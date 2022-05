Quanti episodi The Wilds stagione 2? Spiegazione del programma di rilascio

Dopo un’agonizzante attesa di 17 mesi da quando la prima stagione di The Wilds ci ha lasciato con quel cliffhanger sbalorditivo, la serie è finalmente tornata su Prime Video per la sua tanto attesa seconda stagione.

Ogni nuovo episodio della seconda stagione genera molti colpi di scena mentre le ragazze vengono raggiunte nella serie da un altro gruppo di sopravvissuti.

Ma quanti episodi ci sono nella stagione 2 di The Wilds e cosa possono aspettarsi i fan oltre il capitolo appena pubblicato?

Le terre selvagge | Trailer ufficiale della seconda stagione | Primo video

La data di uscita della seconda stagione di The Wilds e l’anteprima della trama

La seconda stagione di The Wilds è andata in crash su Amazon Prime Video venerdì 6 maggio 2022.

Dopo i drammatici eventi della prima stagione, The Wilds fa più luce sulla situazione in cui si trovano le ragazze in seguito alla scomparsa di Nora, all’orribile ferita di Rachel e al flashforward per mostrare le ragazze interrogate.

Mentre le ragazze imparano di più sul loro ruolo nei sordidi piani di Gretchen, Leah scopre che sono solo metà dell’esercizio poiché anche un gruppo di ragazzi è stato lasciato a loro volta bloccato su un’isola.

La nuova stagione segue sia le ragazze che i ragazzi mentre continuano la loro lotta per la sopravvivenza e la loro ricerca per scoprire finalmente la vera natura degli esperimenti di Gretchen.

Quanti episodi ci sono nella stagione 2 di The Wilds?

La seconda stagione di The Wilds è composta da otto episodi in totale.

I fan veterani di The Wilds noteranno che la stagione 2 contiene due episodi in meno di quelli che abbiamo visto nella stagione 1, che comprendeva 10 capitoli.

Tuttavia, per rimediare a questo, tutti e otto i nuovi episodi sono stati rilasciati in una volta sola il 6 maggio, il che significa che i fan hanno potuto abbuffarsi della nuova stagione al proprio ritmo.

In vista della nuova stagione, i titoli di ogni nuovo episodio sono stati rivelati con i due numeri che rappresentano rispettivamente il giorno dell’esperimento in cui si trovano le ragazze e i ragazzi.

Giorno 30/1 Giorno 34/12 Giorno 36/14 Giorno 42/15 Giorno 45/16 Giorno 46/26 Giorno 50/33 Esodo

I fan reagiscono a una stagione più breve

Mentre i fan sono contenti di rivedere The Wilds sui loro schermi, molti sono rimasti impressionati dalla stagione più breve e si sono rivolti ai social media per esprimere i propri pensieri.

Un fan su Twitter ha scritto: “La stagione 2 di The Wilds è stata sicuramente una stagione di transizione per portarci alla stagione 3, quindi non giudicare troppo perché so che c’è altro in arrivo, ma accidenti, otto episodi non sembravano abbastanza”.

Mentre un altro ha aggiunto: “Perché ci sono solo otto episodi della seconda stagione di The Wilds? Come se volessi i miei 10 episodi perché ora non mi sembra realizzato”.

Questo fan ha commentato: “Sento che il più grande difetto di questa stagione è essere affrettato e il rapporto imbarazzante tra le storie che stava cercando di raccontare. Onestamente penso che avrebbe potuto beneficiare di un paio di episodi in più per uniformarlo e fornire più tempo per spiegare le trame”.

Anche se questo utente di Twitter ha detto: per quanto io ami The Wilds, avrebbero dovuto darci più episodi per la stagione 2. Voglio dire, hanno aggiunto più personaggi, quindi naturalmente dovrebbero aggiungere più episodi. Sembrava semplicemente super affrettato e non molto soddisfacente.

E infine, questo fan di Twitter ha riassunto i propri sentimenti sotto forma di gif:

The Wilds tornerà per la terza stagione?

Gli Amazon Studios devono ancora rinnovare The Wilds per la stagione 3, ma la fine della stagione 2 suggerisce fortemente che una terza stagione è in arrivo.

Questo perché l’episodio 8 si conclude con un altro cliffhanger che lascia ancora molte domande nell’aria e non rinnovare lo spettacolo ora porterebbe a un putiferio nella base di fan di The Wilds.

I fan ansiosi di notizie probabilmente dovranno pazientare per un po’, ma se Amazon segue lo schema del rinnovo della stagione 2, che è arrivato appena otto giorni dopo l’uscita della stagione 1, allora non dovremmo aspettare troppo a lungo fino alle notizie della stagione 3 arriva.

La stagione 2 di The Wilds è ora disponibile per lo streaming dopo l’atterraggio su Amazon Prime Video venerdì 6 maggio 2022.

