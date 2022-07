Quanti episodi ne Gli anelli del potere? Programma di rilascio esplorato

Da quando è stato annunciato, l’eccitazione dietro la serie Il Signore degli Anelli di Amazon Prime Video, ora intitolata Gli anelli del potere, è cresciuta costantemente.

La serie è ora a meno di due mesi di distanza e con ogni nuova immagine teaser e l’ultimo trailer, l’attesa per l’arrivo dello spettacolo continua a crescere.

Comprensibilmente, i fan sono ansiosi di approfondire la Terra di Mezzo, ma quanti episodi ci saranno in The Rings Of Power e cosa è previsto oltre la sua prima stagione?

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere | Teaser principale | Video Amazon Prime BridTV 10885 Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere | Teaser principale | Video Amazon Prime https://i.ytimg.com/vi/f2Cs-u4b6hI/hqdefault.jpg 1053167 1053167 centro 13872

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere uscirà su Amazon Prime Video venerdì 2 settembre 2022.

Ambientato nella leggendaria Seconda Era della Terra di Mezzo, migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, la serie inizierà in un’era di relativa pace prima che inizino a crescere i sussurri che il male è riemerso.

The Rings Of Power seguirà personaggi sia nuovi che familiari – da Galadriel ed Elrond al Re dei Nani, Durin e un nuovo clan di Hobbit – e racconterà le loro storie attraverso le vaste terre della Terra di Mezzo.

I regni salgono alla gloria e cadono in rovina, gli eroi sono messi alla prova come mai prima d’ora e la speranza è appesa a un filo mentre uno dei più grandi cattivi mai esistiti sulla pagina e sullo schermo minaccia di coprire tutte le terre della Terra di Mezzo nell’oscurità.

Scarica dal sito ufficiale della stampa | Amazon Studios

Quanti episodi ci sono in The Rings Of Power?

La prima stagione di The Rings Of Power sarà composta da otto episodi in totale.

Il conteggio degli episodi è stato rivelato nel gennaio 2020, poco prima dell’inizio delle riprese della prima stagione.

Purtroppo, per i fan che sperano di guardare The Rings Of Power, Amazon Prime Video ha confermato che nuovi episodi verranno rilasciati settimanalmente dopo l’arrivo della premiere il 2 settembre.

Ciò significa che il programma di rilascio di The Rings Of Power dovrebbe essere il seguente:

Episodio 1 – L’ombra del passato | 2 settembre

Episodio 2 – 9 settembre

Episodio 3 – 16 settembre

Episodio 4 – 23 settembre

Episodio 5 – 30 settembre

Episodio 6 – 7 ottobre

Episodio 7 – 14 ottobre

Episodio 8 – 21 ottobre

Scarica dal sito ufficiale della stampa | Amazon Studios

La serie tornerà per la stagione 2?

Sì, è già stata confermata una seconda stagione di The Rings Of Power.

Inoltre, la serie dovrebbe continuare per un certo numero di stagioni e ci sono piani in atto per almeno cinque puntate, anche se ogni nuova stagione avrà bisogno di un via libera ufficiale da Amazon.

Questo fa parte dell’accordo fatto da Amazon al momento dell’acquisto dei diritti dalla proprietà di Tolkien, che includeva un impegno di cinque stagioni, secondo The Hollywood Reporter.

Le riprese della seconda stagione dovrebbero iniziare nel Regno Unito quest’anno dopo che la prima puntata è stata girata in Nuova Zelanda, la stessa location dei film di Peter Jackson.

Scarica dal sito ufficiale della stampa | Amazon Studios

