Quando senti il ​​titolo Rosso, non sembra proprio un film di Natale, vero? Beh, in effetti lo è! Prime Video ha ufficialmente dato il via libera al progetto, che in realtà è un film vacanziero di azione e avventura. Ora che ha sicuramente suscitato il nostro interesse! Uscirà in questa stagione?

La vincitrice dell’Oscar JK Simmons assumerà il ruolo molto importante di Santa Cluas, con la candidata agli Emmy Bonnie Hunt nei panni della signora Claus, riporta Deadline. Il film guidato da Dwayne Johnson (Johnson è il protagonista sullo schermo e come produttore) è interpretato anche da Chris Evans, Lucy Liu, Kiernan Shipka, Kristofer Hivju, Nick Kroll, Mary Elizabeth Ellis e Wesley Kimmel. Parliamo di un cast stellare!

I dettagli della trama sono tenuti nascosti, ma si suppone che il film sia un’avventura da “trottare per il mondo” con elementi mitologici. Qualche ispirazione e il tono della produzione è stato preso da Guardiani della Galassia, Rapporti Collider. Come tutto questo verrà trasformato in un film di Natale, dovremo solo aspettare e vedere!

Red One di Prime Video sarà presentato in anteprima in tempo per Natale 2022?

Il nuovo film delle vacanze non arriverà in tempo per il Natale 2022. Le telecamere hanno appena iniziato a girare, con la produzione appena iniziata, secondo Deadline. Il film sta ancora solo annunciando alcune notizie sul casting.

Anche se per aiutarci, l’account Twitter ufficiale di Prime Video ha condiviso una prima immagine con Johnson ed Evans. Non abbiamo ancora una data di uscita esatta, ma l’obiettivo è quello di avere il film pronto per il pubblico ad un certo punto durante le festività natalizie del 2023, secondo Collider! E il lavoro non sarà fatto solo su un film. Il piano è quello di creare un franchise, con un totale di quattro film.

Sei entusiasta del nuovo film? Cosa ne pensi di quello che sappiamo finora? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

Rosso con Dwayne Johnson dovrebbe essere rilasciato durante le festività natalizie del 2023 su Prime Video.