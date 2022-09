Quanto è grande la Terra di Mezzo da Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere?

Il franchise de Il Signore degli Anelli è tornato con The Rings of Power, ma quanto è grande la Terra di Mezzo rispetto agli Stati Uniti o all’Europa?

È finalmente giunto il momento di tornare nella Terra di Mezzo e dato che The Rings of Power è la serie TV più costosa mai prodotta, i fan possono aspettarsi di vedere i loro soldi nel continente de Il Signore degli Anelli.

Tuttavia, con così tanti viaggi visti nell’enorme continente fatti a piedi oa cavallo, può essere difficile valutare le distanze da un luogo all’altro; sia nella trilogia di film originali che nelle nuove serie TV allo stesso modo.

Quindi, quanto è grande la Terra di Mezzo ed è anche possibile confrontare le sue dimensioni con quelle degli Stati Uniti o del continente europeo?

Quanto è grande la Terra di Mezzo in Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere?

Calcolare l’esatta dimensione della Terra di Mezzo rimane estremamente difficile da fare poiché JRR Tolkien non ha mai fornito esempi definitivi della sua scala o confronti in relazione alle masse continentali del mondo reale, ma è possibile in una certa misura.

La prima cosa da notare è che la Terra di Mezzo è solo un continente su un enorme pianeta noto come Arda, situato tra i continenti di Aman a ovest e la Terra del Sole a est.

Probabilmente la migliore approssimazione del consenso su quanto sia veramente grande la Terra di Mezzo, viene dal libro “Atlas of Middle-Earth” di Karen Wynn Fonstad.

Qui, Fonstad ha selezionato molte delle vecchie note di Tolkien sulla distanza e il tempo impiegato dai personaggi per viaggiare, per fornire la rappresentazione più accurata della scala del continente.

Il risultato finale, come condiviso dalla pagina Tumblr di AskMiddleEarth, arriva alla Terra di Mezzo a circa 3 milioni di miglia quadrate o circa 7,7 milioni di chilometri quadrati.

Per una certa prospettiva, gli Stati Uniti continentali d’America sono di circa 3,7 milioni di miglia quadrate o 9,6 milioni di chilometri quadrati.

Considerando che il continente europeo è di circa 3,9 milioni di miglia quadrate o 10,5 milioni di chilometri quadrati.

Quindi, pensa alla Terra di Mezzo come se avesse all’incirca le stesse dimensioni degli Stati Uniti, con l’intero pianeta su cui è ambientato Il Signore degli Anelli che ha all’incirca le stesse dimensioni della nostra Terra, anche se leggermente più piccolo a causa delle dimensioni dei suoi oceani.

C’è una mappa interattiva dell’intero continente disponibile per la navigazione gratuita qui tramite LOTRPProject.

Che cos’è l’ovest e l’est della Terra di Mezzo?

A ovest della Terra di Mezzo c’è un continente chiamato Aman, che era separato dal continente principale dal grande oceano di Belegaer.

È qui che gli Elfi all’inizio della Compagnia dell’Anello stavano navigando verso, dal Porto Bianco, e successivamente alla fine de Il Ritorno del Re.

È anche il luogo in cui gli Elfi all’inizio di The Rings of Power sono salpati nell’episodio 1, da un territorio su Aman, cioè il continente occidentale della Terra di Mezzo, chiamato Valinor.

Il continente presenta alcune delle montagne più alte dell’intero pianeta ed è ampiamente considerato tra i luoghi più belli che Arda ha da offrire.

A est della Terra di Mezzo c’è la Terra del Sole, separata dalla Terra di Mezzo dal Mare Orientale.

Pochissime informazioni su questo lato di Arda, solo che comprende una grande catena montuosa conosciuta come le Mura del Sole e vaste porzioni di Terre Vuote.

La geografia della Terra di Mezzo

In The Third Age of Middle Earth, il nord-ovest del continente è dove si trova The Shire, il luogo in cui hanno origine i nostri eroi dai piedi pelosi Bilbo, Frodo e tutti gli altri Hobbit de Il Signore degli Anelli.

Gran Burrone, casa di Elrond, si trova a sud-est della Contea e corre parallela alle Montagne Nebbiose, che a sua volta è un’enorme catena che divide a metà la maggior parte della Terra di Mezzo settentrionale.

Le foreste di Mirkwood si trovano sull’altro lato delle Montagne Nebbiose (le Miniere di Moria si trovano sotto di queste), con la Montagna Solitaria a nord, la destinazione dove viaggiano i Nani e Bilbo in Lo Hobbit.

Rohan si trova al centro del continente vicino a Isengard, dove la catena meridionale delle Montagne Nebbiose termina con la Foresta di Fangorn. Gondor si trova nel sud-ovest, con l’ombroso Mordor di fronte nel suo territorio sud-orientale.

Nella Seconda Era della Terra di Mezzo, l’accampamento di Nori si trova nelle Terre del Sud, che in seguito sarebbero diventate parte del più ampio territorio di Mordor.

