indebolirà. [Veil?] Quello posto nella tua mente da coloro che ti hanno buttato giù. Ma siamo venuti qui per darvi il benvenuto. Per portarvi nelle nostre terre. [Your lands?] Li conosci già. [The stars?] Si chiama Cappello dell’Eremita. Uno schema visibile in un solo luogo. Lontano a est, dove le stelle sono strane. Le terre di Rhun”. – The Dweller, The Rings of Power episodio 8.

Tuttavia, non passerà molto tempo prima che quella teoria (e di conseguenza il pensiero degli Abitanti) venga smentita: lo Straniero non è Sauron come credono questi esseri magici.

Segue una lotta tra i tre esseri e Nori, Poppy, Sadoc e Marigold, che tentano di liberare The Stranger. Purtroppo, durante il combattimento, Sadoc viene gravemente ferito da un coltello da lancio, ma il suo sacrificio permette a Nori di passare il bastone magico degli Abitanti allo Straniero: poco prima che uccidano gli Harfoots, usa i suoi poteri e il bastone per spegnere il fuoco circostante .

“Dall’ombra sei venuto. All’ombra ti invito a tornare!” – Lo sconosciuto, Gli anelli del potere episodio 8.

Le tre entità sono scioccate, “Non è Sauron!” uno esclama: “Lui è l’altro…” dice il secondo: “L’Istar. Lui è…” dice il terzo.

“Sono buono!” grida mentre usa una potente magia, ammantata di un bianco brillante, per distruggere i tre esseri, trasformando persino i loro corpi color cenere in creature simili a falene.

Lo Straniero non è Sauron… Allora chi è?

Chi è confermato essere Sauron nel finale di The Rings of Power?

Nell’episodio 8 di The Rings of Power, il finale della prima stagione, Sauron è finalmente confermato di essere nientemeno che il presunto “Re delle Terre del Sud” e il salvatore di Galadriel, Halbrand.

Galadriel cerca registrazioni del precedente re delle Terre del Sud dopo aver portato Halbrand in Eregion per curare le sue ferite; è straordinario che sia sopravvissuto sei giorni in quelle condizioni, come ha spiegato Galadriel.

Tuttavia, dopo aver trovato i registri, il comandante elfico si rende conto che il vero re delle Terre del Sud non aveva eredi e che la loro stirpe è morta più di 1.000 anni fa… il che significa che Halbrand le ha mentito dall’inizio.

Lo affronta da un ruscello, dove conferma attraverso una serie di flashback/sogni che lui è davvero Sauron.

“Quando Morgoth è stato sconfitto, è stato come se un grande pugno chiuso avesse allentato la presa dal mio collo. E nella quiete di quella prima alba, finalmente ho sentito di nuovo la luce dell’Uno. E so che se mai dovevo essere perdonato, dovevo guarire tutto ciò che avevo contribuito a rovinare. – Halbrand, Gli anelli del potere episodio 8.

Halbrand (alias Sauron) offre quindi a Galadriel un posto al suo fianco in modo che i due possano salvare (alias governare) la Terra di Mezzo; piuttosto ovviamente, lei rifiuta e mette un pugnale a questa gola.

“Non hai scelta. Senza di me, il tuo popolo svanirà. E l’ombra si diffonderà e si oscurerà per coprire tutto il mondo. Tu hai bisogno di me. [I should have left you on the sea]. Un mare su cui eri perché gli Elfi ti hanno scacciato. Ti hanno scacciato perché ti sei degnato di implorarli per alcuni soldatini. Cosa faranno quando dirai loro che eri mio alleato? Quando dici loro che Sauron vive grazie a te? – Halbrand, Gli anelli del potere episodio 8.

Quindi, il gioco è fatto, Halbrand è stato finalmente confermato come Sauron.

Negli ultimi momenti della prima stagione di The Rings of Power, vediamo Halbrand camminare verso il vulcano ancora attivo, il Monte Fato… Non come il Re delle Terre del Sud, ma come il suo Signore Oscuro.

È interessante notare che l’attore di Halbrand Charlie Vickers non sapeva nemmeno che la sua storia sarebbe andata a finire in questo modo quando hanno iniziato le riprese. Parlando con THR, non lo sapevo per certo fino all’inizio del terzo episodio. Abbiamo filmato i primi due episodi e poi lo spettacolo è andato in pausa a causa del COVID”.

“Verso la fine della pausa, gli showrunner mi hanno fatto sedere e me l’hanno detto. Ho filmato quella sequenza sulla zattera senza saperlo. L’ho filmato come Halbrand con tutto il cuore. Ma ho avuto un sentore, se devo essere onesto con te. Le mie ultime due audizioni [were reading lines from] Riccardo III e sappiamo che non è il più grande ragazzo del mondo. E poi l’altro [audition lines were] da Paradiso perduto dove stai letteralmente pronunciando il discorso come Satana. Quindi questo mi ha dato la sensazione che c’era qualcosa che non andava. Quindi ero decisamente sospettoso, ma non è stato confermato fino a poco prima che iniziassimo le riprese del terzo episodio”. – Charlie Vickers, tramite The Hollywood Reporter

Di Tom Llewellyn – [email protected]

