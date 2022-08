Ecco tutto ciò che i fan devono sapere su Crash Course, dalla trama e dal cast della nuova serie hindi alla versione OTT.

Da Netflix e Hotstar a Voot e Prime Video, sembra che ogni singola piattaforma di streaming principale abbia qualche tipo di grande calo che attende i fan questo fine settimana.

Uno dei più grandi cali dei prossimi giorni sarà Crash Course, che vedrà l’iconico Annu Kapoor insieme a un cast di A-list di stelle nascenti.

Ecco tutto ciò che devi sapere su Crash Course, incluso di cosa tratta la nuova serie, come puoi trasmetterla in streaming online, chi apparirà nella nuova serie e, soprattutto, quando uscirà in tutto il mondo.

Che cos’è Crash Course e dove verrà trasmesso in streaming?

Crash Course è una serie drammatica in lingua hindi in arrivo, destinata allo streaming OTT tramite la piattaforma Amazon Prime Video.

La serie racconta la storia di otto studenti che sono arrivati ​​​​per studiare nei due più grandi istituti di coaching rivali di Kota; i centri guidati da Ratanraj Jindal e Arvind Batra. Questi sono i proprietari dei migliori istituti, “decisi a finire l’altro per ottenere il controllo completo dell’attività educativa a Kota”.

“La loro rivalità senza esclusione di colpi è simile a una partita a scacchi. Le pedine in questo gioco sono gli studenti e gli insegnanti. Gli 8 studenti principali – Anil, Sathya, Aviral, Rakesh, Vidhi, Shanaya, Tejal e Nikki, rappresentano il mezzo milione che ogni anno affolla la città di Kota con i propri sogni e ambizioni. La loro vita studentesca è piena di divertimento e cameratismo all’inizio, ma lentamente le pressioni e la competizione si intensificano”. – Sinossi di Crash Course, tramite Prime Video India.

Crash Course descriverà le avventure (o meglio le disavventure) di questi studenti mentre “trovano amicizia, sperimentano il primo amore, crepacuore, pressione dei pari e perdono l’innocenza della giovinezza”.

“Mentre i due mondi drasticamente diversi degli studenti e dei proprietari degli istituti di coaching si scontrano, c’è un pandemonio. La posta in gioco si alza, le motivazioni si scontrano e si mettono a rischio vite”. – Sinossi di Crash Course, tramite Prime Video India.

Amazon Prime Video offre attualmente diversi piani di abbonamento che garantiranno l’accesso a Crash Course al momento del suo rilascio globale: Rs 179 al mese, Rs 459 per tre mesi o Rs 1499 per un anno intero.

Crash Course: rilascio in streaming OTT e conteggio degli episodi

Come confermato da Amazon Prime Video come parte del teaser trailer ufficiale, Crash Course uscirà per lo streaming OTT venerdì 5 agosto.

Non è stato ancora confermato un orario di rilascio specifico, ma la serie dovrebbe essere resa disponibile alle 00:00 IST o alle 4:30 IST, in linea con la tipica finestra di aggiornamento di Amazon Prime Video per i nuovi contenuti.

La serie è composta da 10 episodi individuali, tutti programmati per la prima volta il 5 agosto:

Episodio 1 – Volti su un cartellone pubblicitario

Episodio 2 – Wheeler-Dealer

Episodio 3 – Legame covalente

Episodio 4 – Il gioco dell’ABCD

Episodio 5 – La curva della campana

Episodio 6 – I test di fedeltà

Episodio 7 – Fratelli d’armi

Episodio 8 – Mani rosse

Episodio 9 – Caduta libera

Episodio 10 – La fine L’inizio

Incontra il cast che si unisce ad Annu Kapoor

Il cast principale che apparirà in Crash Course è il seguente:

Annu Kapoor nel ruolo di Ratanraj Jindal

Bhanu Uday nel ruolo di Shashank Batra

Udit Arora nel ruolo di Binny Agarwal

Pranay Pachauri nel ruolo di Ashutosh Kumar (AK)

Anushka Kaushik nel ruolo di Vidhi Gupta

Hridhu Haroon nel ruolo di Sathya Srinivasan

Mohit Solanki nel ruolo di Anil Baid

Bhavesh Balchandani come Aviral Bharti

Aryan Singh nel ruolo di Rakesh Gulia

Hetal Gada come Tejal Patel

Anvesha Vij nel ruolo di Nikki Kapoor

Gaurav Sharma nel ruolo di Dheeraj Khandelwal (KD)

Siddharth Kak nel ruolo di Arvind Batra

Bidita Bag come Antara Jaiswal

Riddhi Kumar nel ruolo di Shanaya Qazi

I fan possono vedere l’elenco del cast nella sua interezza tramite IMDB.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

