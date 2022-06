Quanti episodi nella stagione 3 di The Boys? Spiegazione del programma di rilascio

Dopo un’agonizzante attesa di due anni, la stagione 3 di The Boys è finalmente arrivata su Amazon Prime Video.

I nuovi episodi sono andati in onda il 3 giugno e i fan sono comprensibilmente ansiosi di approfondire la terza stagione.

Ma quanti episodi ci sono nella stagione 3 di The Boys e qual è il programma di uscita della nuova puntata?

I ragazzi | Trailer ufficiale della stagione 3 | Primo video BridTV 10035 I ragazzi | Trailer ufficiale della stagione 3 | Primo video https://i.ytimg.com/vi/K-8VYKUZYiw/hqdefault.jpg 1014127 1014127 centro 13872

La terza stagione di The Boys è arrivata su Amazon Prime Video venerdì 3 giugno 2022.

All’inizio della stagione 3, è passato un anno dagli eventi della stagione 2 e troviamo un mondo in gran parte in pace poiché Homelander è stato sottomesso, Butcher and the Boys lavorano per il governo e sono supervisionati da Hughie tra tutte le persone.

Tuttavia, la pace combattuta non durerà quando i Ragazzi vengono a conoscenza di una misteriosa arma Anit-Supe e li fa schiantare a capofitto contro i Sette e nel frattempo iniziano una guerra.

Video Amazon Prime

Quanti episodi ci sono nella stagione 3 di The Boys?

La terza stagione di The Boys sarà composta da otto episodi in totale.

I fan veterani della serie noteranno che questo rispecchia entrambe le stagioni 1 e 2 poiché entrambe le puntate precedenti presentavano otto episodi ciascuna.

Per rendere il 3 giugno ancora più eccitante per i fan, i primi tre episodi della terza stagione sono stati rilasciati contemporaneamente prima che la serie tornasse a una versione settimanale per gli episodi rimanenti.

Ciò significa che il programma di rilascio per la stagione 3 di The Boys è simile a questo:

Restituire | 3 giugno L’unico uomo nel cielo | 3 giugno Costa Barbareschi | 3 giugno Glorioso piano quinquennale | 10 giugno L’ultima volta per guardare questo mondo di bugie | 17 giugno Erogasmo | 24 giugno Arriva una candela per accenderti a letto | 1 luglio Il selvaggio istantaneo bianco caldo | 8 luglio

Video Amazon Prime

Altro in arrivo?

Oltre la stagione 3, il futuro di The Boys sembra luminoso.

Dopo che Karl Urban ha accennato a Variety a marzo che si aspettava che la stagione 4 sarebbe stata girata fino alla fine del 2022, Amazon ha annunciato ufficialmente che la serie era stata rinnovata per una quarta puntata il 10 giugno.

Oltre alla stagione 4 della serie principale, anche il più ampio universo di Boys si sta espandendo con una serie di spin-off.

Il primo dei quali è stato The Boys Presents: Diabolical, una serie antologica animata lanciata nel marzo 2022.

E quest’ultimo dovrebbe essere The Boys Presents: Varsity, che Eric Kripke ha rivelato sarà basato sul team dei G-Men menzionato nella prima stagione di The Boys, una parodia degli X-Men della Marvel.

Dopo essere state annunciate per la prima volta nel settembre 2020, le riprese della serie sono iniziate all’Università di Toronto nel maggio 2022 e dovrebbero durare fino a ottobre.

Video Amazon Prime

La terza stagione di The Boys sarà disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video da venerdì 3 giugno 2022.

In altre notizie, cosa sono Baazigar e DDLJ? Spiegazione dei film di Bollywood della signora Marvel