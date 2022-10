Redemption stagione 2 su Prime Video?

Dramma criminale d’azione Leva: riscatto farà il suo ritorno su Amazon Freevee il mese prossimo! La stagione 2 della serie inizierà in streaming mercoledì 16 novembre.

La stagione di 13 episodi rilascerà i primi tre episodi il giorno della premiere. Saranno quindi seguiti da una nuova puntata settimanale fino al finale di stagione mercoledì 25 gennaio 2023. Nella prima stagione, abbiamo incontrato la squadra di criminali in stile Robin Hood che inscena complicate frodi contro persone ricche e potenti per conto dei clienti che hanno subito un torto.

Il dramma sulla rapina vede Gina Bellman nei panni di Sophie Devereaux, Beth Riesgraf nei panni di Parker, Christian Kane nei panni di Eliot Spencer, Aldis Hodge nei panni di Alec Hardison, Noah Wyle nei panni di Harry Wilson e Aleyse Shannon nei panni di Breanna Casey. Le guest star della seconda stagione includono Pierson Fodé, Alanna Masterson, Anand Desai-Barochia, Steve Coulter e Doug Savant.

Quindi cosa possiamo aspettarci di vedere nella prossima nuova stagione? Abbiamo la risposta per te qui sotto!

Di cosa parla Leverage: Redemption stagione 2?

Leva: riscatto la stagione 2 vedrà i cattivi aziendali e gli spacciatori sporchi calpestare il piccoletto solo per ottenere più soldi e potere. Bene, il team Leverage è tornato per dare loro una lezione, indipendentemente dal pericolo. Le loro abilità criminali devono affrontare molteplici avversari: da una squadra di marito e moglie che gestisce una truffa di marketing multilivello, un magnate delle spedizioni che scarica barche di rifiuti di plastica, a un produttore musicale che abusa della sua posizione sulle donne vulnerabili. Questa stagione porterà anche una vecchia amica di Sophie che esce inaspettatamente dal lavoro del legno, facendole mettere in discussione le sue scelte.

Kate Rorick è co-showrunner e produttore esecutivo, insieme al co-showrunner e produttore esecutivo Dean Devlin. Altri produttori esecutivi del progetto includono Marc Roskin e Rachel Olschan-Wilson, con John Rogers e Chris Downey che servono come produttori consulenti.

Leva: riscatto la seconda stagione debutterà mercoledì 16 novembre su Amazon Freevee.